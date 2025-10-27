Gen V Saison 2 : vous devez regardez la fin avant The Boys saison 5

Gen V a bouclé sa saison 2 le 22 octobre sur Prime Video. Les fans n’en reviennent toujours pas. Heureusement, Eric Kripke, le créateur de ce spin-off sanglant, a confirmé que le dernier épisode n’est pas qu’une conclusion de plus.

Il prépare le terrain pour la prochaine saison de The Boys, prévue pour 2026. La résistance qui prend forme à Godolkin University s’étend bien au-delà du campus. La tension promet d’être maximale quand les deux univers se recroiseront.

Le final de Gen V n’est pas la fin

La résistance se forme, en effet. Marie et ses amis quittent le campus. Ils rejoignent Starlight et A-Train. Le combat contre Vought grimpe d’un niveau. Kripke le dit clairement. La fin du spin-off lance une vraie guérilla. La saison 5 suivra les conséquences. Le récit reprend environ six mois plus tard. Les héros sont ensemble. Leur situation reste précaire. Le showrunner le confirme. Le groupe tremble face à Homelander. Pas sûr que tout se passe bien.

Marie possède des pouvoirs incroyables. Son avenir intrigue beaucoup. Son contrôle reste imparfait. Elle agit souvent sous l’émotion. Elle apprend encore. Kripke refuse un personnage trop fort d’entrée. Il cite Matrix pour expliquer son choix : une progression lente reste plus palpitante. Cela dit, le public veut vibrer. Le danger nourrit l’histoire. Les limites de Marie pourraient provoquer un choc énorme dans la suite.

Les fans attendent aussi un autre duel. Butcher face à Homelander. Le choc se prépare depuis longtemps. Hughie et Annie continuent leur histoire. Leur couple tourne autour de la tempête. Leur relation avec Butcher crée un fil tendu. L’amitié survit grâce aux épreuves. Le show promet un final intense. Kripke annonce une fin surprenante. Il parle aussi d’émotion forte.

L’avenir de Gen V reste, cependant, flou. Le créateur veut une saison 3. Le scénario existe déjà. Les idées affluent. Toutefois, le feu vert dépend du nombre de spectateurs. Les chiffres seront décisifs. Kripke invite ainsi les fans à partager la série.

