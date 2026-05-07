L’iPhone Ultra arrivera-t-il vraiment en septembre 2026 malgré les retards de production ?

L’idée d’un appareil pliable signé Apple alimente les discussions technologiques depuis de nombreux mois. Ce futur modèle haut de gamme suscite un réel enthousiasme, notamment grâce aux révélations de Mark Gurman pour Bloomberg. Bien que la firme de Cupertino conserve son silence habituel, la crédibilité de cet analyste renforce l’intérêt des observateurs. En effet, ses prédictions s’avèrent régulièrement exactes lorsqu’il s’agit d’anticiper les projets stratégiques de la marque à la pomme.

Sur le plan du calendrier, les informations convergent vers un lancement prévu pour l’automne 2026. Cette fenêtre de sortie coïnciderait ainsi avec l’arrivée de la future gamme iPhone 18 sur le marché mondial. Toutefois, aucune communication officielle ne vient encore valider ces rumeurs persistantes. Il convient donc d’analyser ces données avec une certaine mesure, tout en s’appuyant sur la solidité de sources qui laissent penser qu’Apple est bien sur cette trajectoire.

Ce que dit Gurman sur le lancement septembre

Fin avril 2026, Mark Gurman a précisé les intentions d’Apple via sa newsletter Bloomberg. Il y confirme l’arrivée d’un modèle pliable au format « livre » pour septembre prochain, en contredisant l’idée d’un report à 2027. Ce nouvel appareil, nommé iPhone Ultra, devrait être commercialisé aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. Malgré quelques défis techniques initiaux, les tests internes avancés valident désormais la viabilité du projet.

Cette dynamique est soutenue par d’autres sources comme Instant Digital, qui anticipent une présentation lors de la keynote annuelle. Alors que certains médias comme Nikkei craignaient un retard, Bloomberg assure que le calendrier industriel reste stable. En effet, les commandes passées auprès de Samsung Display et LG confirment une accélération des préparatifs. Tous les indicateurs convergent vers un projet très avancé, même si certains rapports évoquent encore des risques de retard.

Le timing de ce lancement répond à une volonté claire de concurrencer directement les Galaxy Z Fold de Samsung. Apple ne compte pas faire de la figuration et prévoit déjà de produire plusieurs millions d’unités dès le départ. Les usines asiatiques basculent actuellement vers une phase de production de masse pour respecter les échéances fixées. Ce passage à l’échelle industrielle souligne l’ambition de la marque sur ce nouveau segment haut de gamme.

Production en retard, mais cap intact

Les lignes de production s’activent, malgré quelques obstacles techniques imprévus. La phase de validation en usine, appelée EVT, a été décalée au début du mois d’août 2026 au lieu du mois de juin initial. Selon iPhoneSoft, ce retard s’explique principalement par des complications persistantes liées à la charnière de l’appareil. Néanmoins, l’objectif d’une sortie commerciale en septembre demeure la priorité absolue pour les équipes de développement.

Pour tenir ce calendrier serré, les étapes de tests vont désormais s’enchaîner sans transition. La phase de validation du design suivra immédiatement, permettant de lancer la production de masse juste à temps pour le mois de septembre. Les experts d’AVcesar précisent que ces difficultés de rendement sont fréquentes lors de l’introduction de ruptures technologiques. Ce scénario rappelle d’ailleurs le lancement du Vision Pro, dont les derniers ajustements critiques avaient été réalisés in extremis.

Les voyants repassent toutefois au vert grâce à des améliorations industrielles concrètes. Instant Digital rapporte notamment un taux de réussite de 80 % pour la fabrication des écrans pliables, signe que les ajustements portent leurs fruits. En parallèle, Mark Gurman de Bloomberg confirme que le planning global ne vacille pas malgré la pression. À Cupertino, les ingénieurs intensifient leurs efforts pour combler les délais et garantir un lancement fluide.

Format book et écrans repensés

Le design de type « livre » s’impose désormais comme une évidence pour le futur iPhone pliable. Selon les informations d’AVcesar et BlogNT publiées fin mars 2026, l’appareil disposera d’un écran interne de 7,8 pouces au format 4:3, rappelant l’ergonomie d’un petit iPad. À l’extérieur, une dalle de 5,5 pouces permettra un usage classique et confortable une fois le téléphone refermé. Ce choix technique permet d’éviter l’aspect gadget souvent reproché aux modèles à clapet.

L’épaisseur du châssis impressionne également avec seulement 4,5 mm en position dépliée, selon les rendus les plus fiables. Mark Gurman évoque d’ailleurs une finesse record pour le segment des pliables haut de gamme. Pour garantir une solidité exemplaire, Apple utilise des charnières fournies par Samsung et testées pour supporter plus de 200 000 pliages. Par ailleurs, les ingénieurs auraient réussi à gommer totalement le pli central, répondant ainsi aux exigences de durabilité de la marque.

Ce format privilégie nettement la productivité, un axe stratégique soutenu par Tim Cook d’après Bloomberg. L’interface logicielle devrait ainsi proposer un mélange optimisé entre les fonctionnalités de l’iPhone et celles d’iPadOS. Si des concurrents comme Oppo exploitent déjà cette formule, Apple compte se démarquer par une finition logicielle et matérielle supérieure. Je pense que ce positionnement confirme l’ambition de transformer le smartphone en un véritable outil de travail polyvalent.

