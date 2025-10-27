OnePlus 15, la vraie star Android de 2025 ? 5 raisons de le penser !

Le OnePlus 15 débarque aujourd’hui, le 27 octobre, en Chine. Un lancement mondial pourrait suivre avant la fin de l’année. Et certains pensent déjà qu’il pourrait voler la vedette à tous les Android de 2025.

Alors, si vous prévoyez un changement de smartphone cette année vous devrez ajouter le OnePlus 15 à votre liste de modèles à comparer. D’ailleurs, pour cela, nul besoin d’aller bien loin. Voici 5 points clés qui nourrissent l’idée que le OnePlus 15 pourrait devenir le nouveau champion Android.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

OnePlus 5 embarquera une batterie XXL

7 300 mAh. Il faut croire que là, OnePlus 15 tape fort. On aurait dit que le modèle a mangé toutes les batteries du marché. Samsung, par exemple, reste à 5 000 mAh. Pixel grimpe à 5 200 mAh. iPhone ne dépasse pas 5 088 mAh sur certains modèles. Bref, la promesse est simple. Tenir longtemps. Très longtemps.

Seulement, l’autonomie ne repose pas que sur la taille. Le logiciel joue un rôle important. Le processeur aussi. Et le téléphone doit contrôler la chaleur. Une batterie énorme sans contrôle thermique peut agacer. OnePlus a pensé à tout. On verra la différence lors d’applications très gourmandes.

La recharge prend également une nouvelle dimension : 120 W avec câble et 50 W sans fil. Le café du matin sera plus long que le temps de charge. Même avec cette batterie géante.

Un processeur surpuissant

Snapdragon 8 Elite Gen 5, voilà le cerveau du OnePlus 5. Un processeur flambant neuf. Le genre de puce qui transforme un smartphone en petite machine. Vitesse. Fluidité. Jeux sans saccade. On peut presque parler d’un téléphone survitaminé. Une vraie bête.

Pour info, le Galaxy S25 Ultra utilise le modèle précédent. Le OnePlus 15 prend donc un temps d’avance. Cela dit, le Samsung Galaxy S26 pourrait rattraper ce choix tôt en 2026. Bien entendu, ça reste un détail car OnePlus aura déjà marqué 2025. Celui qui achète dans les premiers aura un petit sentiment de supériorité. Cela fait toujours plaisir.

Un écran haut de gamme

OnePlus a confirmé un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Les jeux compatibles seront incroyablement fluides. Une sensation agréable pour tout le monde.A titre de comparaison, les autres restent souvent à 120 Hz. Bon, certains modèles gaming dépassent. Pas les classiques. Le OnePlus 15 se place donc dans le camp des grands joueurs. Pourtant, il vise le grand public.

On ignore encore les autres détails de l’écran. Type de dalle. Luminosité. Résolution. Cependant, les fuites parlent toutefois d’un rendu haut de gamme. Couleurs éclatantes. Et contraste bien géré que vos yeux diront merci.

La caméra d’OnePlus 5 dispute aussi la couronne

Le OnePlus 15 arrive avec un triple capteur de 50 Mpx. Téléobjectif 3,5x. Equivalent 85 mm. Cela promet de beaux portraits. Les zooms garderont des détails propres. Même à distance. Les vidéos suivront aussi la tendance. 4K 120 fps. Dolby Vision.

OnePlus a déjà une bonne réputation en photo. Le OnePlus 13 avait surpris. Le nouveau modèle pousse encore les limites. Les clichés devraient gagner en qualité. Meilleure couleur. Meilleure gestion lumière. Moins de bruit. Les photos du soir pourraient impressionner.

Les concurrents ont toujours un œil sur OnePlus. Apple et Google gardent l’avantage logiciel. Samsung garde les grands chiffres. OnePlus tente un parfait mélange. Une solution équilibrée pour tous les usages. Le résultat sera jugé à la sortie.

Le smartphone reste frais, même sous tension

Les jeux les plus lourds stressent un smartphone. Surchauffe. Baisse de performances. Ce qui peut énerver et que OnePlus 15 veut éviter.

Pour votre information, rester fluide et froid, même en plein combat virtuel, même en vacances sous 35°C, c’est vital pour un téléphone puissant. Une bonne température aide aussi la batterie. Les composants respirent mieux. La durée de vie peut augmenter. Moins d’énergie perdue. Plus de stabilité. Vous apprécierez.

Ainsi, l’entreprise a préparé un système de refroidissement haut niveau. Une chambre à vapeur plus large. Structure capillaire à double couche. Cela améliore la dissipation thermique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.