Redmi : le nouveau smartphone a des basses dignes d’une enceinte

Les smartphones ont déjà tout eu. Écrans fous, énormes capteurs photo, processeurs surpuissants, mais pas encore de vraies basses. Redmi vient de corriger ça avec le K90 Pro Max. Préparez vos tympans, car celui-ci débarque avec des vibrations dignes d’une vraie enceinte.

La nouvelle création de Redmi, le K90 Pro Max, est le tout premier smartphone à embarquer un caisson de basses intégré, épaulé par Bose. Entre son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, son écran OLED géant de 6,9 pouces, et sa batterie de 7 560 mAh, l’engin a tout d’un flagship mais à prix abordable.

Un caisson de basses dans la poche

Sous son écran OLED de 6,9 pouces, le Redmi K90 Pro Max cache un Snapdragon 8 Elite Gen 5, le tout dernier processeur haut de gamme de Qualcomm. Ajoutez à cela une batterie de 7 560 mAh, une recharge filaire de 100 W, une recharge sans fil de 50 W. Et aussi un triple capteur photo de 50 Mpx avec zoom périscopique x5.

Mais à l’arrière du Redmi K90 Pro Max, ils ont intégré un caisson de basses. Et un système audio Bose en 2.1 accompagne ce dernier. Je vous rappelle que cette marque américaine est une référence dans l’audio haut de gamme. Elle est connue pour ses casques à réduction de bruit et ses barres de son redoutables.

Sur les smartphones, le son est le parent pauvre du design. Les constructeurs mettent en avant les écrans, les capteurs photo ou les processeurs, mais très rarement les haut-parleurs. Toutefois, on écoute tous du son sur nos téléphones, tous les jours. Que ce soit sur Spotify, YouTube, Netflix ou en jouant à des jeux.

Le Redmi K90 Pro Max fait vibrer la concurrence

Alors, pourquoi si peu de progrès côté audio ? C’est principalement à cause de la physique. Les haut-parleurs sont minuscules, enfermés dans un châssis très fin. Il est donc difficile d’obtenir des basses puissantes sans espace pour les faire résonner. Et côté marketing, un smartphone avec une meilleure qualité de son reste moins tape-à-l’œil qu’un nouvel écran 120 Hz HDR+.

La plupart des smartphones font des efforts sur le son, mais aucun n’avait encore osé aller aussi loin. Ainsi, le caisson de basse autonome du Redmi K90 Pro Max offre des basses plus riches et plus profondes. Qui plus est, cela soulage les haut-parleurs principaux.

Et avec son design travaillé (notamment dans sa version bleu denim), une batterie colossale, des performances de pointe, et un système audio inédit… le Redmi K90 Pro Max pourrait donc devenir la nouvelle référence des téléphones multimédias. De plus, ce smartphone est un manifeste contre la monotonie audio dans les smartphones modernes.

Par ailleurs, le Redmi K90 Pro Max ne sera pas commercialisé aux États-Unis, du moins pour le moment. Mais il pourrait arriver en Europe sous la marque Poco, selon plusieurs rumeurs. En Chine, il est proposé à 3 999 yuans, soit environ 520 euros.

