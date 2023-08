OpenAI lance ChatGPT Enterprise : découvrez tous les avantages pour votre entreprise

OpenAI lance ChatGPT Enterprise ! Entre confidentialité, performances et outils d’analyse de données : découvrez tous les avantages de cette nouvelle version du chatbot IA pour votre entreprise, les fonctionnalités et les tarifs.

Malgré le succès de ChatGPT, OpenAI n’a pas encore réussi à monétiser suffisamment son chatbot IA pour atteindre le seuil de rentabilité.

Chaque jour, l’entreprise dépense plus de 700 000 dollars dans l’électricité et la puissance informatique requises pour traiter les requêtes des millions d’utilisateurs.

Même avec l’abonnement payant ChatGPT Plus à 20 dollars par mois, l’outil coûte plus cher qu’il ne rapporte à tel point que son créateur pourrait faire faillite dès 2024 selon certains analystes…

Bien que 80% des entreprises du Fortune 500 l’ont adopté, le chiffre d’affaires d’OpenAI pour 2022 n’est que de 30 millions de dollars.

De plus, selon Similarweb, le trafic a chuté de 9,7% entre mai et juin. Or, le CEO Sam Altman a promis aux investisseurs d’atteindre 200 millions de dollars de revenus en 2023 et 1 milliard de dollars en 2024.

Afin d’éviter un destin funeste, OpenAI lance ce 29 août 2023 le lancement de ChatGPT Enterprise : une nouvelle version de l’application spécialement conçue pour les entreprises.

Introducing ChatGPT Enterprise: enterprise-grade security, unlimited high-speed GPT-4 access, extended context windows, and much more. We’ll be onboarding as many enterprises as possible over the next few weeks. Learn more: https://t.co/lU3ErLtBmT pic.twitter.com/lhixa4IXlc — OpenAI (@OpenAI) August 28, 2023

Performances accrues, confidentialité renforcée

Initialement annoncée plus tôt en 2022 par un billet de blog, ChatGPT Enterprise peut effectuer les mêmes tâches que ChatGPT. Elle est par exemple capable d’écrire des emails, de rédiger des brouillons d’essai ou de déboguer du code informatique.

Toutefois, en choisissant cette édition, les entreprises profiteront aussi de fonctionnalités de confidentialité. Afin de rassurer les nombreuses entreprises restreignant l’accès à ChatGPT pour leurs employés, OpenAI insiste sur le fait que ses modèles ne seront pas entraînés sur les données envoyées au chatbot.

Les données d’utilisation ne seront pas exploitées non plus, et les conversations sont chiffrées au repos et en transit. Des performances accrues et des options de personnalisation sont également au rendez-vous.

Ainsi, ChatGPT Enterprise se place en concurrent direct de Bing Chat Enterprise : le service de chatbot pour entreprise récemment lancé par Microsoft.

Une console d’administration adaptée aux entreprises

Les utilisateurs peuvent accéder à une nouvelle console d’administration regroupant des outils pour gérer la façon dont les employés au sein de l’organisation utilisent ChatGPT.

Elle inclut des intégrations pour le « single sign-on », la vérification de domaine, et un tableau de bord pour les statistiques d’usage.

En outre, les templates de conversation partageables permettent aux employés de construire des flux de travail internes en exploitant ChatGPT.

Les crédits pour la plateforme API d’OpenAI permettent quant à eux aux entreprises de créer des solutions personnalisées basées sur ChatGPT si elles le souhaitent.

Une solution complète d’analyse de données

Anciennement appelé Code Interpreter, l’outil Advanced Data Analysis est inclus à ChatGPT Enterprise. Il permet d’analyser les données, de créer des graphiques, de résoudre des problèmes mathématiques et bien plus encore.

Il est par exemple possible de télécharger un fichier, et donner à ChatGPT un prompt comme « dis-moi ce qui est intéressant à propos de ces données ». Dès lors, le chatbot va explorer les données pour y déceler des informations pertinentes et exploitables.

Deux fois plus rapide que GPT-4

Selon OpenAI, ChatGPT Enterprise complète ChatGPT Plus et n’a pas vocation à le remplacer. Il s’agit véritablement d’une offre réservée aux organisations.

Tout comme la version Plus, Enterprise est basée sur GPT-4. Néanmoins, les utilisateurs bénéficient d’un accès prioritaire et de performances deux fois plus rapides que la version standard de GPT-4.

De plus, la limite de mots de la « fenêtre de contexte » est augmentée à environ 25 000 mots (32 000 tokens). Il s’agit du nombre maximal de mots que le modèle peut prendre en compte avant de générer du texte additionnel.

En général, plus la fenêtre de contexte est large, moins l’IA risque d’oublier le contenu des conversations récentes.

Combien ça coûte et comment s’inscrire ? Prix et disponibilité

Sur son blog, OpenAI confirme que « ce jour marque un autre pas en avant vers un assistant IA pour le travail aidant pour n’importe quelle tâche, protégeant les données de votre entreprise et étant personnalisé pour votre organisation ».

Toutefois, la firme n’indique pas le prix qui dépend de l’utilisation et des cas d’usage. Si vous êtes intéressé par ChatGPT Enterprise, vous devez prendre contact directement via le site officiel.

À l’avenir, OpenAI compte également lancer ChatGPT Business pour les PME. Il sera aussi possible de connecter des applications à ChatGPT Enterprise, tandis que des versions plus puissantes de Advanced Data Analysis seront ajoutées.

D’autres fonctionnalités additionnelles sont prévues, comme la possibilité de chercher des informations sur le web et des outils pour les Data Analysts, les marketeurs et les services client. Une feuille de route détaillée sera dévoilée prochainement…