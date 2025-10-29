Galaxy Z Trifold : Samsung dévoile enfin son smartphone à triple pli en images !

Samsung prépare depuis longtemps un téléphone à triple pli. On a vu des brevets, des fuites, des rendus qui semblaient venir d’un fan trop motivé. Cette fois, la star apparaît officiellement en Corée du Sud.

L’appareil a été exposé dans une vitrine lors du « K-Tech Showcase ». Impossible de le toucher. Interdit de jouer avec. On doit donc se contenter de photos volées à travers une vitre. Cela dit, elles en disent déjà long.

Galaxy Z Trifold : trois plis, zéro timidité

Comme dit tout haut, le Galaxy Z Trifold s’est retrouvé sous une vitre au « K-Tech Showcase ». Des journalistes, des curieux, et sûrement quelques espions d’autres marques ont pris des photos sous tous les angles. L’appareil a été observé plié et déplié, ce qui donne enfin une idée claire de son design.

Selon les infos de Chosun, ce Trifold possède un écran externe d’environ 6,5 pouces. Une taille classique pour un smartphone moderne. Une fois ouvert, il s’étend à près de 10 pouces. Une fois ouvert, il atteint près de 10 pouces. On passe alors à un format tablette très confortable.

Le très bavard leaker @UniverseIce a aussi partagé un rendu qui ressemble beaucoup à une image officielle. Ce visuel montre clairement le format triple pli. On distingue mieux les zones de pliage, l’épaisseur et la façon dont les écrans s’enchaînent. Samsung ne discute pas encore des performances ou des capteurs. Leur objectif est plutôt de montrer que la marque explore encore des idées nouvelles, même si Huawei a déjà tenté l’expérience avec son Mate XT.

Les rumeurs parlent d’une présentation le 31 octobre ou le 1ᵉʳ novembre. On pourrait donc bientôt connaître les caractéristiques techniques et le prix. Bien entendu, rien de tout cela n’est confirmé. Un petit hic apparaît, toutefois, derrière cette bonne nouvelle. Le Galaxy Z Trifold ne serait disponible que dans quelques pays asiatiques.

Samsung veut sans doute tester l’accueil du public avant d’élargir son territoire. Si le téléphone rencontre du succès, on pourra espérer une disponibilité plus large lors d’une prochaine version.