Tarif qui pique pour ce premium

Le ticket d’entrée pour ce nouvel iPhone pliable devrait s’établir autour de 2000 dollars. Selon les informations d’iPhoneSoft publiées début avril 2026, ce tarif positionne l’appareil nettement au-dessus du modèle Pro Max actuel. Pour les utilisateurs les plus exigeants, la version dotée de 2 To de stockage pourrait même atteindre les 2900 dollars d’après NotebookCheck. Ce prix élevé se justifie par l’intégration de technologies de pointe et de caractéristiques techniques haut de gamme.

Plusieurs facteurs expliquent cette tarification premium selon l’analyse de 01net. Le coût de production des dalles OLED flexibles pèse lourdement sur la facture finale, tout comme l’utilisation d’une charnière en titane. De plus, la conception de batteries sur mesure ajoute une complexité supplémentaire au processus industriel. En créant cette nouvelle catégorie, Apple préserve ses marges habituelles tout en proposant un produit d’exception.

En Europe, les tarifs pourraient s’échelonner entre 2200 et 3200 euros selon les configurations choisies. MacRumors, s’appuyant sur les analyses de Ming-Chi Kuo, confirme d’ailleurs cette segmentation très claire du marché. Tandis que l’iPhone Pro Max s’adresse à un public aisé, le modèle Ultra vise désormais une clientèle d’élite. Malgré ces prix records, les experts s’attendent à ce que les précommandes connaissent un succès immédiat dès l’ouverture des ventes.

Puissance et batterie boostées

Selon les rumeurs, le futur iPhone pliable sera propulsé par la nouvelle puce A20 Pro, garantissant des performances de premier ordre. Selon BlogNT et Jon Prosser, l’appareil embarquera 12 Go de mémoire vive, soit le double de la dotation actuelle du Pro Max. Cette puissance brute permettra de gérer l’affichage sur grand écran sans le moindre ralentissement. Côté logiciel, Apple privilégie une version optimisée d’iOS plutôt qu’un passage complet vers iPadOS.

L’autonomie devrait également franchir un nouveau cap grâce à une batterie de 5800 mAh. Mark Gurman évoque d’ailleurs une capacité record pour un smartphone pliable, promettant ainsi deux jours d’utilisation mixte. Pour atteindre cette performance, la firme s’appuie sur des cellules à haute densité produites par le fournisseur Desay. Une gestion logicielle très fine viendra compenser la consommation d’énergie importante de la dalle interne.

Enfin, l’équipement photographique ne fera aucune concession avec un triple capteur de 48 mégapixels à l’arrière. D’après iPhoneAddict, ce système intégrera une stabilisation optique avancée ainsi qu’un zoom 10x pour concurrencer le Galaxy S25 Ultra. Pour les selfies, une perforation discrète sera intégrée sur la face externe de l’appareil. Ces choix techniques soulignent la volonté d’Apple de proposer une intégration matérielle plus aboutie que celle de ses rivaux.

Réponse d’Apple aux pliables rivaux

Samsung domine actuellement le secteur avec son Galaxy Z Fold6 commercialisé à 1800 dollars. Pour riposter, Apple mise sur un positionnement résolument premium avec son futur modèle Ultra. Mark Gurman considère ce projet comme un levier essentiel pour briser la stagnation des ventes d’iPhone. Alors que la concurrence chinoise s’intensifie en Asie, Cupertino affiche sa volonté ferme de reprendre la main sur le marché mondial.

Le lancement programmé aux côtés de la gamme iPhone 18 constitue une stratégie particulièrement habile. Toute la famille de produits bénéficiera ainsi de l’aura technologique apportée par cette version pliable inédite. Bloomberg rappelle d’ailleurs que les premiers brevets liés aux charnières ont été déposés dès 2022. Apple a donc patiemment peaufiné sa technologie en coulisses, attendant que la maturité technique soit totale avant de passer à l’action.

Désormais, les derniers défis industriels semblent maîtrisés avec des rendements élevés, autour de 80–90% selon certaines fuites. Contrairement aux modèles concurrents qui affichent souvent un pli marqué, la solution d’Apple promet une surface presque parfaitement plane, avec un pli présenté comme quasiment imperceptible. Ce saut qualitatif permet à la firme californienne de se repositionner comme la référence absolue en matière d’innovation. Cette maîtrise matérielle devrait ainsi justifier son statut de leader sur le segment du luxe technologique.

Rareté prévue dès le premier jour

Les stocks du futur iPhone Ultra s’annoncent particulièrement limités dès son lancement. Selon les révélations de Clubic à la mi-avril, les rendements initiaux de production se situeraient entre 5 et 6 millions d’unités seulement. En conséquence, les précommandes devraient s’épuiser en quelques heures, rappelant l’engouement suscité par l’iPhone 15 Pro. Cette gestion millimétrée des quantités permet à Apple d’entretenir volontairement une forte attente autour du produit.

Pour gérer cet afflux, la marque à la pomme s’appuie sur l’expérience acquise lors de ses précédents lancements majeurs. Mark Gurman prévoit ainsi la mise en place de files d’attente virtuelles, un système déjà éprouvé lors de la sortie du Vision Pro. Par ailleurs, Apple prévoit de plafonner le nombre d’achats par client afin de contrer l’activité des revendeurs non officiels. Ces mesures visent avant tout à maintenir une exclusivité forte tout en protégeant les véritables utilisateurs.

Malgré ces tensions logistiques, les usines asiatiques tournent désormais à plein régime après la phase de validation technique. iPhoneSoft table sur une montée en cadence rapide de la production pour tenter de répondre à la demande mondiale. Toutefois, le premier mois de commercialisation restera marqué par desdélais de livraison importants. Les consommateurs français devront donc faire preuve de patience avant de pouvoir tenir ce nouveau modèle entre leurs mains.

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