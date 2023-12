Xbox Cloud Gaming : le service de cloud gaming de Microsoft

Microsoft annonce l’arrivée du cloud gaming en Août 2021. Le Xbox Cloud gaming est une fonctionnalité réservée aux membres Ultimate de Xbox Game Pass. Cette technologie permet aux utilisateurs d’un appareil mobile, d’une console Xbox ou d’un PC de jouer à une partie des titres Xbox sans besoin de les installer sur leur appareil.

Les services de streaming gagnent en popularité, portée par le leader du marché Netflix. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à des milliers de films et de programmes sur leur écran en contrepartie d’un abonnement. Dans la continuité de ce nouveau service, le secteur des jeux vidéo emboîte le pas. Les principaux acteurs du secteur s’y sont déjà mis à l’instar de Sony avec son Playstation Now et Microsoft avec Xbox Cloud gaming. Les plateformes comme Xbox Cloud gaming offrent un accès sur le cloud à une multitude de jeux que les joueurs peuvent jouer sur des appareils qui ne sont pas forcément des consoles.

Ces plateformes représentent une véritable révolution pour les joueurs, ils n’ont plus besoin de télécharger des fichiers volumineux ni d’amener leur console en déplacement. Il suffit d’une bonne connexion internet et un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate pour accéder à tous les titres.

Xbox Cloud Gaming : que faut-il savoir ?

Les plateformes de cloud gaming attirent de plus en plus de visiteurs chaque année. En 2023, Mordor Intelligence estime la taille de ce marché à 1,69 milliard de dollars. Cette part est encore relativement faible au regard du marché global des jeux vidéo. Néanmoins, les prévisions annoncent un chiffre de 6,80 milliards d’ici 2028.

Microsoft figure parmi les acteurs majeurs dans ce secteur avec son Xbox Cloud gaming. Grâce à la plateforme, les joueurs peuvent jouer à des jeux Xbox sans disposer de la console éponyme. En contrepartie d’un abonnement, Microsoft offre un accès illimité à sa ludothèque dont les titres sont régulièrement mis à jour. Les utilisateurs peuvent jouer à ces jeux n’importe où, depuis n’importe quels appareils sous certaines conditions.

Le fonctionnement est simple. L’utilisateur choisit un jeu, il enregistre sa progression sur le cloud et peut reprendre la partie lorsqu’il le souhaite.

Le projet de Microsoft portait le nom de « Project xCloud » au début avant d’adopter son nom définitif Xbox Cloud gaming. Le service est complémentaire à ses consoles comme Xbox One ou Xbox Series X/S. À son lancement, il était accessible dans plus de 28 pays. La condition d’accès est un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

L’idée n’est pas nouvelle puisque Microsoft se heurte à plusieurs concurrents sur le marché à l’instar de Geforce Now de Nvidia. Néanmoins, son offre n’est pas distincte comme chez la concurrence. Il s’agit d’un ajout gratuit à son offre d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Quel intérêt de choisir Xbox Cloud gaming ?

Il représente une alternative intéressante à l’achat ou le téléchargement d’un jeu sur la console. Tout le monde n’est pas équipé des meilleurs PC ni d’une console Xbox pour jouer également. Certains jeux comme Cyberpunk 2077 ou Assassin’s Creed Valhalla requièrent des ordinateurs performants en termes de GPU. Le Xbox Cloud gaming permet de surmonter ces obstacles sans dépenser une fortune pour investir dans un appareil.

Néanmoins, l’expérience dépend de la connexion internet. En effet, le cloud gaming demande une bande passante supérieure. Par ailleurs, tous les jeux sur le cloud présentent quelques contraintes malgré une bonne connexion.

Même si les jeux sont en 4k, la résolution de l’écran avec Xbox Cloud gaming est limitée à 1080p avec 60 ips. Les modes d’augmentation du framerate ainsi que les configurations graphiques élevées ne sont pas disponibles. Le joueur ne peut pas diffuser son expérience en direct. De même, on ne peut pas compter sur l’audio HD. En somme, le temps de chargement est plus long.

En somme, Xbox Cloud Gaming représente une alternative rentable et offre une grande flexibilité par rapport aux jeux. Il permet également d’économiser de l’espace sur la console.

Des centres de données partout dans le monde

La latence représente le principal ennemi du cloud gaming. Quelques millisecondes semblent insignifiantes dans le monde réel, mais elles peuvent affecter l’expérience dans les jeux vidéo. Prenons l’exemple d’un joueur qui joue un jeu de conduite. Il doit surmonter les virages rapidement pour éviter les obstacles. S’il presse sur un bouton, l’action devrait être exécutée instantanément sur l’écran. Avec quelques millisecondes de différence, il finit dans un arbre.

Pourtant, dans le cloud gaming, les jeux sont hébergés sur des serveurs distants installés dans le monde entier. Ils envoient les jeux vers un appareil compatible grâce à la connexion internet. En contrepartie, le joueur envoie une action via un contrôleur. Les serveurs s’exécutent pour transmettre ces codes du contrôleur sur l’écran. L’expérience devrait donc être la même que sur un jeu en local.

