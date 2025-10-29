ChatGPT x PayPal : vous allez pouvoir payer dans vos discussions avec l’IA

PayPal s’associe à OpenAI pour permettre des paiements instantanés dans ChatGPT dès 2026, donnant accès à des millions de commerçants sans inscription préalable.

ChatGPT offrira bientôt une nouvelle expérience d’achat : les utilisateurs pourront payer directement dans leurs conversations grâce à PayPal. Cette intégration transforme le chatbot en véritable assistant personnel de commerce, avec les transactions plus simples, rapides et sécurisées. L’alliance entre OpenAI et PayPal ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités, et connecte des millions de commerçants à une base d’utilisateurs mondiale.

PayPal devient le premier portefeuille numérique accessible directement dans ChatGPT. Initialement limitée à Etsy et Shopify, cette fonctionnalité s’étend désormais à Walmart.

Le protocole de commerce agentique d’OpenAI permet à tout commerçant acceptant PayPal d’intégrer automatiquement ses produits dans ChatGPT. Les utilisateurs pourront régler leurs achats via la même interface utilisée sur d’autres plateformes.

Tous les moyens de paiement enregistrés dans leur compte PayPal seront disponibles. De même que les informations de livraison et de contact. Les commerçants n’ont pas besoin de s’inscrire individuellement.

Des dizaines de millions de produits, issus de petites entreprises comme de grandes marques, deviendront directement accessibles dans ChatGPT. PayPal gère la validation des paiements, la gestion des commerçants et l’orchestration des transactions en arrière-plan.

Cette approche sécurisée garantit que toutes les opérations respectent les standards de conformité et de protection des consommateurs.

Alex Chriss, président et CEO de PayPal, souligne que le protocole Agentic Commerce simplifie le passage de la discussion de ChatGPT au paiement, offrant un parcours fluide pour les clients des deux plateformes.

Les avantages de la solution pour les consommateurs

Les utilisateurs bénéficient de plusieurs fonctionnalités clés. PayPal permet de choisir entre différents modes de paiement : cartes bancaires, solde PayPal ou comptes liés.

Les protections acheteurs et vendeurs restent actives, tout comme le suivi des commandes et la gestion des litiges. Ces services apportent une tranquillité d’esprit appréciée des consommateurs.

En outre, l’intégration de PayPal dans ChatGPT repose sur un serveur ACP fiable, évolutif et conforme aux réglementations internationales. Les produits des commerçants deviennent ainsi facilement découvrables et achetables, tout en garantissant la sécurité et la fiabilité des transactions.

Par ailleurs, PayPal prévoit d’étendre son utilisation de ChatGPT Enterprise à plus de 24 000 employés. Les ingénieurs bénéficieront de l’accès à Codex et aux API d’OpenAI pour accélérer le développement de produits et améliorer l’expérience client.

OpenAI et PayPal anticipent un déploiement mondial progressif en 2026, permettant à des millions d’utilisateurs d’acheter directement dans leurs conversations.

