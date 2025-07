Nintendo Switch 2 : comment bloquer les joueurs qui vous énervent ?

Des joueurs toxiques ou harceleurs ? Vous n’avez plus à subir ça ! Sur Nintendo Switch 2, bloquer des joueurs, c’est possible et simple à faire.

Rencontrer des gens qui partagent la même passion, c’est génial, non ? Pour les gamers, se connecter avec d’autres joueurs en ligne peut être une expérience fantastique. Jusqu’au moment où l’environnement se transforme en véritable terrain miné.

Malheureusement, la toxicité est un fléau bien connu du monde du jeu vidéo. Il n’est pas rare de tomber sur des personnes qui harcèlent ou balancent des messages insultants. Mais ce que j’aime avec la Nintendo Switch 2, c’est qu’on peut bloquer ces joueurs-là. Découvrez comment ?

Les étapes pour bloquer des joueurs sur Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 fait évidemment partie des consoles les plus populaires. Aucun débat là-dessus. La preuve ? En à peine 4 jours de son lancement, elle s’est vendue à 3,5 millions d’exemplaires ! Ce qui veut dire qu’il y a du monde dessus. Et qui dit beaucoup de joueurs, dit aussi toutes sortes de profils. Mais pas toujours les plus sympas.

Bonne nouvelle, bloquer un joueur indésirable sur Nintendo Switch 2 est un jeu d’enfant. Vous n’avez pas besoin d’être un expert en technologie. Il suffit de quelques étapes pour retrouver la sérénité.

Commencez par aller sur la page d’accueil de votre Nintendo Switch 2, le menu Home. En haut à gauche de l’écran, appuyez sur votre image de profil. Ensuite, faites défiler jusqu’à la section « Liste d’amis » dans le menu à gauche. Puis, repérez la personne que vous voulez bloquer et ouvrez son profil.

À gauche de l’écran, sélectionnez « Options », puis « Bloquer ». Une fois l’utilisateur trouvé, appuyez sur « Bloquer » une première fois. Confirmez en appuyant à nouveau. Et voilà, le joueur disparaît de votre univers en ligne. Tranquillité retrouvée !

Une action réversible

Et si le joueur en question n’est même pas dans la liste d’amis ? Aucun problème. Vous pouvez quand même le bloquer sur Nintendo Switch 2 en passant par l’historique des personnes avec qui vous avez récemment joué.

Pour ça, rendez-vous sur votre profil, puis dans les paramètres d’utilisateur. Allez ensuite dans « Ajouter un ami », et sélectionnez « Rechercher parmi les joueurs rencontrés ». Dès que vous retrouvez la personne, le bouton « Bloquer » s’affiche. Un clic, et vous voilà débarrassé.

Sachez que les utilisateurs bloqués sur Nintendo Switch 2 ne pourront plus vous envoyer de demandes d’amis. Vous ne les croiserez plus non plus dans vos parties en ligne. Mais si jamais vous changez d’avis, pas de panique. Les débloquer est tout aussi simple.

Pour ce faire, rendez-vous sur le menu Home de votre Nintendo Switch 2. Appuyez sur votre image de profil, en haut à gauche. Dans le menu à gauche, allez dans « Paramètres de l’utilisateur », puis cherchez « Gestion des utilisateurs bloqués » à droite de l’écran. Il ne vous reste plus qu’à trouver la personne concernée et cliquer sur « Débloquer ». Et le tour est joué !

