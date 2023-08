OpenAI en faillite dès 2024 ? Pourquoi ChatGPT fonce dans le mur

ChatGPT vit peut-être ses dernières heures. À cause d’un coût astronomique et de plusieurs autres facteurs, le chatbot IA n’est absolument pas rentable et son créateur OpenAI pourrait faire faillite dès l’année prochaine. Découvrez pourquoi !

Lors de son lancement fin 2022, ChatGPT est très rapidement devenu l’une des applications à la croissance la plus rapide, explosant le record détenu par TikTok.

Le chatbot doté d’intelligence artificielle a connu un succès fulgurant, par sa capacité à automatiser de nombreuses tâches, à permettre de gagner de l’argent et à faire les devoirs des étudiants à leur place.

Toutefois, derrière ce triomphe apparent, se cache une réalité nettement moins reluisante. Selon un rapport de Analytics India Magazine, ChatGPT est un gouffre financier et son créateur OpenAI pourrait faire faillite dès 2024 !

ChatGPT coûte une fortune, et sa base d’utilisateurs fond

D’après la source, le robot conversationnel coûte à lui seul près de 700 000 dollars chaque jour à l’entreprise. Et malgré les efforts du CEO Sam Altman pour monétiser GPT-3.5 et GPT-4, la firme est très loin du seuil de rentabilité et plus encore d’un quelconque profit.

La situation est d’autant plus problématique que l’euphorie initiale autour de l’application semble s’estomper. Le nombre d’utilisateurs a commencé à décroître, passant de 1,7 milliard en juin à 1,5 milliard en juillet soit une baisse de 12%.

L’une des principales raisons pour lesquelles ChatGPT est incapable de générer des profits serait un phénomène de cannibalisation de son API. Beaucoup d’entreprises l’utilisent pour exploiter GPT et créer leurs propres outils, alors même qu’elles interdisent à leurs employés d’utiliser le chatbot.

De plus, OpenAI est victime de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. La course aux GPU à laquelle se livrent les géants de la tech provoque une pénurie, empêchant la firme d’entraîner de nouveaux modèles d’IA comme le très attendu GPT-5…

Une technologie trop avancée pour l’époque ?

Alors, la solution serait-elle une entrée en bourse ? Toujours d’après la source, il est bien trop tôt pour qu’OpenAI ou ses rivaux comme Anthropic (Claude) et Inflection (Pi) se tournent vers cet ultime recours.

Selon Investopedia, le succès d’une introduction en bourse requiert au moins 10 ans d’activité et 100 millions de dollars de revenus. Rappelons qu’OpenAI a été fondée en 2015.

Pour le moment, la firme survit principalement grâce aux 10 milliards de dollars investis par Microsoft pour obtenir le droit exclusif d’incorporer ChatGPT à son moteur de recherche Bing et à sa suite de logiciels Office 365.

Toutefois, la promesse de Sam Altman d’atteindre un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars en 2023 et 1 milliard de dollars en 2024 s’apparente désormais à un objectif inatteignable. En mai 2023, les pertes d’OpenAI ont doublé pour atteindre 540 millions de dollars.

Malgré ses nombreux aficionados qui s’en servent au quotidien, ChatGPT pourrait donc disparaître dès l’année prochaine et tous ses rivaux risquent de le suivre dans sa chute.

Dans un tel cas de figure, nous devrons revenir aux outils plus traditionnels et patienter de longues années pour que les progrès technologiques permettent d’entraîner et de faire tourner l’intelligence artificielle à moindre coût…

Profitez bien de ChatGPT, car il ne s’agit peut-être finalement que d’un éphémère aperçu d’une technologie futuriste !