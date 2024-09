Apple macOS : cette nouvelle mise à jour casse les outils de cybersécurité !

Lundi, Apple a déployé macOS Sequoia, et cela a provoqué un tollé inattendu. Des outils de cybersécurité essentiels, développés par des entreprises comme CrowdStrike et SentinelOne, ont soudainement cessé de fonctionner correctement. Sur Slack et Reddit, les plaintes affluent, dénonçant une mise à jour problématique pour la sécurité.

Apple a lancé sa dernière mise à jour, macOS Sequoia, avec toute la fanfare habituelle. Pourtant, cette fois-ci, au lieu d’améliorer l’expérience utilisateur, la mise à jour a provoqué une controverse.

macOS Sequoia : Problématique pour les outils de cybersécurité

Des géants comme CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft et ESET ont signalé que leurs outils ne fonctionnaient plus correctement sur Sequoia. Face à cette situation, Patrick Wardle, expert en sécurité macOS, n’a pas mâché ses mots. Il insinue que ce genre de problème pourrait être évité si Apple investissait plus de ressources dans les tests logiciels au lieu de se concentrer sur le marketing.

CrowdStrike, de son côté, a été contraint de retarder la prise en charge de Sequoia. Selon un message d’un de leurs ingénieurs sur Slack, les changements dans la pile réseau ont aussi perturbé leurs outils. Malgré leurs efforts pour résoudre rapidement le problème, ils ont dû alerter leurs clients de la nécessité d’attendre avant de mettre à jour leurs systèmes.

Pire encore, il semblerait que ce ne soit pas seulement une question de correctifs rapides. Apparemment, une refonte du code pourrait être nécessaire pour rendre leurs logiciels compatibles avec Sequoia.

Apple secoue complètement la tech…

La mise à jour de Sequoia ne fait pas qu’énerver les développeurs d’outils de sécurité, elle affecte aussi directement les utilisateurs. Un ingénieur de SentinelOne a averti ses clients dans le même canal Slack de ne surtout pas mettre à jour leurs Mac sans avoir un agent SentinelOne compatible.

Pareil chez Microsoft, où plusieurs utilisateurs ont signalé des soucis avec Microsoft Defender. CrowdStrike, dont les logiciels sont largement utilisés pour protéger les parcs informatiques, a dû admettre qu’ils ne pouvaient pas offrir de soutien immédiat.

Du côté des chercheurs en sécurité, les plaintes ne cessent de se multiplier. Will Dormann, par exemple, a également signalé des problèmes avec le DNS et l’exécution de son pare-feu. Un autre expert en cybersécurité, Wacław Jacek, a découvert que le pare-feu de Sequoia pouvait parfois bloquer l’accès à la navigation web.

Les entreprises de sécurité tentent désespérément de trouver des solutions temporaires pour minimiser les dégâts. Wacław Jacek, a même partagé une méthode de contournement possible pour éviter le blocage de la navigation après la mise à jour. Mais ces solutions ne peuvent évidemment pas résoudre les problèmes en profondeur.

Pendant ce temps, Apple, fidèle à son habitude dans ces situations de crise, n’a fourni aucune explication. Les demandes de commentaires adressées à l’entreprise restent sans réponse.

Est-ce qu’Apple, réputée pour son contrôle rigoureux, ne serait pas en train de se perdre dans son propre mise à jour ?

