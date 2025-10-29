Ce géant américain déclare la guerre à Nvidia avec ses puces IA

Le géant américain Qualcomm change d’arène et sort de nouvelles puces IA pour concurrencer Nvidia.

Célèbre pour ses processeurs de smartphones, Qualcomm s’attaque désormais à un secteur dominé par Nvidia. Le géant américain vient effectivement de sortir des puces IA pour centres de données. Avec cette offensive, le groupe veut s’imposer comme un acteur majeur dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.

Qualcomm entre dans la bataille des centres de données

En dévoilant ses nouvelles puces AI200 et AI250, Qualcomm affiche clairement ses ambitions. En fait, ces processeurs qui sortent en 2026 et 2027 ne visent pas les téléphones. Ils visent plutôt les serveurs capables de faire tourner des modèles d’intelligence artificielle à grande échelle.

Quid des performances des puces IA du géant américain ?

Chaque système de serveurs pourra regrouper jusqu’à 72 puces fonctionnant comme un seul ordinateur. Cette approche est similaire aux racks Nvidia ou AMD. Qualcomm annonce une puissance équivalente, mais pour un coût d’exploitation réduit. Son autre argument de taille, c’est par ailleurs la sobriété énergétique.

Ses systèmes dits « rack-scale » consommeraient environ 160 kW. La performance est donc comparable à Nvidia, mais avec une efficacité supérieure. S’y ajoute une meilleure gestion de la mémoire, puisque chaque carte peut accueillir jusqu’à 768 Go. C’est un atout essentiel pour les tâches d’inférence IA que le géant américain a donné à ses puces.

Une stratégie axée sur l’efficacité et la rentabilité

Nous savons que Nvidia domine l’entraînement des modèles d’IA. De son côté, Qualcomm se concentre sur l’inférence, c’est-à-dire l’exécution des modèles déjà créés. Cette orientation contribue à valoriser ses NPU Hexagon qu’il utilise dans ses puces mobiles. Il propose également une alternative plus économique pour les entreprises qui veulent réduire leurs coûts et leur empreinte carbone.

Les puces IA, un marché colossal en pleine explosion

L’arrivée du géant américain et ses puces IA tombe à un moment où la demande explose. Les grands noms de la tech, d’OpenAI à Microsoft, recherchent activement des alternatives à Nvidia. De fait, leurs GPU sont fréquemment en rupture de stock.

Selon Gartner, les dépenses mondiales dans l’IA devraient atteindre 1 500 milliards de dollars en 2025. Puis, 2 000 milliards l’année suivante. Cette croissance alimente une véritable ruée vers l’or technologique. Et le géant américain compte bien en tirer profit grâce à ses puces IA.

Le constructeur mise donc sur sa capacité à livrer des systèmes plus économes et modulaires. Ces derniers s’adaptent à la montée en puissance des centres de données tout en limitant leur consommation d’énergie. C’est un enjeu important alors que l’empreinte énergétique mondiale de l’IA pourrait atteindre 200 GW d’ici 2030.

Les marchés s’affolent pour les puces IA du géant américain

La présentation des puces AI200 et AI250 a immédiatement fait réagir Wall Street. L’action Qualcomm a d’ailleurs bondi de près de 14 % peu après. C’est donc le signe de la confiance des investisseurs dans cette nouvelle orientation.

Pour le moment, Nvidia conserve une avance considérable. Cela dit, Qualcomm dispose d’atouts sérieux pour bousculer l’équilibre du marché. Son expertise mobile, sa maîtrise énergétique et ses coûts plus faibles pourraient séduire les géants du cloud. La bataille des puces IA ne fait que commencer, et le géant américain vient d’y entrer avec fracas.

