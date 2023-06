Warcraft, Diablo… comment Blizzard va utiliser l’IA pour créer ses jeux

Warcraft, Diablo… Explorez l’avenir captivant de Blizzard à travers l’intégration innovante de l’IA dans la création de ses jeux. Cette technologie révolutionnaire propulsera les mondes fantastiques de Blizzard vers de nouvelles dimensions d’immersion et de gameplay époustouflant.

Avec des modèles d’apprentissage avancés comme GPT-4, l’IA offre des possibilités infinies pour améliorer la qualité du gameplay, créer des mondes virtuels plus immersifs et anticiper les attentes des joueurs. Blizzard allie expertise et IA pour proposer des expériences de jeu encore plus immersives et inoubliables aux joueurs.

Blizzard explore l’IA créatrice : une révolution pour les jeux ?

L’éditeur de Diablo, World of Warcraft et Overwatch, se penche sur l’utilisation de l’intelligence artificielle. Tout ça dans le but d’innover dans le développement de jeux, selon un article du New York Times. Le mois dernier, Allen Adham, responsable de la conception chez Blizzard, a communiqué en interne la transition vers l’IA via un courrier électronique. Adham a insisté sur l’importance de cette modification en demandant à son équipe de se préparer à être émerveillée.

Sur Twitter, Mike Ybarra, président de Blizzard, a expliqué que leur approche vise à fusionner l’apprentissage automatique et l’IA. Ainsi, il prévoit d’adopter sa vision de manière harmonieuse et en tenant compte des sentiments et des besoins des autres. Cela permettra à leurs équipes talentueuses de se concentrer davantage sur des tâches créatives de premier plan. En outre, Blizzard envisage d’adopter l’IA créatrice pour remplacer les artistes humains. Cependant, la grève actuelle de la Writer’s Guild of America, qui se poursuit depuis quatre semaines, suscite des préoccupations.

Blizzard will always strive to maintain Blizzard quality. You’re trying to associate recent AI advances (generative AI) to something completely unrelated. @brendensewell says it well here: https://t.co/FXA7WKz2XL. Our approach at Blizzard is to use machine learning and AI in ways… https://t.co/GljUqtkwEb — Mike Ybarra (@Qwik) May 5, 2023

Blizzard et l’IA : divulgation de données, outils internes et erreurs ignorées

Avec l’expansion croissante du système intelligent, un enthousiasme passionné a saisi l’industrie technologique. Diverses entreprises, notamment Blizzard, ont averti leurs employés quant à l’utilisation de programmes de système intelligent. Ils ont tous peur de la divulgation de données confidentielles et de la propriété intellectuelle de l’entreprise. Selon le New York Times, Blizzard a développé en interne ses propres outils d’intelligence artificielle.

Cependant, certains employés ont rapporté leurs doutes au sujet du système expert. Ils ont affirmé que la technologie basée sur l’IA de l’entreprise échouait à détecter les erreurs et à interagir avec les jeux. Par ailleurs, selon un ancien collaborateur, la société ne prêtait pas suffisamment attention à leurs problèmes et les négligeait. Il a affirmé que l’entreprise se concentrait sur des concepts populaires qu’elle considérait comme impressionnants pour les actionnaires.

Comment l’IA révolutionne l’industrie du jeu vidéo pour des expériences incroyables !

Les grandes sociétés optent de plus en plus pour l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) afin de concevoir des jeux pour plusieurs raisons majeures. Tout d’abord, le système intélligent peut être employé pour élaborer des personnages non joueurs (PNJ) plus authentiques. Ensuite, il permet de produire automatiquement du contenu de jeu tel que des niveaux, des quêtes et des objets.

Troisièmement, l’apprentissage automatique peut être utilisé pour personnaliser les expériences de jeu en fonction des préférences et des comportements des joueurs. Cela accroîtrait l’engagement et la loyauté des utilisateurs. Enfin, l’IA offre également des opportunités de détection de la fraude et de la tricherie dans les jeux en ligne. Elle assure donc un environnement de jeu équitable. En combinant ces bénéfices, l’apprentissage automatique devient une ressource puissante pour les grandes entreprises qui cherchent à innover et à proposer des expériences de jeu de grande qualité.