Galaxy S26 Edge : les photos leak du banger annulé par Samsung

Le feuilleton du Galaxy S26 Edge a pris une tournure pour le moins inattendue. Alors que Samsung voulait miser sur une gamme « Edge » plus audacieuse, les ventes timides du S25 Edge ont refroidi l’entreprise.

Donc finalement, le modèle le plus fin de son histoire a été abandonné avant même d’avoir vu le jour. Et pourtant, à en croire les photos du prototype, il avait tout pour séduire.

OnLeaks, célèbre pour ses fuites toujours très crédibles, a publié des clichés d’un modèle factice du Galaxy S26 Edge. Le smartphone affiche une finesse spectaculaire : seulement 5,5 mm d’épaisseur. Sur les images, un pied à coulisse vient même confirmer la mesure. À titre de comparaison, l’iPhone 16 Pro paraît presque épais à côté avec ses 8,25 mm.

Côté design, ça n’avait rien d’un prototype bricolé. Les finitions semblaient presque prêtes pour la production. Sur le plan esthétique, les photos révèlent un cadre plus doux, légèrement incurvé, contrastant avec les bords plats du modèle précédent.

Le bloc photo, lui, s’étend désormais sur toute la largeur, rappelant les iPhone 17 Pro. Deux capteurs y trônent, dans une disposition plus harmonieuse que sur le S25 Edge. Ce qui laisse penser que Samsung avait déjà bien avancé sur le projet avant de tout arrêter.

Et pour cause : la marque voulait initialement remplacer ses modèles « Plus » par cette nouvelle gamme « Edge », plus élégante et plus fine. Sauf que les chiffres du Galaxy S25 Edge n’ont pas convaincu.

Samsung a finalement choisi la prudence. En réintégrant un Galaxy S26 Plus à sa gamme, la marque privilégie la batterie et les composants internes au design record.

La finesse, un rêve repoussé, pas enterré

Le Galaxy S26 Edge est donc rangé au placard. Cela dit, l’idée d’un smartphone ultrafin n’a pas disparu. Selon plusieurs rumeurs, Samsung plancherait encore sur un projet baptisé « More Slim ». Ce nom laisse peu de doute sur les intentions de la marque.

L’annulation du S26 Edge ne serait qu’une pause dans cette quête du design parfait. D’autant que le constructeur semble toujours intéressé par la miniaturisation sans compromis. Et même si l’iPhone Air 2 aurait lui aussi été repoussé, alors inutile de paniquer.

Les ingénieurs devront simplement trouver le bon équilibre entre élégance et autonomie. Car si les téléphones ultra-minces font rêver, ils ont souvent un talon d’Achille : une batterie trop petite pour tenir la journée.

