French Days 2025 : promos folles sur les smartphones Samsung, Xiaomi, Google

Les French Days font leur grand retour avec une pluie de promotions sur les smartphones. Du Samsung Galaxy S25 Plus bradé à 949 €, au Xiaomi Mix Flip à 699 €, en passant par le Google Pixel 9a en pack avec une JBL Go 3 à 479 €, les réductions s’enchaînent et concernent autant les modèles premium que les téléphones abordables. Voici notre sélection complète pour vous aider à trouver la bonne affaire selon vos besoins.

Les French Days sont devenus une institution dans le calendrier du e-commerce français. Organisés deux fois par an, au printemps et à la rentrée, ces événements proposent pendant une semaine des réductions massives sur tous les produits high-tech : TV, PC portables, casques audio… et surtout les smartphones, qui restent les stars de ces promotions.

Pourquoi cette période est-elle intéressante ? Parce qu’elle tombe à un moment stratégique de l’année : juste après la rentrée scolaire et avant les grandes campagnes de fin d’année (Black Friday, Noël). Les marchands profitent de cette fenêtre pour écouler leurs stocks mais aussi pour attirer de nouveaux clients. Résultat : de vraies opportunités sur des modèles récents, parfois sortis quelques mois plus tôt, et qui deviennent soudain beaucoup plus accessibles.

En 2025, la tendance est claire : les smartphones premium flirtent souvent avec des prix supérieurs à 1 200 €, ce qui les rend difficiles à atteindre pour le grand public. Les French Days changent la donne, avec des rabais qui permettent de viser le haut de gamme ou les modèles pliables sans faire exploser son budget.

Une réduction impressionnante : Galaxy S25 Plus à 949 €

Le Samsung Galaxy S25 Plus illustre parfaitement le positionnement premium du constructeur coréen.

Plus grand que le modèle standard, il offre un confort visuel supérieur grâce à son écran lumineux et très bien calibré. Ce qui rend ce modèle parfait pour regarder des vidéos en HDR ou consulter ses mails en plein soleil.

À l’intérieur, le Snapdragon 8 Elite garantit des performances de pointe, que ce soit pour lancer les derniers jeux 3D, gérer plusieurs applis lourdes en simultané, ou retoucher des photos haute résolution.

Son autonomie, couplée à une recharge efficace, permet de tenir une journée complète sans stress. Et grâce à One UI 7 et ses 7 ans de mises à jour logicielles, c’est un smartphone qui accompagnera son utilisateur sur le long terme.

Profitez d’une réduction exceptionnelle de 19% sur le Galaxy S25 Plus chez Boulanger, désormais au prix de 949 € au lieu de 1 172 €. Cela vous permettra d’économiser 223 €.

Le flagship polyvalent : Xiaomi 15 à 801 €

Le Xiaomi 15 s’impose comme un challenger sérieux face aux Galaxy et iPhone. Présenté début 2025, il bénéficie déjà d’une première grosse baisse de prix.

Son écran OLED LTPO de 6,36″ est capable d’adapter son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, ce qui rend la navigation fluide tout en préservant l’autonomie.

Il embarque également une batterie endurante avec une recharge ultra-rapide 90 W, ce qui permet de retrouver 50 % de batterie en à peine 15 minutes.

Les passionnés de photo apprécieront son triple module de 50 Mpx, qui offre un rendu homogène sur l’ultra grand-angle, le principal et le téléobjectif.

Enfin, son Snapdragon 8 Elite et ses optimisations logicielles en font un téléphone aussi à l’aise en gaming qu’en usage pro.

Profitez d’une remise exceptionnelle de 298 €, soit environ 27% de réduction, sur le Xiaomi 15 qui est maintenant à 801 € au lieu de 1 099 €.

Le photophone malin : Google Pixel 9a + JBL Go 3 à 479 €

Le Pixel 9a représente l’ADN de Google dans un format milieu de gamme : design simple mais efficace, interface Android pure et surtout un module photo qui reste une référence.

Grâce à la puce Tensor G4, il bénéficie de toutes les fonctions d’IA qui font la force des Pixel : défloutage des clichés, amélioration des portraits, mode Nuit performant.

Son écran pOLED 6,3″ 120 Hz assure un confort visuel remarquable, tandis que la promesse de 7 ans de mises à jour logicielles est quasiment unique à ce prix.

Le petit plus qui change tout : une enceinte JBL Go 3 est incluse dans le pack. C’est le choix parfait pour accompagner une soirée, une sortie entre amis ou simplement écouter de la musique dans la salle de bain.

Grâce à cette offre, vous allez pouvoir économiser 120 € (-20 %) sur le pack Google Pixel 9a avec l’enceinte JBL Go 3, disponible chez Boulanger au prix de 479 € au lieu de 599 €.

