iPhone Air 2 : pourquoi Apple pourrait tout simplement l’abandonner ?

L’iPhone Air 2 de l’Apple risque bien de ne jamais voir le jour. Et pour une fois, on pourrait presque comprendre la décision de la marque. La firme de Cupertino préfère enterrer un projet bancal plutôt que de risquer une tache sur son image ou sur ses ventes.

À son lancement en septembre, l’iPhone Air, arrivé fièrement aux côtés de la gamme iPhone 17, faisait tourner les têtes avec ses 5,6 mm d’épaisseur. C’est le modèle le plus fin et le plus léger jamais conçu par la marque à la pomme. Pourtant, malgré son look affûté, le public n’en veut pas. Ce que je comprends. Car sous son allure parfaite, l’appareil cache des choix techniques discutables qui ont déçu même les fidèles d’Apple.

Apple a pris un mur avec sa finesse record

Qui n’a jamais rêvé d’un smartphone fin, élégant et facile à manier ? Cependant, pour atteindre 5,6 mm d’épaisseur de l’iPhone Air, Apple a dû faire des sacrifices techniques et stratégiques.

D’abord, une batterie minuscule. Ensuite, un seul capteur photo. C’est un équilibre fragile. Le pire ? Son prix de lancement à 1 229 euros. C’était à peine 100 euros de moins que le puissant iPhone 17 Pro, qui offrait une fiche technique bien supérieure. Pour ces sacrifices, le grand public a dit non. Avouez, vous n’auriez pas dit non non plus ?

Man, as much as I like the iPhone AIR



I just can’t recommend it.



– thermal throttling is real

– battery life sucks

– no ultra wide is a miss

– price is ridiculous pic.twitter.com/MgsTncaWik — Rjey (@RjeyTech) September 28, 2025

Apple espérait relancer la formule avec un design radical, certes. Pourtant, les premiers retours ont été décevants. De ce fait, le projet iPhone Air 2 d’Apple est désormais repoussé indéfiniment, selon les informations souvent impeccables de The Information.

Apple’s iPhone Air Is a Marketing Win and a Sales Flop pic.twitter.com/Cx3WYrlJbW — Utsav Techie (@utsavtechie) November 12, 2025

C’est une mise au ban presque immédiate. Car ces derniers jours, on nous promettait pourtant un appareil plus abouti, avec une meilleure autonomie, un double capteur photo. Cela même avec l’ajout du fameux système de refroidissement par chambre à vapeur. Toutes ces améliorations pourraient rester à l’état de rêve. Alors, l’avenir de l’Air 2 est plus mince que le téléphone lui-même.

La situation est bien pire que prévu pour l’iPhone Air 2

Les faits parlent d’eux-mêmes. Foxconn, le fournisseur principal d’Apple, a reçu l’ordre de démanteler presque toutes ses lignes dédiées à l’iPhone Air. L’arrêt total est même prévu d’ici la fin du mois. Pire encore, Luxshare, autre partenaire clé, a stoppé l’assemblage du modèle dès la fin octobre.

Certes, quelques équipes de chez Apple continuent de travailler sur un hypothétique iPhone Air 2. Pourtant, cette action des fournisseurs est un signal fort qui confirme la panique en interne. Voilà pourquoi l’iPhone Air 2 pourrait ne jamais voir le jour avant même son lancement.

Toutefois, certaines rumeurs parlent encore d’un début 2027, aux côtés d’un calendrier totalement remanié, avec l’iPhone 18 « classique » et l’iPhone 18e. Mais rien n’est garanti.

Et le fameux quatrième iPhone alors ? Le casse-tête persiste. Depuis des années, Apple peine à trouver un modèle capable de compléter le duo iPhone standard / iPhone Pro. L’iPhone mini a été abandonné faute de ventes. L’iPhone Plus ? Également enterré.

L’iPhone Air, avec son design ultra-fin, devait enfin briser cette malédiction et séduire les utilisateurs sensibles au look et à la légèreté. Peine perdue. Le public préfère la puissance et l’autonomie au style extrême. Bref, Apple devra encore trouver le moyen de surprendre et séduire, comme elle sait si bien le faire.

