Deux nouvelles versions du Vision Pro en préparation chez Apple

Apple continue de développer son casque de réalité mixte. Et voilà la bonne nouvelle ! La firme travaille actuellement sur deux nouvelles versions de son modèle Vision Pro. Une manière de répondre aux critiques et relancer l’intérêt.

Pour l’instant, on ne peut pas dire que le Vision Pro ait conquis le monde. Trop lourd, trop cher… même les fans d’Apple l’ont boudé. D’après Mark Gurman de Bloomberg, dans sa newsletter Power On, Apple ne baisse pas les bras. Au contraire ! Deux nouvelles versions du casque sont en développement.

Je dois l’admettre, ça relance l’intérêt. La première serait plus légère et bien moins chère. La seconde, elle se connecterait à un Mac, pour les besoins très précis des entreprises.

Quant à Tim Cook, il garde un objectif en tête : sortir un produit de référence… avant que Meta n’y parvienne.

Apple corrige le tir avec un casque plus léger et plus abordable

Il faut le dire, le prix et le confort sont devenus les deux principales faiblesses du premier Vision Pro. Beaucoup d’utilisateurs se sont plaints de douleurs après seulement quelques minutes. D’autres ont investi dans des sangles conçues par Belkin pour soulager la nuque.

Apple, de son côté, n’a pas ignoré ces retours. Bien au contraire, elle prépare une version plus légère et moins chère de Vision Pro 2. Selon les fuites, le nouveau modèle pourrait démarrer à 2 000 dollars. Cela reste élevé, je suis entièrement d’accord, mais c’est déjà un progrès important.

Et pour réduire les coûts, Apple ferait des choix ciblés. Par exemple, elle pourrait retirer la technologie EyeSight, qui affichait les yeux de l’utilisateur à l’extérieur du casque.

De plus, le processeur serait moins puissant et les matériaux, plus simples. Il s’agit ici de proposer un casque plus léger, plus agréable à porter, tout en gardant l’essentiel.

La date de sortie est prévue pour fin 2025, d’après les rumeurs. Il faudra donc attendre un peu, mais Apple semble déterminée à prendre son temps pour bien faire.

Une version nouvelle du Vision Pro connecté au Mac pour les pros

Pendant ce temps-là, une autre version prend forme dans les laboratoires d’Apple. Ce modèle se connecterait directement à un Mac par l’intermédiaire d’un câble USB.

Grâce à cette liaison, l’écran du Mac pourrait s’afficher dans le casque, avec une latence presque nulle. Et plus précisément, l’utilisateur pourrait interagir avec macOS dans un environnement immersif.

Ce modèle s’adresse surtout aux professionnels. Et d’après Gurman, Apple pense à des usages comme les simulations médicales ou les formations en conditions réelles.

De plus, cette approche permettrait de rentabiliser les technologies déjà développées. Apple ne cherche pas à remplacer les ordinateurs, mais à offrir une nouvelle façon de travailler, plus visuelle, plus immersive. C’est aussi un bon moyen de rentabiliser les technologies déjà développées.

Pour vous, est-ce que ces nouveautés suffisent à relancer l’intérêt du Vision Pro ? Partagez vos avis en commentaire.

