ChatGPT est maintenant connecté au web : achats, réservations… toutes les possibilités

Avec la nouvelle connexion de ChatGPT au web, les opportunités sont infinies pour les achats, les réservations et bien plus encore. Découvrez comment cette avancée technologique peut améliorer votre expérience en ligne dès maintenant.

ChatGPT, l’assistant de langage, a fait un bond en avant en se connectant au Web. Cette nouvelle évolution offre un accès illimité à toutes les possibilités offertes par Internet, y compris les achats et les réservations. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser ChatGPT pour naviguer facilement sur les sites de commerce électronique.

ChatGPT s’ouvre au monde grâce à son plugin de navigation web

OpenAI a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité à son chatbot viral, lui permettant de naviguer sur internet grâce aux plugins ChatGPT. Ces derniers permettent au chatbot de se connecter à des stockages de données externes ainsi qu’à des ressources de connaissances disponibles sur internet. Les plugins sont accessibles en version Alpha pour les utilisateurs et les développeurs inscrits sur la liste d’attente.

OpenAI a prévu d’accorder en premier lieu l’accès à une sélection de développeurs et d’abonnés ayant souscrit au plan premium ChatGPT Plus. La grande société a également annoncé que les développeurs pourront créer leurs plugins personnels pour l’IA.

“Notre plateforme ChatGPT Plus intègre progressivement les plugins développés par nos premiers partenaires afin de les rendre disponibles. Cette activation se fait de manière graduelle pour garantir une expérience optimale. En outre, nous introduisons une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux développeurs de générer leurs plugins personnels pour ChatGPT”.

Le plugin de navigation sur le web est considéré comme le plus pratique. Cela permet à l’IA de récupérer des données sur l’ensemble du web pour répondre aux questions posées par des utilisateurs. Il nécessite l’API de recherche Bing pour extraire le contenu et l’affichage des hyperliens vers les sites visités pour formuler ses retours.

ChatGPT : le plugin Web ultime pour des résultats de recherche instantanés

Ce nouveau plugin de navigation en ligne permet de fournir des résultats de recherche instantanément. Par exemple, l’IA effectue affiche un résultat pertinente lorsque l’utilisateur demande les informations sur les gagnants des Oscars au cours des deux années précédentes. Ensuite, il fournit une réponse courte et précise en utilisant ces données collectées. De plus, ChatGPT peut fournir des citations précises pour les données factuelles.

En outre, OpenAI a développé plusieurs plugins pour ChatGPT qui permettent la réservation des restaurants ou des transports. Ces fonctionnalités supplémentaires offrent une expérience plus complète et pratique pour les utilisateurs de la plateforme. OpenAI a intégré des fonctionnalités provenant de plusieurs partenaires comme Instacart, Milo, Kayak, Shopify, Slack et Zapier pour atteindre ses objectifs. Ces partenaires ont rejoint la firme de ChatGPT pour offrir une expérience améliorée à leurs utilisateurs.

Il faut noter que ce plugin n’est pas le premier IA connecté à internet conçue par OpenAI. Cette dernière a déjà développé un outil similaire appelé WebGPT. Cependant, le projet a été abandonné, car la fonctionnalité présentait des informations peu fiables. OpenAI a pris tout de suite des mesures pour empêcher ChatGPT d’adopter des comportements identiques.