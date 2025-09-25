Scratchgate : l’iPhone 17 se raye plus vite qu’une Ferrari dans le 9.3

L’iPhone 17 agace les utilisateurs. Le dos de ces téléphones se raye tellement vite. Les clés, la monnaie, ou même un simple frottemen t dans la poche suffisent à laisser des traces.

Dès sa sortie, des photos d’iPhone 17 aux coins abîmés ont inondé les réseaux sociaux. Ce qu’il faut savoir c’est que ces rayures ne sont pas un mystère. Elles sont le résultat d’un choix technique bien précis.

Des rayures inévitables, ou presque

L’aluminium anodisé du châssis donne au téléphone sa couleur éclatante, notamment ce fameux orange qui attire l’œil. Mais cette finition s’accompagne d’un petit défaut : elle s’érafle très facilement.

Les tests et les vidéos de YouTubers comme JerryRigEverything montrent que les coins du plateau photo s’abîment dès un contact avec des objets un peu durs. Même une pièce ou une clé suffit à enlever la couche protectrice.

Le processus d’anodisation consiste à créer une couche d’oxydation censée protéger le métal et sa couleur. Malheureusement, cette couche n’est pas uniforme sur toutes les surfaces. Les coins, surtout les plus saillants, sont vulnérables.

Pour info, les iPhone précédents utilisaient parfois le titane ou d’autres alliages plus solides. Mais même avec ces matériaux, les angles aigus restent fragiles. Le souci avec le 17, c’est que le design a accentué ces angles pour un rendu plus fin et esthétique.

iFixit compare ces zones aux biscuits en forme d’étoile. Les pointes cassent toujours avant le reste. Sur le dos plat du téléphone, les rayures se remarquent moins, mais les angles trinquent vite.

Vous qui êtes heureux propriétaire d’iPhone 17 devrez donc penser à protéger votre smartphone. Soit avec une coque, soit en le mettant à l’écart des clés et de la monnaie. De simple geste qui évite bien des frustrations.

Bien entendu, cette fragilité n’empêche pas le téléphone de fonctionner parfaitement, ni de garder son écran intact. Elle touche surtout l’aspect visuel du châssis, et c’est justement ce que « Scratchgate » met en lumière. Même un design travaillé peut avoir ses limites pratiques.

