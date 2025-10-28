J’ai testé le Mova Z60 URC : le robot le plus puissant du moment ?

Le MOVA Z60 Ultra Roller Complete se présente comme le compagnon rêvé du ménage moderne. Avec ses 28 000 Pa de puissance, sa serpillière rotative et sa station tout-en-un, il veut clairement rivaliser avec les meilleurs. Sur le papier, c’est un concentré d’efficacité pour les grandes surfaces, mais qu’en est-il en vrai ?

MOVA Z60 URC Un robot aspirateur-laveur tout-en-un ultra-puissant, conçu pour nettoyer efficacement sols durs et tapis avec sa serpillière à rouleau autonettoyante. Voir l’offre Si vous cherchez un modèle capable de tout faire sans effort, le MOVA Z60 Ultra Roller Complete coche presque toutes les cases. Il gère les grands espaces, les poils d’animaux, les tapis et les sols durs sans broncher. Il combine puissance, technologie et autonomie dans un ensemble cohérent et pratique. Si votre logement est plus petit ou très simple, un modèle moins cher suffira. Cependant, pour celles et ceux qui veulent “installer et oublier”, ce robot aspirateur-laveur représente un allié précieux. Il faut simplement prévoir un peu d’espace pour la station et rester attentive à l’entretien régulier. On aime Aspiration très puissante

Système de lavage rouleau avec eau propre et eaux usées séparées On aime moins Prix élevé (segment premium)

Taille et encombrement de la base à prendre en compte

Je l’ai mis à l’épreuve pendant deux semaines dans ma maison de 100 m², entre carrelage, tapis et coins étroits. Mon défi était simple : voir s’il pouvait tout gérer sans mon aide. J’ai observé sa navigation, son lavage, son autonomie et ses obstacles à la loupe, parfois amusée, parfois dubitative. Entre technologie impressionnante et promesses un peu trop parfaites, j’ai voulu savoir si ce Z60 URC pouvait vraiment rivaliser avec les stars du marché. Ou bien, reste-t-il ce bel outsider plein de potentiel, encore un peu trop sûr de lui ? Mes réponses.

Caractéristiques techniques

Dimensions du robot : 35 × 35 × 9,6 cm (corps) / 35 × 35 × 11,9 cm (capteur relevé)

: 35 × 35 × 9,6 cm (corps) / 35 × 35 × 11,9 cm (capteur relevé) Dimensions de la station de base : 46,3 × 39 × 54,5 cm

: 46,3 × 39 × 54,5 cm Puissance d’aspiration maximale : 28 000 Pa

: 28 000 Pa Hauteur d’obstacle franchissable : environ 8 cm

: environ 8 cm Batterie : 6 400 mAh

: 6 400 mAh Capacité du sac à poussière : 3,2 L

: 3,2 L Capacité du bac à poussières intégré au robot : 210 mL

: 210 mL Capacité des réservoirs d’eau : 4 L (eau propre) / 3,5 L (eau sale)

: 4 L (eau propre) / 3,5 L (eau sale) Technologies principales : HydroForce™ Mop pour un lavage en temps réel, AutoShield™ pour protéger automatiquement les tapis, DuoBrush anti-emmêlement des poils et cheveux, MaxiReach™ avec brosse latérale extra-longue pour atteindre les recoins, Navigation intelligente DToF + IA pour un déplacement précis et efficace

Design soigné et prise en main intuitive

Dès que j’ai ouvert le carton, j’ai senti que j’avais affaire à du haut de gamme. Le MOVA Z60 URC est élégant et compact, à peine 9,6 cm de haut. Il glisse facilement sous la plupart de mes meubles sans s’y coincer.

La station d’accueil, en revanche, impose sa présence. Elle abrite le sac à poussière, deux bacs d’eau, propre et sale, et tout le système de lavage du rouleau. Le design noir et métal est aussi bien sobre que moderne. Il s’intègre parfaitement dans un intérieur soigné.

Concernant la mise en route du MOVA Z60 URC, elle est simple. J’ai configuré la cartographie, les zones interdites et les modes de nettoyage via l’application mobile. En un quart d’heure, tout était prêt : base installée, Wi-Fi connecté, robot opérationnel. Il est bien équilibré, ses roues sont larges, et la brosse latérale couvre une belle surface.

Côté accessoires, rien ne manque. On retrouve des sacs de rechange, des filtres, une brosse d’entretien et un rouleau supplémentaire. Ce kit complet confirme le positionnement haut de gamme du modèle.

Mon expérience au quotidien avec le MOVA Z60 URC

Sur les sols durs comme le carrelage ou le parquet, le résultat est net. Le robot aspire tout : les poussières, les miettes et les poils. Il laisse le sol impeccable sans traînées visibles. Son passage reste étonnamment discret pour sa puissance, même s’il n’est pas totalement silencieux.

