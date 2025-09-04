Silksong : le jeu si attendu qu’il fait crash Steam, Nintendo, PlayStation, Xbox

C’est officiel, Hollow Knight: Silksong était le jeu le plus attendu au monde. À peine quelques heures après sa sortie, il a fait exploser les plus grosses plateformes du gaming. Voilà un lancement digne de son statut de légende !

Oui, Hollow Knight: Silksong était un jeu très anticipé, mais personne n’imaginait à ce point-là. Après des années de rumeurs, de leaks et d’espoir, il est enfin là. Team Cherry a tenu parole et l’a lancé aujourd’hui, comme promis lors de la Gamescom. Des millions de joueurs se sont donc précipités dessus dès la première minute, au point de faire planter Steam, Nintendo, PlayStation et Xbox.

Les serveurs pris d’assaut dès le lancement

Annoncé il y a six ans, le jeu Hollow Knight: Silksong est disponible depuis ce 4 septembre 2025. Enfin, pour certains seulement.

En effet, dès le lancement , les boutiques en ligne ont craqué. Les sites comme Steam, Nintendo eShop, Xbox Store et PlayStation Store ont été saturés. Certaines affichent des erreurs, d’autres sont inaccessibles.

Ainsi, des milliers de joueurs sont bloqués à marteler F5 pour récupérer leur copie. La preuve que l’attente, commencée en 2019, n’avait en rien calmé la hype. Au contraire, elle l’a décuplée.

Plusieurs studios indépendants avaient déjà constaté l’ampleur de l’engouement. Beaucoup d’entre eux ont préféré repousser leurs sorties. D’autres jeux, prévus à peu près au même moment que Silksong, ont donc été reportés. D’ailleurs, aucun ne voulait se frotter à la vague de ce lancement historique.

Pourquoi le jeu Hollow Knight: Silksong est un phénomène ?

Déjà parce que Silksong est la suite d’un des jeux indés les plus cultes de la décennie. Hollow Knight, sorti en 2017, avait déjà conquis des millions de joueurs grâce à ses combats exigeants et ses graphismes dessinés à la main. De ce fait, la sortie d’une suite promettait donc de nouvelles aventures et des défis encore plus passionnants.

Ensuite, le tarif du jeu fait aussi partie du phénomène. Avec une vingtaine d’euros seulement, Silksong est accessible à presque tous. Dans un monde où certains triple A flirtent avec les 90 €, ça représente une vraie aubaine.

Enfin, le jeu disposait déjà d’une base solide de fans avant même sa sortie. Hollow Knight, le premier opus, comptait déjà un grand nombre de joueurs actifs. Peu avant la sortie de la suite, le nombre de connexions simultanées sur le jeu original avait atteint un record historique.

Avec Silksong, ce record a été battu. Plus de 100 000 joueurs sont connectés en même temps sur Steam selon SteamDB. Et ce chiffre devrait encore grimper une fois que les boutiques en ligne retrouveront leur stabilité. Ce n’est qu’une question de temps.

