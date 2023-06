Ce rival de ChatGPT vient de lever 1,3 milliard $ : tout savoir sur Pi

La startup Inflection AI, dirigée par l’ancien dirigeant de Google DeepMind Mustafa Suleyman, vient de lever 1,3 milliard de dollars auprès de Microsoft, Nvidia, Bill Gates ou encore l’ancien CEO de Google Eric Schmidt. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur son chatbot Pi qui pourrait bien faire de l’ombre à ChatGPT…

En mai 2023, Inflection AI lançait son premier chatbot d’intelligence artificielle : Pi. Moins de deux mois plus tard, cette startup californienne fondée début 2022 par l’ancien leader de Google DeepMind Mustafa Suleyman vient de lever 1,3 milliard de dollars.

Et cette levée de fonds a rassemblé plusieurs pontes du monde de la tech. Parmi les principaux investisseurs, on compte Microsoft, Nvidia, le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman, Bill Gates, ou encore l’ancien CEO de Google Eric Schmidt.

Au cours d’un entretien avec Forbes, Mustafa Suleyman a révélé que l’investissement additionnel a été proposé suite à un énorme afflux d’offres après le lancement de Pi.

D’après ses dires, « je pense que les gens peuvent voir que ce n’est que la pointe de l’iceberg ». Selon lui, « nous pouvons aller tellement plus loin après que Pi valide la thèse principale, qui est que la conversation est la nouvelle interface ».

Aux yeux de cet expert, « l’IA personnelle sera l’outil le plus transformationnel de notre temps de vie. C’est réellement un point d’inflexion ».

Une levée de fonds drapée de mystère

Désormais, Inflection est capitalisée à 4 milliards de dollars selon une source proche du dossier. La firme déclare que Suleyman reste actionnaire majoritaire, mais refuse de commenter davantage.

On ignore quelle partie des 1,3 milliard de dollars levés inclut des équivalents tels que des crédits cloud, mais la startup confirme qu’une « très très large part » est en cash.

Elle refuse également de préciser le pourcentage de parts désormais détenues par Microsoft et Nvidia. Néanmoins, le CEO précise qu’aucune de ces deux entreprises ne contrôle Inflection.

Selon lui, « il n’y a pas eu de mouvement de propriété intellectuelle, et nous sommes toujours entièrement indépendants et libres de faire tout ce que nous voulons sur le plan commercial et de nouer des partenariats avec qui nous souhaitons ».

Avec Microsoft et Nvidia, Inflection AI rejoint l’élite de l’IA

Cette levée de fonds va renforcer les liens d’Inflection AI avec Microsoft et Nvidia : deux des principaux acteurs de l’industrie de l’IA.

Rappelons que Microsoft est aussi l’un des principaux investisseurs d’OpenAI. Il s’agit aussi désormais du fournisseur cloud d’Inflection.

De son côté, Nvidia a travaillé en étroite collaboration avec la startup sur le déploiement de son cluster de GPU H100 : la référence actuelle pour l’entraînement et l’exécution des larges modèles de langage comme GPT-3 d’OpenAI.

Avec l’aide de Nvidia et du fournisseur de service CoreWeave, Inflection a pu co-développer son cluster de 3584 H100.

En début de semaine, ce cluster a d’ailleurs permis à Nvidia de battre des records sur huit tests de benchmark d’entraînement IA basés sur GPT-3.

Le CTO de Microsoft Kevin Scott et le CEO de Nvidia Jensen Huang ont affiché tout leur soutien à Inflection au travers de communiqués officiels.

D’après Huang, « l’équipe d’élite » d’Inflection va permettre de créer « des assistants numériques personnels formidables ».

Le plus grand cluster de GPU IA du monde entier ?

À présent, Nvidia et CoreWeave vont aider Inflection à démultiplier sa puissance de calcul grâce à l’installation de milliers de GPU supplémentaires. Au total, le nouveau cluster regroupera 22 000 H100.

Selon la startup, il s’agira du plus grand cluster GPU dédié aux applications IA à l’échelle mondiale. Jusqu’à présent, le record était détenu par Meta et sa grappe de 16 000 GPU annoncée en mai dernier.

On ignore toutefois combien OpenAI en utilise à l’heure actuelle pour GPT, et Nvidia a annoncé en novembre 2022 qu’elle prévoit d’incorporer plusieurs dizaines de milliers de GPU sur le cloud Microsoft Azure.

Au-delà du domaine de l’IA, Inflection affirme que le seul cluster surpassant le sien est le superordinateur Frontier du Oak Ridge National Laboratory dans le Tennessee.

Ainsi, Mustafa Suleyman remercie Microsoft qui « nous turbo-charge et nous sert d’ancre » et Nvidia qui va lui permettre de configurer son cluster pour « devenir le meilleur du monde ».

D’après ses dires, « nous pouvons maintenant dire objectivement que nous avons le meilleur hardware du monde ».

Pi : une IA personnelle pour tous

Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Inflection prévoit de continuer à étendre ses capacités de calcul et améliorer Pi.

Ce chatbot a été entraîné à mener de véritables conversations avec les utilisateurs pour proposer des questions et des réponses plus pertinentes.

Il est capable de fournir des connaissances en se basant sur les intérêts et besoins spécifiques de chaque utilisateur. Vous pouvez le tester directement sur le site web à cette adresse ou via l’application de messagerie dédiée.

Conçu pour être « gentil et bienveillant », Pi pourra offrir des conseils « amicaux » dans un style « fluide et naturel ».

On ignore le nombre exact d’utilisateurs, mais Suleyman affirme que son robot rencontre « un engagement énorme » à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées.

Annoncé début juin 2023, le modèle Inflection-1 utilisé par Pi est doté de capacités de calcul similaires à ChatGPT. Il surpasse GPT-3.5 sur les benchmarks de sens commun, mais reste inférieur sur les tâches de codage informatique.

Toutefois, il s’agit de l’un des plus petits modèles développés par Inflection. De nouveaux modèles beaucoup plus larges sont en préparation, ce qui pourrait permettre à Pi de rivaliser avec GPT-5 attendu pour la fin 2023… ou même de le surpasser.

À plus court terme, une API va permettre aux partenaires sélectionnés d’entraîner leurs propres IA conversationnelles. Toutefois, la startup ne prévoit pas de généraliser l’accès à cette API pour éviter de faire de l’ombre à ses propres produits grand public.

Pour la suite, Inflection AI espère continuer à lever des fonds et pourrait profiter de l’engouement massif autour de l’intelligence artificielle pour connaître une croissance historique…