L’iPhone Air, vraiment « pas terrible » ? Ce YouTuber dévoile 3 défauts

L’iPhone Air est enfin là, et tout le monde se demande s’il vaut vraiment ses 1 229 euros. Dans ce genre de situation, les yeux se tournent immédiatement vers les tests de Marques Brownlee.

Avec sa chaîne MKBHD, le YouTuber est devenu une référence incontournable pour savoir si un produit tient ses promesses. Le 23 septembre, il a publié son verdict sur l’iPhone Air. Ayant bien évidemment déjà testé le téléphone, il pointe 3 défauts qui pourraient gâcher l’expérience. Les voici.

iPhone Air, pourquoi pas?

Le design de l’iPhone Air impressionne dès le premier regard. MKBHD félicite Apple pour la finesse du téléphone et sa légèreté, qui le rendent agréable à manipuler. Le smartphone est parfait pour ceux qui veulent un appareil discret mais élégant. Les finitions et la qualité de fabrication montrent que la marque continue de soigner l’esthétique de ses produits.

Mais le charme s’arrête là quand on aborde l’autonomie. La batterie de l’iPhone Air s’épuise vite, même avec une utilisation modérée. En mode économie d’énergie, le téléphone termine la journée avec environ 15 % de batterie après quatre heures d’écran allumé.

Pour un appareil tout neuf, c’est plutôt décevant. Si cette performance baisse encore avec le temps, les utilisateurs pourraient se retrouver à charger leur téléphone plusieurs fois par jour. Ce qui ne correspond pas vraiment aux standards attendus d’un iPhone.

La caméra arrière unique est un autre point qui déçoit. Avec seulement un objectif, le téléphone peine à rivaliser avec les modèles concurrents qui proposent plusieurs capteurs. MKBHD explique que pour les photos et vidéos occasionnelles, l’appareil peut suffire. Mais pour les amateurs de clichés plus travaillés, les options sont limitées.

Mis à part cela, le son est loin d’être exceptionnel. L’iPhone Air dispose d’un seul haut-parleur placé en haut de l’écran. En mode paysage, il est facile de le couvrir avec la main, et le volume reste faible. Pour regarder des vidéos ou passer des appels en conférence, la qualité sonore déçoit par rapport aux standards d’Apple. Ceux qui nous avaient habitués à une expérience plus équilibrée.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.