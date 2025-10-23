Ce fou furieux veut 1 000 milliards $ pour son “armée de robots”

Elon Musk refait des siennes ! Lors d’une conférence, le milliardaire a justifié un plan de 1 000 milliards de dollars pour garder la main sur sa future « armée de robots ». Rien que ça.

Lors de la présentation des résultats trimestriels de Tesla, Elon Musk a encore frappé. Le PDG a affirmé avoir besoin d’un plan de rémunération colossal pour conserver son influence sur ce qu’il appelle désormais son « armée de robots ». Une déclaration pour le moins déroutante, même venant de lui.

Le conseil d’administration de Tesla a récemment proposé un programme de rémunération d’une valeur potentielle de 1 000 milliards de dollars. Selon les termes du plan, Musk toucherait ces actions s’il atteignait plusieurs jalons stratégiques sur dix ans. De toute évidence, ce chiffre vertigineux a déclenché la colère des actionnaires militants et d’organisations de surveillance. Par conséquent, la campagne « Take Back Tesla » vise désormais à bloquer cette rémunération jugée indécente.

Musk défend une « assurance de contrôle »

Pour Elon Musk, il ne s’agit pas d’argent mais d’un outil de sécurité. Lors de la conférence, il a déclaré : « Ma principale préoccupation concerne le contrôle de Tesla, notamment si je décide de construire une immense armée de robots. Je ne veux pas être évincé à ce moment-là. »

Ainsi donc, selon lui, ces actions constitueraient une forme d’assurance lui garantissant une forte influence sur l’avenir de Tesla.

Une « armée de robots » qui intrigue

Cette expression a immédiatement fait bondir les observateurs. Jusqu’ici, Tesla développait Optimus, un robot humanoïde destiné à des tâches ménagères et industrielles. Or, Musk laisse désormais entendre une ambition bien plus large.

En d’autres termes, l’entrepreneur envisage peut-être un réseau mondial de robots autonomes contrôlés via l’IA Tesla. Cependant, aucune preuve concrète ne permet encore d’affirmer qu’un tel projet existe réellement.

Un discours entre génie et délire

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk mélange vision futuriste et déclarations extravagantes. Par le passé, il avait promis des taxis autonomes dès 2020 et des humanoïdes polyvalents en 2023. Aujourd’hui encore, ses mots nourrissent à la fois l’enthousiasme des investisseurs et l’inquiétude des régulateurs. En outre, Elon Musk continue d’entretenir le mythe du visionnaire imprévisible. Il oscille sans cesse entre inspiration, controverse et rêves d’armée de robots futuriste.

