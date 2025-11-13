L’iPhone Air fait un gros flop : Apple apprend une dure leçon

Apple retarde potentiellement l’iPhone Air 2, avec une possible refonte incluant un second appareil photo pour un lancement en 2027.

Apple semble freiner le développement de sa seconde génération ultra-fine, confrontée à un accueil tiède du public. Ce retard pourrait ouvrir la voie à des améliorations comme une batterie renforcée et un double capteur photo. Initialement prévu pour l’an prochain, le successeur devait être plus fin encore et bénéficier d’une batterie plus généreuse.

Aujourd’hui, aucune nouvelle date officielle n’a été communiquée, même si les travaux sur le projet se poursuivent en interne. Certains ingénieurs évoquent une disponibilité possible dès le printemps 2027, en parallèle de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e, version plus abordable.

Des ventes décevantes et une production réduite

Apple a déjà réduit la production de l’iPhone Air actuel à un niveau proche de la fin de cycle. Selon The Information, Foxconn, principal fabricant, n’active plus que l’équivalent d’une ligne et demie de production.

Man, as much as I like the iPhone AIR



I just can’t recommend it.



– thermal throttling is real

– battery life sucks

– no ultra wide is a miss

– price is ridiculous pic.twitter.com/MgsTncaWik — Rjey (@RjeyTech) September 28, 2025

Plusieurs raisons expliquent cette décision. Les utilisateurs semblent réticents face à un téléphone ultra-fin dont la batterie impose des compromis importants. Le prix, fixé à 999 dollars, reste proche de celui de l’iPhone 17 Pro à 1 099 dollars. Alors que cette dernière propose trois capteurs photo et une autonomie supérieure.

La critique ne s’arrête pas à la batterie. L’iPhone Air souffre d’un plateau photo limité, incapable d’accueillir un ultra grand-angle comme sur les modèles classiques.

L’intégration d’un second capteur reste improbable sans avancée majeure ou modification significative du design. La prouesse technique du modèle actuel, combinant finesse et rapidité, ne suffit donc pas à compenser ces contraintes.

Apple Air, « trop fin pour plaire »

Le flop de l’iPhone Air démontre que la minceur ne vend pas si elle compromet l’usage quotidien. Les utilisateurs recherchent d’abord autonomie et qualité photo.

Les coques de recharge annulent presque tout l’intérêt d’un téléphone léger, rendant la finesse inutile. Le retard de l’iPhone Air 2 offre à Apple l’opportunité de repenser le design et d’intégrer un second appareil photo. Cette approche vise à rapprocher l’ultra-fin du standard iPhone 18, plus attractif et plus complet aux yeux des consommateurs.

Dans le même temps, l’expérience montre que la course aux modèles ultra-fins ne séduit pas uniquement Apple. Samsung aurait également annulé le Galaxy S26 Edge, soulignant la difficulté à combiner finesse, autonomie et performances photo.

L’iPhone Air pourrait ainsi voir son second modèle apparaître uniquement au rythme d’un cycle décalé, en 2027, marquant une pause dans la cadence annuelle habituelle d’Apple.