Néanmoins, les serveurs distants se trouvent parfois éloignés, cela entraîne une latence de quelques millièmes de seconde. Microsoft estime qu’il possède le meilleur service de streaming de jeux. Pour cause, la firme possède des dizaines de serveurs à travers le monde. Cela signifie que les actions d’un utilisateur en France ne transitent pas par des serveurs dans un autre continent. Elles peuvent être traitées localement. Lorsque la distance entre le centre de données et l’utilisateur est plus courte, cela réduit notablement la latence.

Concernant la connexion, Microsoft recommande une bande passante minimum de 20 Mbps pour vivre une expérience de jeu optimale. Si le câble Ethernet est souhaitable, il est possible d’utiliser une connexion wifi à condition qu’elle soit à 5 GHz.

Cloud Gaming se trouve actuellement en version bêta et est accessible dans 28 pays à l’instar de l’Australie, Canada, Brésil, Norvège, Suède, Espagne, Corée du Sud, France ou encore Les États-Unis. La liste complète des pays est accessible sur le site de Xbox.

Les utilisateurs d’un PC Windows peuvent y accéder depuis l’application Xbox native sur leur appareil. L’accès peut se faire également à travers un navigateur web pour les Mac et Chromebook. Notons que tous les navigateurs comme Chrome et Safari sont pris en charge.

L’application Xbox Cloud gaming est disponible sur Google Play ou bien le Galaxy Store. L’application permet déjà de jouer à des titres disponibles sur le cloud. Il est même possible de télécharger les jeux sur un PC Windows ou directement sur la console Xbox.

Néanmoins, les utilisateurs d’appareils Apple doivent se rendre sur le site de xbox pour télécharger l’application. Microsoft a établi une liste des appareils Apple compatibles avec leur produit. Il convient de la consulter pour vérifier avant de télécharger l’application.

Dernièrement, Xbox Cloud gaming devient aussi accessible depuis les téléviseurs Samsung qui peuvent héberger Samsung Gaming Hub.

Au-delà des pc et des appareils mobiles, Xbox Cloud gaming est aussi accessible depuis les consoles Xbox One et Series X/S. Les propriétaires de ces consoles peuvent jouer à des titres sans avoir à les télécharger ou les installer. Ceci contribue à optimiser l’espace de stockage.

Concernant les commandes tactiles, elles sont prises en charge à condition d’être équipées de ces appareils. Néanmoins, l’idéal est d’utiliser des manettes sans fil via Bluetooth ou connectées via USB.

En 2022, le PDG de Microsoft annonce l’arrivée du Xbox Cloud gaming sur Meta Quest Pro et Meta Quest 2. Cependant, l’expérience est réservée à l’écran plat.

Quels sont les jeux disponibles ?

La bibliothèque Xbox Cloud gaming compte une grande variété de titres. Tous les jeux du service Game Pass ne sont pas accessibles en streaming. L’utilisateur peut consulter les titres accessibles dans la sous-section « Cloud ».

Malgré ces restrictions, la ludothèque de Xbox Cloud gaming est très vaste par rapport à ses concurrents. Les joueurs peuvent retrouver des titres propriétaires à gros budget comme Halo Infinite ou encore Forza Horizon 5. Des titres indépendants comme The Outer Wilds sont également disponibles.

Les meilleurs jeux tiers comme Mortal Kombat 11 et Dragon Quest 11 peuvent être diffusés sur les consoles Xbox.

Combien coûte un abonnement à ce service ?

Les offres se déclinent en trois catégories. L’abonnement de 7,99 euros est le tarif le moins cher du Game Pass. Il offre un accès à la bibliothèque de Xbox. Néanmoins, le cloud gaming n’est pas accessible avec cette offre. Il dispose de deux versions : la version console et la version PC.

L’abonnement Ultimate à 10,99 euros donne accès à tous les Game Pass console et PC. L’abonné bénéficie de l’offre de streaming de jeux. C’est cet abonnement que l’utilisateur doit souscrire pour le cloud gaming.

L’accès à Xbox Cloud gaming est assez simple sur la console. Le joueur doit se rendre dans Bibliothèque complète puis sur Xbox Game Pass. Les titres accessibles en cloud gaming présentent un symbole nuage au-dessus. En cliquant dessus, deux options s’affichent, l’installation sur l’appareil ou le lancement direct via le cloud.

Sur un smartphone, le téléchargement de l’application Xbox Game Pass est nécessaire. Une fois cette étape faite, il ne reste plus qu’à se connecter et accéder à l’onglet cloud. L’utilisateur peut directement afficher le catalogue de titres disponible. En appuyant dessus, les mêmes options que sur la console s’affichent : le téléchargement ou le jeu en nuage.

La majorité des titres requièrent une manette en Bluetooth ou bien un Razer Kishi. Néanmoins, certains titres peuvent être joués avec les contrôles tactiles. Un symbole visible informe les joueurs de cette option.

L’absence d’accord entre Apple et Microsoft rend l’accès un peu différent pour les appareils de la marque à la pomme. Les propriétaires de ces appareils doivent se rendre sur une interface web développée par Xbox.Enfin, pour le PC Windows, l’utilisateur dispose de deux options d’accès. La première consiste à installer l’application Xbox en accédant au Microsoft Store. La catégorie Cloud Gaming est proposée en haut de l’écran d’accueil. La seconde consiste à accéder directement au portail web de Xbox Cloud Gaming.