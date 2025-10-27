Google et Bing sur la touche : OpenAI sort son nouveau navigateur

OpenAI bouleverse le monde de la navigation web avec le lancement de son nouveau navigateur.

On a pu découvrir ce nouveau navigateur de OpenAI le 21 octobre 2025. Il se fait appeler Atlas et sa conception se fait autour de l’intelligence artificielle. Plus qu’un simple navigateur, Atlas se veut un assistant intelligent capable d’accompagner l’utilisateur à chaque étape de sa navigation.

Un nouveau navigateur pensé pour l’IA signé OpenAI

Atlas n’est pas une extension pour Chrome ou Edge, mais un programme autonome. Une fois que vous l’aurez installé, il se comporte comme un navigateur classique. Il fournit en même temps un panneau latéral interactif où l’utilisateur peut dialoguer avec ChatGPT.

Vous pouvez ainsi poser des questions, demander des recommandations ou même exécuter des actions complexes. Parmi celles-ci, je citerais comme exemple la réservation d’un voyage complet. Vous pourrez tout faire directement depuis le nouveau navigateur de OpenAI.

Une navigation ultra-personnalisée grâce à Atlas

Le navigateur Atlas mémorise vos préférences, habitudes et recherches précédentes. Il s’en sert pour vous donner des réponses ciblées et pertinentes. Il peut par exemple résumer une page web ou sélectionner les produits les plus adaptés à vos besoins. De même, il peut récupérer et organiser des documents en quelques clics.

Cette capacité à effectuer des tâches chronophages vous fait alors gagner du temps. Cela dit, certaines opérations restent encore plus lentes qu’un humain. Ceci inclut notamment les recherches très précises.

Les moteurs de recherche traditionnels comme Google ou Bing proposent généralement une liste de liens. Contrairement à eux, ce nouveau navigateur OpenAI synthétise l’information et la présente directement à l’utilisateur. Vous pouvez ensuite affiner vos recherches en discutant avec l’assistant, sans avoir à ouvrir une multitude d’onglets. L’objectif est de rendre la navigation plus fluide et de réduire la surcharge d’informations.

Sécurité et confidentialité, un équilibre délicat

L’intégration de l’IA dans la navigation soulève des questions de confidentialité. Atlas peut effectivement accéder à vos données pour présenter des réponses personnalisées. Et comme vous vous en doutez, cela nécessite des précautions.

OpenAI assure néanmoins que des filtres protègent les informations sensibles comme les données bancaires ou médicales. De plus, avec les modes « incognito » ou « aveugle », vous pouvez naviguer sans que l’IA ait accès aux pages consultées.

Quid des risques avec ce nouveau navigateur de OpenAI ?

Si la puissance d’Atlas ouvre des possibilités inédites, elle implique aussi des risques. L’automatisation de certaines tâches nécessite par exemple une vigilance particulière. Citons notamment le remplissage de formulaires ou la navigation sur des sites sensibles.

Les experts estiment que le grand public doit s’adapter à ces nouvelles pratiques. Cela aidera à éviter les erreurs ou la divulgation involontaire de données personnelles. En tout cas, le nouveau navigateur de OpenAI propose déjà une excellente alternative aux acteurs historiques du secteur.

