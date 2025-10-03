« Désabonnez-vous de Netflix ou vos enfants finiront trans » : Elon Musk alerte

En colère contre Netflix, notre ami le milliardaire Elon Musk appelle ses 226 millions de followers à couper leur abonnement. Il a déjà annulé le sien d’ailleurs. Voici pourquoi.

Au fait, il a été choqué par la diffusion d’une série animée avec un personnage transgenre. Ce qui est ironique c’est que Musk lui même est père d’une fille transgenre. Et pourtant, il multiplie les sorties contre des contenus LGBT+.

Sur son réseau social X, il a déclaré, je cite : « arrêter Netflix pour la santé de vos enfants ».

De quelle série d’animation s’agit-il ?

La série en question est Dead End: Paranormal Park. Il est disponible sur Netflix depuis 2022 et suit des employés d’un parc hanté confrontés à des fantômes. Un carlin qui parle et des histoires d’amour LGBT+.

Le personnage principal, Barney Guttman, est transgenre et raconte à son amie Norma qu’il peut enfin « juste être lui-même » et vivre heureux. Pour certains conservateurs, la série représente une intrusion de contenus LGBT+ auprès d’enfants de 7 ans.

Le compte @LibsofTikTok, suivi par 4,4 millions de personnes, a ravivé la polémique en partageant des extraits de la série. Elon Musk a sauté sur l’occasion pour commenter : « ceci n’est pas bon ». Il a ensuite relayé d’autres passages, y compris d’une scène de Cocomelon, où un garçon en tutu danse avec ses deux papas.

La combinaison de son influence et de son ton provocateur a sûrement mis Netflix sous pression. Son action ayant rapidement chuté, perdant plus de 2% en Bourse mercredi.

La plateforme américaine n’a pour l’instant publié aucune réponse officielle. Elle semble laisser passer la tempête. Et bien sûr, elle continue d’offrir une large variété de contenus, des animations aux films, en passant par des séries inclusives.

Les créateurs au cœur de la tempête

Hamish Steele, réalisateur de Dead End, se retrouve au centre de cette tempête. Des captures d’écran circulent sur X, prétendant qu’il aurait commenté un message du Premier ministre britannique pour célébrer la mort d’un militant conservateur. Le réalisateur a verrouillé son compte, puis a expliqué sur Bluesky que ces accusations étaient fausses et que Netflix ne fait pas la promotion active de sa série.

L’affaire rappelle un épisode similaire en 2021, lorsque les spectacles de Dave Chappelle avaient provoqué une levée de boucliers pour des blagues jugées transphobes. Mais cette fois, le ton est encore plus direct. Elon Musk ne se contente pas de critiquer, il mobilise. Son appel au boycott est relayé sur X par des millions d’utilisateurs et semble galvaniser les internautes déjà sensibles aux débats sur l’inclusion et la diversité.

La réaction des abonnés reste à observer. Pour l’instant, aucune vague massive de résiliations n’est signalée. Netflix continue d’afficher ses séries et rapports de diversité sans commentaires particuliers. Toutefois, la présence d’Elon Musk sur X, combinée à sa capacité à mobiliser des dizaines de millions de followers, transforme la polémique en véritable saga médiatique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.