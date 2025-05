Huawei lance un PC pliable fin comme un smartphone, mais il y a un gros bémol

Huawei sort des sentiers battus avec un PC pliable aussi fin qu’un smartphone et armé de son propre système d’exploitation. Un coup de génie technologique !

Huawei continue de tracer sa route, loin des standards américains. Le constructeur chinois vient de dévoiler le Matebook Fold, un PC pliable à la silhouette étonnamment fine et au design clairement inspiré des smartphones haut de gamme. La firme veut proposer un appareil hybride, à la fois compact, élégant, et totalement indépendant des systèmes d’exploitation dominants comme Windows.

Le PC pliable qui n’a rien à envier aux smartphones

Huawei vient de présenter son tout nouveau Matebook Fold. Avec ses 7,3 mm d’épaisseur en position ouverte, il se rapproche dangereusement de la taille d’un Galaxy S25 (7,2 mm).

À première vue, le Matebook Fold pourrait passer pour un énorme smartphone au format livre. En mode plié à 90°, il offre une expérience proche d’un PC 13 pouces, avec un format 3:2 agréable pour le travail. Déplié entièrement, il dévoile un écran de 18 pouces avec une définition de 3296 x 2472 pixels. Je trouve que c’est un peu surprenant pour un ratio 4:3, mais il offre beaucoup d’espace visuel.

Le design rappelle celui des Mate X6, mais en version XXL. Et comme tout bon produit Huawei, le Matebook Fold est livré avec une panoplie d’accessoires. Notamment, un clavier, un chargeur 140 W, deux sacs de rangement et même une petite chiffonnette pour garder l’écran impeccable.

HarmonyOS débarque enfin sur PC

Zoomons un peu sur le système d’exploitation. Sous cette silhouette fine et élégante, Huawei tente de réinventer le PC pliable sans Windows, sans macOS, sans Linux. Le constructeur chinois opte pour son système maison développé en réponse aux sanctions américaines.

Bye bye Windows, interdit de séjour chez Huawei depuis mars dernier. À la place, le Matebook Fold tourne donc sous HarmonyOS 5, une version adaptée de l’OS qu’Huawei déploie depuis plusieurs années sur ses smartphones, tablettes, montres et objets connectés.

L’idée, c’est de créer un écosystème unifié. Tous les appareils Huawei pourraient tourner sous le même OS. Ainsi, cela simplifiera les interactions entre les appareils, une meilleure intégration des services.

En plus, c’est la première fois qu’un PC tourne sous HarmonyOS, et cela marque une étape stratégique pour la marque chinoise.

3000 €, et toujours un flou sur le processeur

Côté fiche technique, Huawei reste généreux et discret. Le Matebook Fold embarque 32 Go de RAM, 1 To de stockage, 6 haut-parleurs, 4 micros.

Toutefois, il n’y a aucune mention du processeur. S’agit-il d’un oubli ? Huawei fait ici comme pour ses derniers smartphones. Depuis qu’elle n’a plus accès aux puces américaines dernier cri, l’entreprise utilise ses propres puces un peu en retrait, et préfère ne pas trop s’étendre sur le sujet.

Et le prix ? Comptez environ 3000 € hors taxe. Pour l’instant, le PC est réservé au marché chinois, mais nul doute qu’il fera parler de lui ailleurs.

Le Huawei Matebook Fold impressionne donc par son design, son audace et sa promesse d’un avenir sans Windows. Mais sans un processeur clairement identifié, et avec un OS encore jeune sur PC, je pense qu’il est difficile de dire s’il saura convaincre au-delà du cercle des fans de la marque.

