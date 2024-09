Blizzard crée la surprise : un FPS pour cette franchise adorée des fans ?!

Blizzard lance pour la troisième fois le développement d’un jeu de tir issu de l’univers StarCraft. Dan Hay, ancien producteur exécutif de Far Cry, dirige le projet depuis son arrivée en 2022.

Blizzard surprend tout le monde en préparant un nouveau jeu de tir pour StarCraft. Après tant d’années sans nouvelles, la franchise bien-aimée pourrait revenir sous un nouveau jour. Il s’agit d’un projet dirigé par Dan Hay, un développeur de renom.

Pour des raisons évidentes, l’annonce enflamme la communauté des fans. Car, oui, après deux projets annulés, l’espoir semble enfin renaître. On ne peut qu’imaginer l’excitation autour de cette nouvelle tentative…

Le retour inespéré de StarCraft

En 2024, StarCraft semblait presque oublié. Pourtant, grâce à une révélation incroyable, Blizzard serait sur le point de le ressusciter. Jason Schreier, journaliste de Bloomberg, a dévoilé que l’éditeur travaille sur un nouveau FPS StarCraft.

Lors d’un podcast avec IGN, il a affirmé : « La franchise n’est pas morte chez Blizzard ».

Cette information provient du livre PLAY NICE : The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. Les fans de stratégie en temps réel attendaient cette nouvelle depuis une éternité.

Le dernier grand jeu StarCraft était « Legacy of the Void », sorti en 2015. Depuis, c’était le silence total. Au grand désespoir des passionnés.

Que peut apporter Dan Hay au nouveau FPS StarCraft de Blizzard ?

Cette fois-ci, c’est Dan Hay qui dirige le projet. Il est connu pour son travail sur Far Cry 3, où il est devenu directeur créatif de la série. Hay a rejoint Blizzard pour superviser le jeu de survie « Odyssey », qui a été annulé sans ménagement. C’est la première fois qu’il refait surface après une longue absence.

Son expérience dans les jeux de tir est un atout majeur. Aussi, sa présence nous donne de l’espoir pour le succès du projet. Néanmoins, nous ne savons rien du jeu sur lequel il travaille actuellement, à part qu’il s’agit d’un FPS StarCraft.

Un nouveau shooter Starcraft serait en développement.



Blizzard serait entrain de travailler sur un nouveau jeu dans l'univers de Starcraft.



(Via Jason Schreier) pic.twitter.com/IchZl8B29C — JV – Jeux vidéo (@JVCom) September 27, 2024

Les jeux de tir StarCraft ont une histoire tumultueuse. Par exemple, prenons StarCraft : Ghost, qui a été en développement pendant plusieurs années avant son annulation en 2006. Il a finalement été divulgué en ligne 14 ans plus tard.

Ensuite, Blizzard a développé Ares, un autre FPS StarCraft. Selon Kotaku, il s’annonçait comme « assez bon ». Pourtant, il a été abandonné en 2019.

Jason Schreier souligne que Blizzard s’acharne depuis des années à produire un FPS dans l’univers de StarCraft. Malgré les échecs passés, l’éditeur semble déterminé à réussir cette fois-ci.

Qui sait ce qui va se passer avec ce nouveau projet ? Dans le meilleur des cas, il sera terminé, et nous pourrons éliminer des essaims d’aliens arthropodes dans les prochaines années. En attendant, StarCraft : Remastered et StarCraft II arrivent sur le PC Game Pass le 5 novembre.

A votre avis, ce nouveau projet suivra-t-il le même destin ? Ou marquera-t-il enfin la résurrection de la franchise ? N’hésitez pas à exprimer vos opinions dans les commentaires !

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.