Le pari fou d’Alibaba Quark : séduire des millions de clients !

Alibaba dévoile Quark AI Chat Assistant et les lunettes connectées Quark AI Glasses. Deux initiatives pour renforcer sa présence sur le marché mondial de l’IA, déjà disputé par ByteDance, Tencent, Google, Microsoft et OpenAI.

Jusqu’à présent, Alibaba concentrait ses efforts d’IA sur les entreprises via sa division Cloud Intelligence. Son modèle Tongyi Qianwen est un pionnier dans le secteur chinois fin 2023. Cependant, l’IA ne séduisait que 6,96 millions d’utilisateurs actifs mensuels en septembre 2025.

À titre de comparaison, Doubao de ByteDance en compte plus de 150 millions. DeepSeek et Tencent comptabilisent respectivement 73,4 millions et 64,2 millions. Face à ce déséquilibre, Alibaba joue une nouvelle carte : Quark. Une application d’abord conçue comme un navigateur, puis transformée en 2024 en plateforme IA grand public.

Alibaba Quark fusionne recherche et dialogue

Quark AI Chat Assistant, propulsé par le modèle Qwen3, dernière génération du grand modèle linguistique développé par Alibaba. Cette nouvelle version du moteur Quark unifie deux fonctions essentielles : la recherche intelligente et la conversation naturelle.

En activant le mode « Assistant » dans l’application, disponible sur iOS et Android, l’utilisateur accède à une interface de discussion interactive. Celle-ci répond, raisonne, comprend des requêtes complexes et exécute diverses tâches concrètes.

Le dialogue devient multimodal : texte, voix, image et même vidéo peuvent servir d’entrée pour poser une question ou lancer une commande.

L’assistant intègre également des outils d’usage quotidien, de la rédaction aux éditions d’images, en passant par la recherche approfondie. Le tout repose sur le protocole MCP (Model Context Protocol), qui permet à Quark de se connecter aux différents services d’Alibaba. En bref, l’IA optimise chaque maillon — du commerce en ligne au cloud, de la logistique au paiement.

Les Quark AI Glasses, l’autre coup de maître

En parallèle, Alibaba dévoile les Quark AI Glasses. Ses premières lunettes connectées issues de son propre développement matériel. Présentées lors du World AI Conference 2025 à Shanghai, elles combinent design ergonomique, autonomie prolongée et interaction intelligente.

Ces lunettes permettent de passer des appels, écouter de la musique, traduire instantanément une conversation et de transcrire des réunions en direct. Leur interface vocale, alimentée par le même modèle Qwen3, répond à la voix de l’utilisateur et interagit avec son environnement.

La commercialisation débutera le 24 octobre 2025, en pleine période du 11.11 Shopping Festival, le plus grand événement e-commerce mondial. Les préventes seront ouvertes sur Tmall, la plateforme phare d’Alibaba, mais aussi sur JD.com et Douyin.

Pour l’avoir, prévoyez 4 699 yuan, soit environ 660 dollars. Les livraisons commenceront en décembre, avec des options de personnalisation selon les corrections visuelles et des accessoires comme étuis ou adaptateurs.

