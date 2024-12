J’ai demandé à ChatGPT quel serait l’impact d’une invasion de zombies en 2025

Vous vous êtes déjà demandé ce que donnerait une apocalypse zombie en 2025 ? Entre les influenceurs qui deviennent des chasseurs de zombies et les banques en ligne totalement inutiles, ça promet ! Intrigué par cette idée complètement déjantée, j’ai posé la question à ChatGPT, et sa réponse a dépassé toutes mes attentes. Découvrons ensemble les scénarios imaginés par cette IA.

Nous connaissons tous les histoires de zombies, ces monstres classiques du cinéma et des jeux vidéo. Mais que se passerait-il si un tel cauchemar devenait réalité, ici et maintenant ? Ainsi, je me suis tourné vers ChatGPT pour explorer cette hypothèse. C’est également un prétexte pour réfléchir à ce que notre société ferait face à une crise sans précédent. Dans cet article, je vous partage ce que l’IA a imaginé. Des villes désertées, des économies effondrées et des dilemmes humains déchirants… ce n’est pas joli-joli.

Une invasion de zombies en 2025 ? Qu’en pense ChatGPT

L’autre jour, après avoir visionné le film Apocalypse Z, une question m’a trotté la tête. Que se passerait-il si une invasion de zombies éclatait en 2025 ? J’ai donc décidé de demander à ChatGPT en tapant littéralement « D’après toi, quel serait l’impact d’une invasion de zombies en 2025 ? ».

Et là, sa réponse n’était pas juste basique, du genre « les zombies mangeront tout le monde ». Non, l’IA a détaillé des scénarios qui pourraient réellement se produire, avec des impacts sociaux, économiques, sanitaires, et même psychologiques.

« Le chaos social… ». ChatGPT n’y va pas de main morte

Dès que je lui ai posé la question, ChatGPT m’a tout de suite parlé de panique généralisée. Selon lui, une invasion de zombies provoquerait un mouvement massif de population. « Les personnes tenteront de fuir les zones urbaines densément peuplées pour se réfugier dans des zones plus isolées » a expliqué l’IA.

Le chatbot a également ajouté que ce genre de crise changerait complètement la manière dont on interagit les uns avec les autres. « Des communautés pourraient se former avec de nouvelles règles et structures sociales pour assurer la survie » déclare ChatGPT. C’est un peu comme dans The Walking Dead.

J’ai été aussi impressionné quand ChatGPT m’a parlé de culture. Les zombies deviendraient des légendes et les survivants, des héros.

« Alors ChatGPT, comment les gouvernements réagiraient ? » lui ai-je ensuite demandé. Le chatbot m’a parlé de lois d’urgence et de quarantaines. Les armées pourraient aussi essayer de contenir la menace, mais à quel prix ?

Selon ChatGPT, ce serait souvent au détriment des civils, avec des sacrifices difficiles à accepter. Là, j’ai pensé à toutes ces dystopies où les militaires finissent par devenir aussi terrifiants que les zombies eux-mêmes.

Les impacts de la venue des zombies

ChatGPT a aussi prédit un effondrement économique total en déclarant « les marchés financiers plongeraient probablement face à l’incertitude et la peur, avec des effondrements potentiellement similaires ou plus graves que ceux observés lors de grandes crises ou pandémies ».

ChatGPT a ensuite abordé un point que je n’avais pas vraiment envisagé. Il s’agit de l’impact sanitaire. Si les zombies transmettaient une maladie, le virus se propagerait comme une traînée de poudre. Qui plus est, les hôpitaux, déjà débordés dans notre réalité actuelle, seraient tout simplement inutiles.

Quand le chatbot m’a parlé des chaînes d’approvisionnement, j’ai réalisé à quel point notre confort moderne est fragile. Par exemple, lorsque les zombies viendront en 2025 et ravageront tout, les camions pour livrer les magasins et même la nourriture, les médicaments, etc. ne seront plus disponibles.

Par ailleurs, j’ai demandé à ChatGPT si notre société tiendrait le coup. L’IA m’a répondu sans détours que « Non. ». L’électricité, l’eau potable, les transports… tout ça s’arrêterait. Les centrales électriques ne tourneraient plus, les routes seraient impraticables, et sans entretien, les bâtiments commenceraient à s’effondrer. « La ville est plongée dans le noir, avec seulement les cris des zombies pour te tenir compagnie », a dit le chatbot.

Côté psychologique… et nous, dans tout ça ?

Ce qui m’a vraiment marqué dans la réponse de ChatGPT, c’est la partie sur l’impact psychologique. Survivre à une invasion de zombies, ce n’est pas seulement échapper à des monstres. C’est vivre avec la peur constante, perdre ses proches, et voir son monde s’écrouler. Le chatbot a souligné que les survivants seraient ainsi marqués à vie, avec des niveaux de stress post-traumatique jamais vus auparavant.

J’ai aussi trouvé glaçante une réflexion de ChatGPT. Notamment, « Comment gérerais-tu émotionnellement le fait qu’un proche devienne un zombie ? ». C’est le genre de dilemme que nous voyons dans les séries, mais qui devient tout à coup très personnel quand nous y pensons sérieusement.

ChatGPT est une IA impressionnante, mais pas parfait

Franchement, cette discussion avec ChatGPT m’a un peu terrifié, mais il ne faut pas oublier que tout cela reste purement fictif. ChatGPT n’est qu’un outil qui s’appuie sur des données et des scénarios imaginés par des humains. En plus, je pense que ce genre de scénario, aussi effrayant qu’il puisse être, est avant tout un prétexte pour réfléchir à notre résilience face aux crises, qu’elles soient réelles ou imaginaires.

Et même si l’idée d’une invasion de zombies en 2025 semble absurde, cela ne nous empêche pas de nous demander comment réagirions-nous ? Est-ce que nous sommes prêts à affronter l’inattendu ? En tout cas, cette expérience avec ChatGPT m’a fait réaliser à quel point cette IA peut enrichir nos réflexions… même sur les sujets les plus improbables.

Et vous, que feriez-vous en cas d’invasion des zombies ? Partagez vos idées en commentaire !

