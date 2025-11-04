Galaxy Z TriFold : t’es pas content ? Triple pli ! Le nouveau Samsung se dévoile en vidéo

Un smartphone triple pli ? Non, ce n’est plus une rumeur. Le Galaxy Z TriFold de Samsung se montre enfin en vidéo. Le verdict ? Préparez-vous à être ébloui !

Oui, le Galaxy S26 fait déjà rêver les fans. Avec les rumeurs sur sa puissance et ses performances, l’attente est à son comble. Mais Samsung ne compte pas s’arrêter là. La firme coréenne préparerait un autre smartphone qui pourrait lui voler la vedette. Un appareil qui se plie trois fois, le Galaxy Z TriFold. Et attention, ici, ce n’est pas juste une histoire d’apparence.

Un design qui fait moins mal aux yeux et aux mains

La vidéo diffusée par Omokgyo Electronics Mall nous offre une vue imprenable du Galaxy Z TriFold de Samsung. La première chose qui saute aux yeux, c’est la délicatesse de son design. Car même ouvert, l’appareil reste très fin. On retrouve cette finesse qui avait fait le charme du Galaxy Z Fold 7.

Bien sûr, quand le TriFold se replie, il gagne en épaisseur. C’est logique ! Deux charnières et trois volets, ça ne se fait pas en douceur. Mais Samsung semble avoir travaillé chaque millimètre. En effet, la largeur du téléphone reste compacte, à peine plus large qu’un doigt.

Le constructeur cherche à rendre ce format TriFold pratique et utilisable au quotidien. À en juger par la vidéo, l’appareil reste maniable malgré ses trois plis. Son design compact laisse penser que l’ouverture et la fermeture ne seront pas un casse-tête pour les mains. Pour les amateurs de multitâche et de contenus immersifs, ce format triple volet pourrait bien devenir une référence.

Et les autres caractéristiques du Galaxy Z TriFold de Samsung ?

Avec le Galaxy Z TriFold, il semble que Samsung joue aussi la carte de la continuité. Car de dos, le TriFold ressemble beaucoup au Fold 7. Les trois modules caméra, le flash LED et le capteur d’empreintes latéral sont placés exactement comme sur son grand frère. Rien de révolutionnaire, mais ça rassure. On sait où on met les doigts.

Toutefois, pour le reste, c’est encore le flou total. Aucune fiche officielle n’a encore été dévoilée. On sait juste que le Bluetooth SIG a validé plusieurs modèles correspondant aux différentes zones de commercialisation. Europe incluse. On peut donc s’attendre à ce que Samsung vise le marché international dès le lancement.

Certes, le Galaxy Z TriFold de Samsung pourrait bien être le pliable que beaucoup attendaient. Ce smartphone triple pli est à la fois innovant, ambitieux, mais toujours utilisable au quotidien. Samsung ne se contente pas de doubler la mise, il triple la folie. Reste à savoir si les composants et le prix suivront.

