Nothing lance le 3a Lite : l’excellence Android, maintenant à prix rikiki

Nothing, la marque londonienne fondée par Carl Pei, lance le 3a Lite. Ce smartphone d’entrée de gamme sous Android 15 offre des performances équilibrées pour 249 €.

Après les succès successifs du Phone 3a, du Phone 3a Pro, puis du Phone 3, Nothing s’apprête à clore l’année 2025 avec une nouvelle pièce dans sa collection. Le Nothing Phone 3a Lite, le premier modèle d’entrée de gamme de la marque. L’appareil sera présenté officiellement le 29 octobre à 14 h 00, avec une mise en vente prévue le 4 novembre.

Les premiers indices techniques du Nothing 3a Lite

Le Phone 3a Lite s’annonce comme la synthèse entre le design iconique de Nothing et une accessibilité inédite. La marque promet de conserver son dos transparent, devenu sa signature visuelle, même sur ce modèle plus abordable. C’est une première pour Nothing, qui veut désormais séduire les utilisateurs soucieux du style sans sacrifier leur budget.

Jusqu’ici, la gamme Nothing s’articule autour d’appareils positionnés dans le milieu de gamme. La marque londonienne mise sur la fluidité logicielle, la cohérence visuelle et une identité sonore et lumineuse unique.

Les fuites récentes, notamment repérées sur Geekbench, confirment la présence d’un nouveau terminal estampillé A001T. Tout indique qu’il s’agit bien du Phone (3a) Lite. L’appareil serait animé par un processeur MediaTek Dimensity 7300, épaulé par 8 Go de RAM et fonctionnerait sous Android 15.

Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT.



Light up the everyday. pic.twitter.com/VVNclQ6mEl — Nothing (@nothing) October 27, 2025

Les premiers résultats de performance affichent 1 003 points en single-core et 2 925 en multi-core sur Geekbench 6. C’est légèrement inférieur à ceux obtenus par d’autres modèles équipés du même processeur, comme le Motorola Edge 60 Fusion. Ces chiffres suggèrent qu’il s’agit encore d’un prototype, probablement optimisé avant le lancement final.

L’appareil offrirait une configuration unique de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Nothing 3a Lite est disponible en deux coloris classiques : noir et blanc. Aucune mention n’indique pour l’instant la présence d’autres variantes, bien que certaines régions pourraient bénéficier de versions alternatives.

Un positionnement tarifaire agressif

Nothing frappe fort avec le Phone 3a Lite, proposé à un prix estimé de 249,99 euros en France. Dans certains marchés européens, le tarif pourrait même descendre à 239,99 euros, selon billbil-kun, informateur réputé de Dealabs.

Ce tarif place l’appareil parmi les smartphones les plus compétitifs du moment. Le Phone défiant directement les modèles d’entrée de gamme de Redmi, Realme et Honor.

Pour ce prix, Nothing promet une expérience fluide, un design premium et une compatibilité complète avec l’écosystème Nothing OS. La marque espère ainsi offrir le meilleur rapport entre élégance et performance du segment à moins de 300 euros.

Nothing n’a pas encore confirmé la présence d’une phase de précommande. Cependant, la communication s’intensifie déjà sur les réseaux sociaux et sur le site officiel nothing.tech, où les utilisateurs peuvent s’inscrire afin de recevoir une alerte lors du lancement.

Cette organisation laisse penser que la marque veut capitaliser sur la période des achats de fin d’année, un moment stratégique pour les ventes de smartphones. En misant sur un prix d’appel très bas, Nothing espère séduire les jeunes utilisateurs et les clients en quête de simplicité.

