La Xbox est morte : c’est un ancien ponte de Microsoft qui le dit

La déclaration d’une ancienne productrice exécutive de Microsoft Game Studios a surpris les fans de la Xbox. Selon elle, l’avenir de cette console n’est plus vraiment prometteur.

Pour les amateurs de jeux vidéo, impossible de ne pas être séduit par la Xbox. Depuis sa première sortie en 2001, Microsoft a misé sur la puissance des machines. Les jeux sont intéressants, les graphismes sont au top, et tout tourne bien, sans ralentissements. Bref, la Xbox a la cote depuis longtemps.

Mais voilà, Laura Fryer, une ancienne productrice exécutive chez Microsoft Game Studios, ne partage pas cet enthousiasme. Selon elle, cette success story est peut-être déjà en train de s’éteindre.

Microsoft lâche l’exclusivité : l’avenir de Xbox devient plus sombre

Sur chaîne YouTube, Laura Fryer a déclaré que la Xbox de Microsoft n’a plus un avenir brillant dans le monde des jeux vidéo. Elle critique ouvertement la stratégie actuelle de Microsoft. En effet, la marque ne fait plus d’efforts côté consoles. Pour elle, les derniers modèles comme Asus ROG et Xbox Ally et Xbox Ally X n’ont rien de surprenant.

Fryer les considère comme un simple reskin d’un produit existant, avec un logo Xbox collé dessus. « Il est beaucoup plus facile de coller un autocollant Xbox sur un matériel existant et d’en rester là » a-t-elle déclaré.

Elle explique que même si Xbox sort un super jeu, on peut y jouer ailleurs, grâce au programme « Xbox Anywhere ». Donc plus la peine d’acheter une console Xbox pour en profiter. Cela signifie que les joueurs ne voient plus l’intérêt de dépenser de l’argent pour une console.

Selon elle, le manque d’exclusivité et les longues années d’attente ont fini par peser. En effet, les joueurs commencent à voir l’Asus ROG Xbox Ally ou la Xbox Ally X comme de vraies alternatives aux consoles Xbox.

« je ne suis pas satisfaite de la situation actuelle »

En plus du souci des exclusivités, Laura Fryer soulève aussi un autre problème. Les jeux Xbox prennent un temps fou à sortir. Elle explique que de nombreux titres dévoilés depuis des années ne sont toujours pas là.

Parmi eux, le State of Decay 3, Fable ou encore le remake de Perfect Dark. Ils ont été annoncés il y a longtemps, et pourtant, on ne les a même pas vus au dernier gros événement Xbox. Cela montre que leur développement prend du retard, et que les joueurs attendent toujours sans avoir de nouvelles concrètes.

« En tant que membre fondateur de l’équipe Xbox, je ne suis pas satisfaite de la situation actuelle » a confié Laura Fryer. « De mon point de vue, il semble que Xbox n’ait plus l’envie, ou ne puisse plus, livrer de matériel. » a-t-elle ajouté.

Quand on regarde comment évolue Xbox en ce moment, on comprend pourquoi elle a annoncé ça. Les nouvelles consoles Xbox Series S et Series X se vendent moins bien que la Xbox One. Pourtant, la Xbox One est sortie bien plus tôt. Cela signifie que les joueurs préfèrent encore l’ancien modèle.

En plus, le rachat d’Activision Blizzard montre un changement de stratégie de la marque. Puisqu’elle veut maintenant gagner de l’argent en vendant des jeux sur plusieurs plateformes, pas juste sur Xbox. C’est d’ailleurs même ce que souhaite Phil Spencer, le patron de Xbox. Il veut voir ses jeux disponibles sur d’autres plateformes.

Certes, Microsoft va sûrement devoir changer complètement de stratégie s’il veut continuer à faire progresser sa branche jeux vidéo.

