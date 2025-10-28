Samsung Galaxy XR : je suis désolée, mais c’est éclaté au sol

Le Galaxy XR débarque avec un discours ambitieux. Samsung veut lancer Android dans la réalité mixte. Le souci, c’est qu’on a déjà vu ce film. Apple l’a produit. Samsung le diffuse en version éco.

Et le pire ? Même à prix réduit, la magie ne prend pas. Il manque du contenu, d’idée forte et de raison valable de le poser sur son nez. Bref. Ça démarre mal.

Android XR, encore une copie de Vision Pro ?

Comme dit tout haut, le Galaxy XR donne une impression de déjà-vu. On dirait un Vision Pro coupé en deux au rayon promo. Le design. Lunettes de ski chic. Les écrans micro-OLED. Les gestes avec pincement. Tout rappelle Apple.

Le casque coûte près de 1 800 dollars. C’est moins cher que le Vision Pro. Pourtant. Ça reste une sacrée somme pour un public curieux. Aucun citoyen normal ne veut claquer son salaire pour tester un concept flou. Les early adopters ont déjà Apple. Les autres regardent Netflix tranquillement.

Samsung parle d’informatique spatiale. Et ça sonne futuriste, je lui accorde. Cependant, en réalité, c’est juste Android dans une boîte de luxe. Google pousse Gemini dans notre vision. L’assistant prend la lumière. Les applications passent derrière. Un choix paraît étrange pour un lancement.

L’ambition manque. Un appareil neuf. Une techno neuve. Et zéro idée neuve. On attend des casques XR qu’ils apportent une nouvelle façon d’utiliser nos écrans. Et Samsung livre quelque chose de familier. Trop familier. Ce n’est pas un compliment.

Le contenu, parlons-en

Google propose Maps et Photos. Bravo. Deux applis que tout le monde possède déjà sur son téléphone. Ajoutons des vidéos 360 degrés sur YouTube. Rien de neuf. On refait les expériences VR de 2014. Au prix d’un MacBook récent.

Apple, elle, investit dans de vraies idées vidéo. Du 8K. Une qualité bluffante. Un soin réel dans la production. Samsung n’annonce rien de tel. L’impression générale est que le casque lancé trop tôt. Comme s’il fallait sortir quelque chose trop vite.

Même les développeurs tiquent. Pourquoi travailler sur Android XR sans vision ? Qui veut coder des applis sans avenir assuré ? Google a déjà lâché Cardboard. Puis Daydream. Puis Stadia. Le compteur des abandons tourne fort.

On espère un écosystème XR solide. On découvre un désert. Quelques tentes de Google. Pas d’attractions. Pas de spectacle. On paie l’entrée avant même l’ouverture du parc. Mauvais sentiment en sortant.

À quoi sert un casque XR déjà ?

Petit rappel utile. Personne ne sait encore si les casques XR vont séduire le public global. On n’a pas tous envie de porter un ordinateur sur le nez. Le monde réel est déjà très bien. Surtout quand on doit payer le loyer.

Apple réfléchit sérieusement au quotidien. Le Vision Pro sert déjà comme écran géant pour Mac. Spatial Personas fait travailler ensemble. Ce n’est pas parfait. Toutefois, ça progresse. On sent un effort logique pour celui qui porte le casque.

Samsung mentionne un projet futur avec Warby Parker. On parle aussi de Gentle Monster. On pense donc à des lunettes discrètes. Rien de concret pour le moment. Le Galaxy XR ne prépare pas cette transition. Il se contente d’être là. Sans rôle clair.

Meta, Apple et Samsung cherchent la prochaine forme de nos appareils. Le futur se jouera peut-être en lunettes. Pas en casques lourds et chers. On apprend beaucoup avec ces prototypes. À une condition. Proposer du sens. Pas un copier-coller hasardeux.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.