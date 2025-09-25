Test Xiaomi 15T et 15T Pro : quels sont les premiers avis ?

Les Xiaomi 15T et 15T Pro détiennent des performances proches du très haut de gamme, mais à des tarifs qui contournent la barrière symbolique des mille euros.

Les constructeurs multiplient les lancements de versions intermédiaires, situées entre les modèles haut de gamme et les déclinaisons plus accessibles. Pour sa part, Xiaomi présente les modèles 15T et 15T Pro à Munich le 24 septembre 2025. Ces héritiers directs de la série Xiaomi 15 offrent des alternatives premium avec des améliorations ciblées à prix contenu.

Un design raffiné, mais fidèle à la série 15

Visuellement, les Xiaomi 15T et 15T Pro affichent une sobriété assumée. Le constructeur a réduit les bordures de l’écran, désormais limitées à 1,5 mm.

L’ilot photo, légèrement repensé, s’intègre mieux à l’arrière, avec des coloris assortis qui renforcent la discrétion du bloc. Les finitions affichent un équilibre entre élégance et solidité, sans extravagance.

Trois coloris accompagnent chaque modèle : Noir et Gris pour les deux, auxquels s’ajoutent l’Or Rose pour le Xiaomi 15T et l’Or Mocha pour le 15T Pro. L’ensemble conserve une finesse notable et un poids maîtrisé.

L’écran bénéficie aussi d’une légère mise en beauté. Avec une diagonale de 6,83 pouces et une luminosité de 3 200 nits, la série 15T garantit une lisibilité en toutes conditions.

Le Pro va plus loin avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz, contre 120 Hz pour le modèle standard. Les deux dalles affichent une définition 1,5K, satisfaisante pour la plupart des usages multimédias.

Fiche technique interne des Xiaomi 15T et 15T Pro

Les configurations internes des deux modèles impressionnent plus d’un. Le modèle Pro inaugure le MediaTek Dimensity 9400+, gravé en 3 nm, l’une des puces les plus puissantes du marché.

Ce processeur rivalise directement avec le Snapdragon 8 Elite et saura satisfaire les usages les plus exigeants. En revanche, le Xiaomi 15T standard, plus mesuré, embarque le Dimensity 8400-Ultra. Une puce performante, mais calibrée pour la fluidité quotidienne.

Les deux modèles partagent une batterie de 5 500 mAh, mais se différencient sur la charge. Le 15T Pro bénéficie d’une charge filaire 90 W et sans-fil 50 W, tandis que le 15T propose une charge rapide de 67 W.

Ces chiffres traduisent une autonomie confortable, renforcée par un système de refroidissement interne destiné à limiter la surchauffe lors des usages intensifs.

Un petit plus pour la photographie

Le Xiaomi 15T Pro intègre un téléobjectif Leica 5x de 50 Mpx. La caméra est ainsi capable de zooms optiques précis et de captations numériques jusqu’à 20x.

Il s’accompagne d’un capteur principal Light Fusion 900 de 50 Mpx et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx. Cette combinaison couvre un spectre focal allant de 15 à 230 mm, renforcé par des modes Leica intégrés comme le Master Portrait et la photographie de rue.

Le Xiaomi 15T, plus accessible, n’en reste pas moins solide. Il conserve un capteur principal de 50 Mpx Light Fusion 800, un téléobjectif 2x et le même ultra grand-angle de 12 Mpx.

Les deux modèles prennent en charge la vidéo 4K HDR10+ sur toutes les focales. Petite distinction, le Pro ajoute la 4K à 120 images par seconde sur son capteur principal.

La série 15T s’accompagne également du lancement de HyperOS 3, la dernière surcouche maison de Xiaomi. En outre, HyperAI renforce la fluidité des usages.

Les 15T et 15T Pro embarquent aussi la nouvelle technologie Xiaomi Astral Communication. Ce dernier permet des appels directs entre appareils sans réseau cellulaire ni Wi-Fi, avec une portée allant jusqu’à 1,9 km sur le Pro. Certains soulignent toutefois une hausse du prix par rapport au Xiaomi 14T. Mais les innovations apportées en valent la chandelle.