Par ailleurs, la serpillière à rouleau est une vraie surprise. Elle donne l’impression d’un nettoyage plus soigné qu’avec les disques rotatifs classiques. L’eau propre circule en continu, et le système HydroForce™ fait bien son travail.

Ceci dit, sur les tapis épais, j’ai remarqué une légère baisse d’efficacité. Le MOVA Z60 URC détecte la surface, relève la serpillière et active le bouclier AutoShield™, mais le lavage reste moins performant que sur sol dur. L’application, fluide et claire, propose de nombreux réglages. J’ai adoré les options “zones sensibles” et “mode animaux”, très utiles au quotidien.

Quelques petits bémols cependant. La base d’accueil est notamment imposante : il faut prévoir un espace bien dégagé. De même, certains réglages, comme le dosage du nettoyant ou la fréquence de vidange, peuvent sembler un peu techniques au début.

Puissance, lavage et autonomie du MOVA Z60 URC

D’abord, concernant l’aspiration, avec ses 28 000 Pa, ce robot aspirateur joue dans la cour des puissants. Il ramasse tout, même les céréales, les poils d’animaux et les poussières fines. Sur les tapis moyens, il reste excellent, même si les modèles dédiés aux tapis épais gardent l’avantage.

Pour ce qui est du lavage, le rouleau serpillière du MOVA Z60 URC est redoutable. Il nettoie à l’eau propre en continu et évacue l’eau sale sans effort. Sur les sols durs, les traces de pas disparaissent, et même les tâches de cuisine résistent rarement. Sur les zones grasses, une seconde passe peut être utile. Les transitions entre sols durs et tapis demandent parfois quelques secondes d’ajustement.

En ce qui concerne la navigation, le MOVA Z60 URC franchit sans peine des seuils d’environ 8 cm. Dans mes tests, il a grimpé sur mes tapis d’entrée et franchi les petits obstacles sans blocage. Le mapping est précis et l’application suit parfaitement ses déplacements.

Enfin, s’agissant de l’autonomie, j’ai obtenu environ deux heures et demie d’usage avant retour à la base. Le sac à poussière de 3,2 L procure plusieurs cycles avant de devoir le vider. Le rouleau serpillière, lui, demande peu d’entretien, ce qui est un vrai confort.

Ici, il convient de noter que le bruit reste raisonnable, autour de 70 dB, sans être discret. Le prix est élevé, mais cohérent avec sa catégorie. Seul bémol, le remplacement des consommables peut alourdir un peu le budget sur le long terme.

Face aux concurrents : où se place vraiment le MOVA Z60 URC ?

Dans le segment haut de gamme, le MOVA Z60 Ultra Roller Complete se place clairement parmi les modèles les plus complets. Il rivalise avec des références comme le Dreame X40 Ultra ou le Ecovacs Deebot X9 Pro Omni. Son système de rouleau mop, son aspiration de 28 000 Pa et sa capacité de franchissement en font un véritable tout-en-un.

Il conviendra parfaitement aux foyers avec animaux, tapis et plusieurs pièces à entretenir. En revanche, pour un petit appartement ou un usage simple, un modèle plus abordable fera tout à fait l’affaire. Ainsi, ce Z60 URC vise clairement les utilisateurs exigeants, à la recherche de performance et d’autonomie maximale.

Ce qu’en pensent les utilisateurs après plusieurs semaines

Les retours en ligne confirment globalement mes impressions. Beaucoup louent la puissance d’aspiration et l’efficacité du lavage sur les sols durs. Le rouleau mopping fait vraiment la différence, on voit moins de traces. D’autres apprécient la station auto-vidante, jugée très pratique au quotidien.

Certains soulignent le bruit “présent mais supportable”, ou la taille de la base. Sur les tapis épais, quelques remarques évoquent une légère perte d’efficacité, mais la majorité reste conquise. Les avis sont globalement très positifs pour un robot clairement positionné premium.

MOVA Z60 URC Un robot aspirateur-laveur tout-en-un ultra-puissant, conçu pour nettoyer efficacement sols durs et tapis avec sa serpillière à rouleau autonettoyante. Voir l’offre Si vous cherchez un modèle capable de tout faire sans effort, le MOVA Z60 Ultra Roller Complete coche presque toutes les cases. Il gère les grands espaces, les poils d’animaux, les tapis et les sols durs sans broncher. Il combine puissance, technologie et autonomie dans un ensemble cohérent et pratique. Si votre logement est plus petit ou très simple, un modèle moins cher suffira. Cependant, pour celles et ceux qui veulent “installer et oublier”, ce robot aspirateur-laveur représente un allié précieux. Il faut simplement prévoir un peu d’espace pour la station et rester attentive à l’entretien régulier. On aime Aspiration très puissante

Système de lavage rouleau avec eau propre et eaux usées séparées On aime moins Prix élevé (segment premium)

Taille et encombrement de la base à prendre en compte

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.