ChatGPT vaincu ? Le grand rival d’OpenAI lance une IA plus rapide et moins chère

Anthropic lance la nouvelle version du rival de ChatGPT. Celle-ci se veut être une alternative moins chère à ChatGPT, mais non moins performante.

Est-ce le début du bras de fer entre Anthropic et OpenAI ? Rappelons que le premier a été fondé par des anciens du second. Ils ont ainsi à cœur de proposer un sérieux concurrent au très populaire ChatGPT de leur ancienne entreprise. Anthropic annonce son IA Claude Instant 1.2 qui est plus rapide, mais à un coût plus abordable.

Une mise à jour améliorée dans tous les domaines

La version 1.2 est ainsi une mise à jour de l’IA Claude Instant 1.1. Selon Anthropic, la nouvelle version du rival de ChatGPT intègre les points forts de Claude 2. Il s’agit de l’autre intelligence artificielle phare du concurrent d’OpenAI.

La mise à jour de Claude Instant montre des améliorations significatives dans des domaines comme les mathématiques, le codage, le raisonnement et la sécurité. Des tests internes ont clairement mis en évidence la supériorité de la nouvelle version. Dans un test de codage identique, Claude Instant 1.2 a obtenu un score de 58,7 % contre seulement 52,8 % pour la précédente version.

Une série de problèmes mathématiques a également servi à départager les deux modèles. l’ancien modèle est parvenu à un score de 80,9 %, tandis que la mise à jour a fait mieux avec une note de 86,7 %.

Le rival de ChatGPT moins sujet aux erreurs

Les réponses de la nouvelle version sont plus développées et mieux structurées, d’après Anthropic. Une meilleure disposition à se conformer aux instructions de formatage en serait l’explication. D’autre part, le modèle 1.2 améliore l’extraction des citations. Ses capacités multilingues ont bénéficié d’améliorations significatives.

Anthropic annonce également une mise à jour apportant davantage de fiabilité. Celle-ci est moins sujet aux hallucinations et plus résistante aux tentatives de jailbreak à en croire son concepteur.

Rappelons que dans le jargon de l’intelligence artificielle, “halluciner” signifie générer un texte incorrect ou absurde. Quant au “jailbreaking”, le terme fait référence aux manipulations pour contourner les paramètres du modèle de langage principal.

Un calibre inférieur à GPT-4

Anthropic ambitionne de créer une nouvelle génération d’algorithmes pour l’intelligence artificielle auto-apprenante. Précisons que de tels algorithmes peuvent être utilisés pour créer des assistants virtuels multitâches. Ces derniers sont effectivement capables de répondre aux e-mails, d’effectuer des recherches et de générer des illustrations. GPT-4 nous a récemment donné un aperçu de ces capacités.

Cependant, Claude Instant n’est pas un tel algorithme. Au lieu de cela, le modèle ne fait que concurrencer les solutions d’entrée de gamme d’OpenAI.

Quoi qu’il en soit, Anthropic affirme avoir désormais des milliers de clients et de partenaires pour ses solutions. La start-up californienne cite Quora parmi ses clients. Le grand forum informatique permet de bénéficier de Claude et Claude Instant via son chatbot Poe. Autre client de prestige, DuckDuckGo qui est le moteur de recherche visant à préserver la vie privée de ses usagers. Son nouvel assistant virtuel DuckAssist intègre Claude.