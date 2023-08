Leonardo AI : tout savoir sur le MidJourney du jeu vidéo

Leonardo AI est une intelligence artificielle générative spécialement conçue pour la création de jeux vidéo. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce puissant outil, et le guide complet pour commencer à l’utiliser !

Si vous souhaitez vous lancer dans la création de jeux vidéo, c’est probablement le meilleur moment. Jamais auparavant il n’avait été aussi simple de créer un jeu et de donner vie à vos idées.

En plus des nombreux outils simplifiant le développement, un nouvel allié vient de faire son apparition : l’intelligence artificielle générative.

Tous les créateurs de jeux savent à quel point la conception d’éléments comme les personnages, l’environnement, les animations ou les sons peut être longue et fastidieuse. C’est pourtant un aspect essentiel.

Jusqu’à présent, l’alternative était de recruter des artistes professionnels ou d’acheter des assets prêtes à l’usage sur des places du marché en ligne… cette époque est révolue.

Il est désormais possible d’utiliser l’IA pour générer automatiquement ces éléments à partir de prompts textuels en quelques secondes. Certains utilisent MidJourney et sont très satisfaits, mais il existe déjà un outil spécialisé pour cette tâche : Leonardo AI.

Qu’est-ce que Leonardo AI ?

Cet outil utilise les modèles d’intelligence artificielle pour créer des assets de jeux vidéo tels que des objets, des environnements, des bâtiments, ou même des concepts.

Son interface intuitive est spécialement pensée pour permettre aux artistes de générer leurs idées rapidement, d’entraîner leurs propres modèles et de produire des matériaux originaux et adaptés à la production.

Vous pouvez choisir entre différents styles, thèmes et atmosphères pour correspondre à l’ambiance de votre jeu. Il est même possible de mélanger et d’associer différents éléments.

Par la suite, rien n’empêche de personnaliser et de perfectionner les contenus produits à l’aide de filtres et d’outils simples d’utilisation.

De nombreux créateurs de jeux s’en servent déjà pour renforcer l’aspect artistique et l’immersivité de leurs projets. Au-delà d’un outil génératif, il s’agit d’une véritable source d’inspiration intarissable.

Vous pourrez explorer une large variété de possibilités et découvrir de nouvelles idées, mais aussi collaborer avec d’autres développeurs et partager vos assets au sein d’une vaste communauté !

À quoi ça sert ?

Au-delà d’un générateur d’images, Leonardo AI propose une large variété d’outils IA de manipulation d’image.

Vous pouvez effectuer des tâches d’édition comme l’in-painting et l’out-painting, tandis qu’une gomme magique permet d’effacer des objets avec précision sans endommager les principaux éléments de l’image.

Two other simple tests of the new Texture Generation tool from @LeonardoAi_

En termes de génération d’image, la seule limite est votre imagination. La qualité des résultats dépend principalement de vos compétences en prompting, et c’est en expérimentant que vous pourrez progresser.

Si vous n’avez pas d’inspiration, vous pouvez aussi utiliser un chatbot IA comme ChatGPT ou Claude pour vous suggérer des prompts afin d’obtenir les résultats souhaités !

Combien ça coûte ?

Chaque utilisateur de Leonardo AI peut utiliser l’équivalent de 150 crédits par jour gratuitement. Ceci équivaut à environ 75 images.

Le forfait premium facturé à 10 dollars par mois permet quant à lui de générer un nombre d’images illimité et d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Comment s’inscrire à Leonardo AI ?

Encore en phase de beta test à l’heure où nous écrivons, Leonardo AI est réservé aux personnes qui s’étaient inscrites sur la liste d’attente.

SI ce n’est pas votre cas, vous pouvez rejoindre la liste en vous rendant sur le site officiel leonardo.ai. Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton « Créer un compte ».

Une fenêtre devrait alors apparaître pour vous demander votre prénom et votre adresse email. Ajoutez les détails requis et pressez le bouton « Count me in » en bas du formulaire pour ajouter votre email à la liste d’attente.

Vous pouvez ensuite patienter quelques jours pour obtenir l’accès à l’outil, ou accélérer le processus de whitelisting en suivant Leonardo AI sur les différents réseaux sociaux.

A no context dump of some messing about with @LeonardoAi_



Images of life in markets and mystic trances.



Just a palette of ideas from moodboards created to help with writing a fantasy fiction body of work (1) pic.twitter.com/768Edmr9Os — Femi Aboluwarin (@iamfemo) June 16, 2023

Pour un accès immédiat, rejoignez le canal Discord Leonardo AI et le groupe Facebook officiel puis rendez-vous sur le formulaire d’accès prioritaire et indiquez votre prénom, le nom de votre compte sur les réseaux et votre adresse email.

Après avoir soumis ce formulaire, vous devriez rejoindre rapidement la liste blanche. Vous devrez ensuite utiliser l’email ajouté à la liste pour créer un compte.

Rendez-vous sur la page de connexion, et cliquez sur le bouton « Sign Up » en bas de page pour vous inscrire. Fournissez l’adresse email sur liste blanche et le mot de passe de votre choix.

Vérifiez votre boîte mail pour le message de vérification, et suivez les instructions pour vérifier votre compte. Vous pouvez retourner sur la page de connexion et commencer à utiliser Leonardo !

Comment utiliser Leonardo AI ?

Une fois inscrit, vous pouvez commencer à utiliser Leonardo. Les nombreuses fonctionnalités sur l’écran d’accueil peuvent sembler intimidantes, mais l’utilisation est en réalité plutôt simple.

Pour créer votre première image, cliquez sur « AI Image Generation » (génération d’image IA) sur le panneau de gauche sous la section « User Tools » (outils utilisateur).

Sur la page suivante, vous pouvez découvrir l’outil de génération d’image IA. Entrez votre prompt dans la boîte de texte située en haut de la page.

En dessous se trouve une option « Add Negative Prompt » (ajouter un prompt négatif). L’activer permet de préciser ce que vous ne voulez PAS voir dans l’image générée.

Un menu déroulant permet également de choisir entre différents modèles de génération d’image. N’hésitez pas à tous les essayer pour déterminer celui qui vous convient le mieux.

Après avoir fourni le prompt et choisi votre modèle, il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton « Generate » (générer) pour générer votre image. Bonne chance pour votre projet !