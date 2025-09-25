PlayStation Plus : le premier jeu gratuit d’octobre a leak, c’est un classico

Le mois d’octobre arrive avec une petite surprise pour les abonnés PlayStation Plus. Mais avant même que Sony ne dévoile sa liste officielle, une fuite met déjà les joueurs en ébullition : Lara Croft pourrait faire son grand retour.

Octobre 2025 est l’un des mois les plus attendus de l’année côté gaming. Les joueurs n’auront pas le temps de s’ennuyer avec tous les jeux prévus. Mais Sony, le service PlayStation Plus prépare sa nouvelle sélection mensuelle, et un leak semble déjà confirmer la présence d’un titre mythique.

PlayStation Plus : octobre commencera sur une note classique

Ghost of Yōtei, Little Nightmares III, Pokémon Legends: ZA, ou encore Battlefield 6, les manettes risquent de chauffer. Et comme chaque début de mois, le PlayStation Plus ajoute son grain de sel avec de nouveaux titres gratuits.

On connaît déjà le calendrier, mais voilà, un leak vient de titiller la curiosité des abonnés. D’après TrueTrophies, une toute nouvelle liste de trophées PS4 pour Tomb Raider: Anniversary est apparue. Ainsi, l’arrivée du jeu culte sur PlayStation Plus semble quasi confirmée. Publié à l’origine en 2007 sur PS2, PS3 et PSP, cet épisode revisite le tout premier Tomb Raider avec des graphismes modernisés.

As revealed in today’s State of Play, the PS2 classic Tomb Raider: Anniversary will be joining the @playstation Plus Classic Catalog later this year 🎮 https://t.co/MeUpq2bqHH#TombRaider #StateofPlay pic.twitter.com/DIraiJxvtY September 24, 2025

On y retrouve une Lara Croft intrépide, lancée à la recherche du mystérieux Scion d’Atlantis. De l’Égypte à la Grèce en passant par le Pérou, ce jeu d’aventure mêle exploration, puzzles et action à l’ancienne. Alors, classico indémodable ou choix trop facile de la part de Sony ? Partagez votre ressenti dans les commentaires

Pour l’instant, seule la version PS4 est listée avec ses 26 trophées (dont le fameux platine). Mais il y a fort à parier qu’une déclinaison PS5 arrivera bientôt.

Si vous êtes abonné, ne négligez pas les ajouts récents comme Stardew Valley, Psychonauts 2 et Viewfinder sont offerts dans le niveau Essentiel. Quant aux niveaux supérieurs, ils accueillent WWE 2K25, Persona 5 Tactica, The Invincible ou encore Legacy of Kain: Defiance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.