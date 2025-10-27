Nike dévoile les 1ères chaussures motorisées : courez sans aucun effort

Après les sneakers qui se lacent toutes seules, voici les baskets qui vous aident à courir sans transpirer (ou presque). Nike vient de dévoiler Project Amplify, un prototype de chaussures motorisées capables d’assister votre mouvement en temps réel.

Nike continue d’appuyer sur l’accélérateur de l’innovation. Après les Adapt BB, ces baskets qui se lacent toutes seules, la firme américaine revient avec Project Amplify, les premières chaussures motorisées au monde. Elles embarquent moteur, courroie et batterie, le tout piloté par un algorithme maison.

La marque a aussi présenté Nike Mind, une gamme de chaussures basée sur les neurosciences. Elles sont destinées à renforcer la connexion entre le corps et l’esprit. Deux projets qui illustrent la vision de Nike, c’est de fusionner sport, science et technologie pour satisfaire les athlètes.

La robotique entre dans les Nike Amplify

Le 23 octobre 2025, Nike a levé le voile sur Project Amplify, les premières chaussures motorisées au monde. Développé en partenariat avec la société de robotique américaine Dephy, Project Amplify, c’est une mini-machine embarquée.

Chaque sneaker intègre un moteur léger et puissant, une courroie d’entraînement et une batterie rechargeable fixée sur un brassard. Ainsi, tout ce petit monde travaille ensemble pour amplifier le mouvement naturel de votre jambe et de votre cheville.

Le cerveau du système, c’est un algorithme de mouvement développé dans le Nike Sport Research Lab. C’est le centre high-tech de la marque basé dans l’Oregon. Nike assure avoir bossé dur sur le poids, forcément, je pense qu’ajouter un moteur et une batterie, ça alourdit un peu les chaussures. Mais la marque promet un équilibre parfait entre puissance et légèreté.

Plus loin, plus vite, moins d’effort

Project Amplify vise ainsi les coureurs qui veulent aller plus loin avec moins de fatigue. Le concept est une chaussure semi-robotique intelligente qui vous donne un petit coup de boost quand vous en avez besoin. Pour l’instant, Project Amplify est encore au stade de prototype.

Par ailleurs, Nike a aussi annoncé la gamme Mind, deux modèles, Mind 001 et Mind 002, qui, cette fois, misent sur les neurosciences. Oui, après les moteurs, place au cerveau. Ces chaussures sont conçues pour stimuler les récepteurs sensoriels des pieds grâce à 22 nœuds en mousse placés dans la semelle.

L’objectif, c’est donc d‘aider les athlètes à se concentrer, se détendre et rester dans le bon état d’esprit, avant ou après l’effort. Le Mind 001 est une mule relax pour la récupération post-entraînement. Le Mind 002, quant à elle, est une sneaker plus maintenue, pensée pour la préparation mentale avant la course.

Les deux modèles sont en phase de test, avec une sortie prévue en janvier 2026 sur nike.com.

Bref, entre robotiques, algorithmes et neurosciences, Nike transforme vos pieds en laboratoire du futur. Bientôt, courir ne sera plus un effort, mais une expérience technologique.

