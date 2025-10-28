Le Samsung Galaxy S25+ s’enflamme sur place ! Les photos sont terrifiantes

Un Galaxy S25+, dernier modèle haut de gamme de la marque, s’enflamme soudainement, sans branchement ni manipulation inhabituelle.

L’incident survenu en Corée du Sud ravive un souvenir que Samsung aurait préféré oublier. La photo du Galaxy S25+ réduit en cendres, diffusée sur le forum de l’entreprise, a rapidement fait le tour du web. Les clichés brûlants relancent le spectre du Note 7. En outre, l’événement a ravivé de fortes inquiétudes quant à la fiabilité de la batterie du nouveau modèle.

Une explosion inattendue, sans charge en cours

Le propriétaire du smartphone, un utilisateur sud-coréen, a relaté l’incident sur la plateforme officielle de Samsung. Selon son témoignage, l’appareil fonctionnait normalement avant de chauffer anormalement.

En quelques secondes, la température aurait grimpé au point de rendre le téléphone difficile à tenir. L’utilisateur, surpris par un bruit sec comparable à un claquement, a aussitôt jeté le smartphone au sol. À ce moment précis, le Galaxy S25+ aurait commencé à dégager de la fumée, puis s’enflamme progressivement jusqu’à se consumer partiellement.

L’homme, légèrement brûlé aux doigts, a expliqué que la coque antichoc protégeant son appareil avait probablement limité les dégâts. Sans cette protection, l’explosion aurait pu provoquer des blessures plus sérieuses, voire un incendie domestique.

Exclusive‼️



S25+ exploded in Korea!!

It was not charging. pic.twitter.com/YCl8xSB6vF — 🌟 너때문 🌟 (@ya_sking12767) October 27, 2025

Ce cas isolé renvoie inévitablement à un épisode noir de l’histoire de Samsung : celui du Galaxy Note 7, lancé en 2016 et rapidement retiré du marché après une série d’explosions liées à des batteries défectueuses.

Depuis ce fiasco, Samsung a renforcé ses protocoles de sécurité. Le groupe affirme tester chaque batterie selon un processus à huit étapes, incluant des contrôles thermiques, visuels et électriques. Cette rigueur devait garantir la fiabilité de ses appareils.

Samsung enquête, mais le mystère demeure

Le propriétaire a remis l’appareil au service d’assistance de Samsung, qui a immédiatement ouvert une enquête. Les premières analyses, menées par le centre de maintenance local, n’ont révélé aucune cause apparente de combustion.

Le Galaxy S25+ n’était pas branché quand il s’est enflammé et n’avait pas subi de choc notable. Aucun défaut de fabrication visible n’a été constaté à ce stade.

Samsung n’a pas encore communiqué officiellement sur l’incident. Le service presse de la marque, contacté par plusieurs médias, a indiqué qu’une investigation approfondie était en cours. Les ingénieurs cherchent à déterminer si une défaillance de la batterie, un court-circuit interne ou un problème de régulation thermique a pu provoquer la surchauffe.

Les ingénieurs de Samsung explorent plusieurs pistes. La première concerne un possible défaut de la cellule lithium-ion. Une minuscule impureté métallique dans la batterie pourrait provoquer un court-circuit, entraînant une réaction en chaîne incontrôlée.

La deuxième hypothèse évoque une surchauffe interne liée à une mauvaise dissipation thermique, amplifiée par une utilisation prolongée. Enfin, un problème de logiciel de gestion énergétique pourrait avoir faussé la régulation de la température, rendant la batterie instable.

D’autres éléments demeurent flous. On ignore si l’utilisateur employait un chargeur officiel Samsung, si la batterie avait été remplacée, ou si le Galaxy S25+ était exposé à une source de chaleur externe avant qu’il ne s’enflamme. Ces détails sont cruciaux pour déterminer la responsabilité de la marque.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.