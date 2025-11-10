iPhone Air 2 : le plus gros défaut de l’iPhone Air enfin corrigé ?

L’iPhone Air avait tout, du moins presque, pour plaire. Design fin, légèreté record et performances dignes d’un modèle haut de gamme. Pourtant, il a raté la perfection à cause d’un choix étonnant d’Apple : un seul capteur photo.

À 999 dollars, les utilisateurs espéraient mieux. Aujourd’hui, les rumeurs courent qu’Apple va enfin mettre un terme à cette frustration des fans. Tout porte à croire que l’iPhone Air 2 (ou iPhone 18 Air, selon les dires) viendra corriger cette erreur qui lui a coûté sa popularité.

Un second capteur photo de 48 Mpx pour sauver la mise ?

Oui, Apple prévoirait enfin d’ajouter un second capteur photo à l’iPhone Air 2. Selon le site Digital Chat Station, la marque testerait un objectif ultra grand-angle de 48 Mpx. Un ajout logique, surtout face à la concurrence qui propose depuis longtemps des configurations à double ou triple caméra.

Le Samsung Galaxy S25 Edge, par exemple, enchaîne les clichés ultra-détaillés grâce à sa finesse et sa puissance combinée. Apple ne pouvait plus rester à la traîne.

Ce nouvel objectif pourrait transformer l’expérience photo de l’iPhone Air. Le premier modèle produisait déjà des images superbes. Toutefois sans zoom optique ni ultra grand-angle, il restait en retrait face aux autres. Un capteur supplémentaire élargirait donc enfin le champ de vision.

Apple aurait aussi prévu de conserver l’écran de 6,5 pouces ainsi que la finesse du châssis, marque de fabrique de l’iPhone Air. L’idée serait de garder le charme du modèle tout en renforçant ses points faibles.

Enfin, les rumeurs divergent sur le nom exact du prochain modèle. Digital Chat Station parle d’un “iPhone 18 Air”, tandis que beaucoup misent encore sur un plus simple “iPhone Air 2”.

Quelle que soit la dénomination finale, la vraie question sera surtout de savoir si Apple parviendra à convaincre les acheteurs de donner une seconde chance à cette gamme mince mais mal aimée.

Apple va-t-il corriger les autres défauts qui ont plombé le premier Air ?

Pas encore sûr, quoique il le faudra. Car l’iPhone Air souffre d’autres faiblesses qui ne peuvent plus passer inaperçues. La batterie, d’abord. En cherchant la finesse absolue, Apple a sacrifié une partie de l’autonomie. Résultat : 45 minutes de moins que l’iPhone 17.

Ce n’est pas dramatique. Cela dit, pour un smartphone à 999 dollars, c’est frustrant. Les utilisateurs doivent en prime se contenter d’une recharge lente, ce qui explique l’apparition de la batterie MagSafe exclusive.

Autre point : la chauffe. Lors des tests, l’appareil a atteint jusqu’à 43 °C. Cela trahit une perte d’énergie qui, si elle était mieux gérée, pourrait améliorer l’autonomie. Une meilleure dissipation thermique rendrait aussi le téléphone plus durable sur le long terme.

Si l’iPhone Air 2 veut séduire, il devra aussi revoir son rapport qualité-prix. La finesse ne suffit plus pour séduire un public habitué aux performances complètes. Les acheteurs veulent un iPhone léger, et tout aussi performant, endurant et polyvalent. En améliorant la batterie, la gestion thermique et la photo, Apple pourrait enfin donner à cette gamme le souffle qu’elle mérite.

Sans ces ajustements, en revanche, l’iPhone Air pourrait finir au musée des bonnes idées abandonnées, juste à côté des modèles mini et Plus.

