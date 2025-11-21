Samsung : tous les smartphones de 2026 ont leaké ! Découvrez tout le line-up

Des leaks viennent de balancer les prochains smartphones Samsung pour 2026. Verdict ? Les options s’empilent, et le choix risque de donner mal à la tête.

Voilà un petit aperçu qui fait déjà saliver. Car il semble que Samsung préparer des smartphones 2026 complètement hors normes. En plus, il y en aurait pour tous les goûts et tous les budgets. Alors si ces rumeurs se confirment, l’année prochaine risque d’être particulièrement chargée en surprises technos.

Des futurs smartphones Samsung déjà prévus pour début 2026

Android Authority a repéré trois références internes pour les smartphones Samsung de 2026. Le SM-S942, le SM-S947 et le SM-S948. De quoi identifier assez facilement les prochains modèles qui seraient Galaxy S26, S26 Plus (ou S26 Edge, selon l’humeur de Samsung) et S26 Ultra.

La logique est que la génération actuelle tourne autour de la série S25. Et elle utilise les références SM-S931 à SM-S938. Une hausse d’une dizaine dans la numérotation, et on devine sans trembler ce que prépare Samsung.

Sur le calendrier, rien de surprenant. Les rumeurs parlent d’une annonce fin janvier, suivie d’une sortie mi-février. D’autres sources jouent plutôt sur mars, mais la fenêtre classique de Samsung reste généralement le début d’année.

TECH: Samsung is gearing up to launch the Galaxy S26 Ultra in Jan 2026 — featuring a sleeker 7mm design, 6.9" CoE display, Snapdragon 8 Elite2, up to 16GB RAM & 1TB storage. Big camera upgrades with the new HP2 sensor, improved zoom lenses, plus 5000mAh battery & 60W fast… pic.twitter.com/XBtrziOKlY — Jonard Post (@JonardPost) November 20, 2025

Le petit twist ? Une ancienne rumeur évoquait le retrait du modèle Edge au profit d’un S26 Plus. De ce fait, il pourrait y avoir quelques hésitations dans les dates, mais rien qui ne bouleversera le planning des fans de la série S.

Les pliables sont toujours dans la partie

Trois autres références ont également fuité : SM-F971, SM-F776 et SM-F976. Il s’agirait logiquement du Galaxy Z Flip 8 FE, du Z Flip 8 classique et du Z Fold 8. Là encore, la progression numérique colle avec les modèles actuels : Flip 7 FE (SM-F761), Flip 7 (SM-F766) et Fold 7 (SM-F966).

Mais il y a un détail qui surprend. Le Flip 8 FE prend soudain 210 points d’avance sur son prédécesseur. C’est un bond énorme pour un modèle censé rester FE. Plusieurs hypothèses circulent comme un changement de gamme, un repositionnement du téléphone, ou simple fantaisie interne de Samsung. Difficile pour l’instant de trancher, mais l’écart intrigue déjà les observateurs.

Pour la sortie, la tradition Samsung des pliables pointe vers juillet 2026. Aucun leak ne confirme encore la date, pourtant le mois d’été reste le favori pour les Z Flip et Z Fold depuis plusieurs années.

Certes, 2026 pourrait voir débarquer six nouveaux smartphones Samsung. Pourtant, n’oubliez pas que ce ne sont pour l’instant que des rumeurs. Mieux vaut garder un œil critique et prendre ces infos avec une bonne pincée de sel.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.