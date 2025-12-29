Les fuites le confirment l’arrivée imminente d’un iPhone pliable

Depuis plusieurs années, l’idée d’un iPhone pliable alimente rumeurs et fantasmes, mais les fuites récentes pourraient confirmer son arrivée prochaine.

En 2025, les fuites ont véhiculé des informations précises et crédibles sur cet iPhone pliable. Plusieurs sources réputées convergent désormais vers un lancement en 2026. Apple semble enfin prêt à entrer dans l’ère du smartphone pliant.

Des fuites de plus en plus crédibles sur l’iPhone pliable

Les indices ne viennent plus d’un seul informateur isolé. Mark Gurman, Ming-Chi Kuo et Jon Prosser évoquent tous un modèle pliant en préparation avancée. Cette convergence renforce fortement la crédibilité des informations. Apple aurait d’ailleurs déjà entamé la phase de production, non sans difficultés.

Que montrent exactement les rendus qu’a dévoilés Jon Prosser ?

Jon Prosser a publié des rendus 3D très détaillés du futur appareil. D’après les fuites, le design de cet iPhone pliable adopte un format livre, plus large que haut une fois fermé. L’écran externe atteindrait d’une part 5,5 pouces. D’autre part, l’écran interne grimperait à 7,8 pouces. Une fois ouvert, le téléphone pliant se transformerait presque en mini tablette.

Les rendus montrent également un design arrière épuré. Deux capteurs photo s’installent sur un module allongé, accompagnés d’un flash séparé. Apple resterait également fidèle à son approche minimaliste. Ce choix suggère une volonté de différenciation face aux pliables Android plus chargés visuellement.

Apple aurait enfin résolu le problème de la pliure

La pliure reste le talon d’Achille des smartphones pliants. Les fuites disent qu’Apple aurait développé une solution technique inédite pour son iPhone pliable. Une plaque métallique répartirait notamment la pression exercée sur l’écran lors de la fermeture. Une charnière en métal liquide viendrait ensuite renforcer l’ensemble.

Sur le papier, la promesse paraît ambitieuse. Les rendus affichent un écran interne parfaitement lisse. Seule la production en série confirmera toutefois cette avancée. La physique des écrans OLED impose encore des limites difficiles à contourner.

À quoi faut-il s’attendre pour le lancement et le prix ?

Les informations actuelles dessinent un lancement stratégique. Apple prévoirait de dévoiler le modèle pliant aux côtés des iPhone 18 Pro. Ce positionnement haut de gamme suggère ainsi un produit vitrine plus qu’un modèle grand public

Les caractéristiques techniques de l’iPhone pliable selon les fuites

L’épaisseur qu’ils ont annoncée impressionne particulièrement. L’appareil mesurerait 9 mm une fois fermé, puis seulement 4,5 mm ouvert. Il deviendrait ainsi plus fin que l’iPhone Air. Cette finesse impliquerait par ailleurs des compromis internes, notamment sur la batterie et les capteurs.

Les fuites évoquent aussi l’abandon de Face ID. Apple miserait sur le retour de Touch ID intégré au bouton d’alimentation. Ce choix privilégierait alors la fiabilité sur une structure pliable complexe. Un modem C2 de nouvelle génération équiperait également l’appareil.

Le prix de l’iPhone pliable qui a fuité pourrait freiner son succès

On estime que le prix pourrait osciller entre 1 700 et 2 100 euros. Ce tarif placerait donc l’iPhone pliant parmi les smartphones les plus chers jamais lancés. Ce faisant, Apple assumerait clairement un positionnement élitiste. Le succès dépendra alors de la valeur que percevront les utilisateurs.

Les précédents récents invitent en outre à la prudence. L’iPhone Air, malgré ses qualités, n’a pas rencontré son public. Apple sait cependant créer l’événement mieux que quiconque. Si l’iPhone pliable tient ses promesses après ces fuites, il pourrait alors redéfinir le marché.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.