Le pliable à prix doux : Xiaomi Mix Flip à 699 €

Avec le Mix Flip, Xiaomi s’est lancé sur le marché des smartphones pliables au format clapet, et le résultat est convaincant.

Il est doté d’un écran interne AMOLED LTPO de 6,86″ immense et fluide. Par ailleurs, son écran externe de 4,01″ permet de gérer rapidement les notifications, la musique ou les selfies sans avoir à déplier l’appareil.

Côté puissance, la puce Snapdragon 8 Gen 3 lui permet d’assurer sans difficulté toutes les tâches modernes, et sa recharge 67 W le remet sur pied rapidement.

Le Mix Flip se distingue surtout par son prix, qui tombe ici à moins de 700 € : un tarif exceptionnel pour un pliable, quand la concurrence dépasse souvent les 1 000 €.

Profitez d’une économie exceptionnelle de 603 €, soit une réduction de 46%, sur le Xiaomi Mix Flip, maintenant à 699 € au lieu de 1 302 € avec cette promo.

Le design atypique : Nothing Phone (3a) Pro à 369 €

Nothing continue de jouer la carte de la différence avec son Phone (3a) Pro. On retrouve les célèbres glyphes lumineux au dos. Ceux-ci permettent d’afficher des notifications discrètes mais stylées, et une interface Android peaufinée avec une identité unique.

Son grand écran AMOLED de 6,77″ ravira les amateurs de multimédia, et la charge rapide 50 W offre un confort non négligeable.

C’est un smartphone qui mise autant sur le style que sur l’expérience utilisateur, sans compromis sur la fluidité. À ce tarif, il devient une option originale et performante dans le milieu de gamme.

Cette offre vous permet de bénéficier d’une réduction de 23% sur le Nothing Phone (3a) Pro sur Amazon, qui passe à 369 € au lieu de 479 € grâce au code AMZ10, vous permettant d’économiser 110 €.

Le solide pas cher : Oppo A5 à 142 €

Pour ceux qui cherchent avant tout un smartphone robuste et endurant, l’Oppo A5 est une excellente surprise.

Il est équipé d’une batterie géante de 6 000 mAh qui peut tenir deux jours complets sans recharge. C’est un atout rare même en 2025 ! La charge rapide 45 W assure de ne jamais rester bloqué trop longtemps près d’une prise.

Son capteur photo 50 Mpx épaulé par l’IA offre de bons résultats, et sa certification IP65 le protège contre l’eau et la poussière.

Ajoutez une résistance militaire aux chocs, et vous obtenez un smartphone taillé pour ceux qui veulent avant tout fiabilité et simplicité.

Vous pouvez économiser 20 € (-12 %) sur l’Oppo A5, qui passe à 142 € au lieu de 162 € si vous achetez chez Fnac ou chez Darty.

Le pack malin : Xiaomi Redmi 13C + Buds 6 Play à 139 €

Le Redmi 13C est un smartphone pensé pour les budgets serrés, mais il offre une fiche technique plus qu’honnête.

Il embarque un SoC Helio G85, 8 Go de RAM, une batterie 5 000 mAh et un stockage extensible jusqu’à 1 To. Il gère sans problème les réseaux sociaux, le streaming et les applis du quotidien.

Le vrai bonus de cette offre, c’est que le pack inclut les Redmi Buds 6 Play, une paire d’écouteurs sans fil qui complète parfaitement le smartphone pour une expérience audio dès la sortie de la boîte. Pour un premier smartphone ou un téléphone secondaire, c’est une affaire à saisir.

Profite dès maintenant d’une économie de 20 €, soit environ 13% de réduction, sur le pack Redmi 13C + Buds 6 Play qui est maintenant disponible à 139 € au lieu de 159 €.

L’entrée de gamme musclée : Xiaomi Redmi Note 14 5G dès 154,99 €

Le Redmi Note 14 5G illustre parfaitement la montée en gamme des modèles d’entrée de prix.

Il dispose d’un écran AMOLED 120 Hz, d’une autonomie de deux jours et d’un capteur photo principal de 108 Mpx, un atout rare à ce tarif.

La version Pro, légèrement plus chère, pousse encore plus loin les performances avec une meilleure optimisation matérielle.

Grâce au code promo COCORICO15, il est possible de mettre la main sur l’un de ces modèles pour à peine plus de 150 €, soit un rapport qualité-prix exceptionnel.Faîtes dès maintenant une économie allant jusqu’à 144 € (-48 %) sur la gamme Redmi Note 14 5G chez Cdiscount, avec le modèle standard à 154,99 € au lieu de 299 € (et la version Pro à 194,99 €).

