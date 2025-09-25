Borderlands 4 : j’espère que vous n’avez pas acheté la Switch 2 pour ça

Vous pensiez que la sortie de Borderlands 4 serait le prétexte idéal pour craquer pour la Switch 2 ? Eh bien, il y a une mauvaise nouvelle qui pourrait calmer vos ardeurs. Car cette console portable de Nintendo ne pourra pas encore vous faire profiter de ce jeu très attendu.

Pouvoir jouer à Borderlands 4 sur Switch 2 est le rêve de nombreux joueurs. La saga culte de looter-shooter, avec son humour déjanté et ses flingues par milliers, n’a évidemment plus rien à prouver. On s’attendait à voir la sortie début octobre sur notre console portable. Mais coup de tonnerre, le producteur a décidé de changer ses plans

Borderlands 4 sur Switch 2 : une attente indéfinie

Si vous êtes joueur sur PC, vous avez sans doute déjà pu plonger dans Borderlands 4. Mais pour ceux qui espéraient découvrir le jeu sur Switch 2, il va falloir faire preuve de patience. D’une grande patience.

La version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4, initialement prévue pour le 3 octobre 2025, vient d’être reportée. Et c’est pour une durée indéterminée. On ne sait donc pas encore quand le jeu sera enfin disponible sur la console de Nintendo. Le producteur reste silencieux sur ce point.

Greetings, Vault Hunters – We need to share that the release of Borderlands 4 on Nintendo Switch 2 is being delayed. We do not take this decision lightly, but are committed to ensuring we deliver the best possible experience to our fans, and the game needs additional development… September 23, 2025

Non, ce n’est pas une rumeur. Le producteur de Borderlands l’a confirmé lui-même sur son compte X. « Nous tenons à vous informer que la sortie de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 est retardée », peut-on lire dans le message.

Pourquoi une telle décision ?

Le report de Borderlands 4 sur Switch 2 a surpris pas mal de monde. Alors, pourquoi ce revirement ? Le compte officiel de la franchise sur X a donné quelques explications. Le jeu nécessiterait « plus de temps de développement et de polissage ». L’objectif ? Offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, rien de moins.

Mais il y a aussi une autre raison qui pourrait entrer en jeu. Le développeur, Gearbox Software, veut permettre aux joueurs de reprendre leur partie sur différentes consoles ou ordinateurs. Ils expliquent que c’est « très important » pour eux.

D’autant plus que Borderlands 4 avait déjà rencontré quelques soucis techniques après sa sortie. Il est donc très probable que ces problèmes de performances affectent également la version Switch 2 si le développeur ne prend pas le temps de les corriger.

Stupidly Dense Fanboys:



"Borderlands 4 Switch 2 got delayed, can it even handle this game?"



"Switch 2 would melt running this game"



"There's no way the game is remotely playable on Switch 2 with how awful it runs on other PS5, Xbox, & PC"#NintendoSwitch2 POWERFUL REALITY: pic.twitter.com/1KGbTLX1No — NintenGOD (@AesirMalos) September 24, 2025

Alors, que deviennent les joueurs qui ont déjà précommandé et payé ? Pour les précommandes numériques, elles seront automatiquement annulées et remboursées. Pour les précommandes physiques, en revanche, il faudra contacter directement le revendeur auprès duquel la commande a été passée pour organiser le remboursement.

