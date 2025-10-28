Halo, qui est à l’appareil ? Le tout premier jeu revient en 2026 avec Campaign Evolved !

Campaign Evolved, un remake complet et fidèle de la campagne originale de Halo, sortira en 2026 sur Xbox Series X/S, PC et PlayStation 5. Le jeu sera disponible dès le lancement sur Game Pass Ultimate et Xbox Cloud Gaming.

Vingt-cinq ans après sa naissance, la légende de Halo renaît. Halo Studios ressuscite Combat Evolved sous le nom de Halo: Campaign Evolved. Ce remake rappelle les origines d’une saga et reconstruit le mythe, pierre par pierre, pour le projeter dans une nouvelle ère. Cette version, entièrement repensée, marquera une première historique. La franchise s’invite sur PlayStation 5, aux côtés des versions Xbox Series X/S et PC.

Halo: Campaign Evolved marque le vingt-cinquième anniversaire de la saga légendaire. Ce remake promet une aventure à la fois respectueuse de ses origines et audacieusement novatrice. Chaque élément du jeu original a été reconstruit à partir de zéro sous Unreal Engine 5.

Les paysages légendaires du monde annulaire reprennent vie dans une résolution 4K, illuminés par des effets de lumière dynamiques. Les structures alien et les panoramas emblématiques révèlent une splendeur renouvelée, fidèle à l’héritage visuel de la saga.

La campagne reprend fidèlement le fil narratif de 2001. Elle l’enrichit de cinématiques inédites, de dialogues réenregistrés par les doubleurs d’origine et d’une bande-son remastérisée.

Dès les premières minutes de la mission « Le Cartographe Silencieux », tout semble familier. Cependant, chaque détail trahit l’évolution technologique : textures affûtées, animations naturelles, découpage narratif révisé, rythme repensé. Le joueur redécouvre Halo, mais avec la finesse d’une œuvre contemporaine.

« Nous n’avons pas seulement retouché les cinématiques, nous les avons reconstruites selon leur découpage et leur séquençage d’origine », explique Greg Hermann, directeur technique de Halo Studios.

Cette rigueur s’accompagne d’un profond respect du matériel initial. Le studio a exploité les storyboards et le code source de Combat Evolved pour préserver son ADN tout en étendant son univers.

Le concepteur principal, Dan Gniady — ancien de Destiny — insiste sur cette philosophie : « À chaque modification, notre priorité absolue reste la fidélité au jeu original. »

Trois missions inédites

Le remake introduit trois missions supplémentaires en forme de préquelle. Elles développent la relation entre le Major et le sergent Johnson, tout en explorant de nouveaux lieux, ennemis et arcs narratifs.

Le joueur explore des environnements plus vivants et pénètre dans des bases Covenant entièrement repensées. Il expérimente de nouvelles mécaniques d’infiltration, de sabotage et de combat dynamique. Ces missions ne prolongent pas le récit, elles le densifient.

Halo : Campaign Evolved introduit une coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs, avec cross-play intégral entre consoles et PC. La progression se synchronise sur toutes les plateformes. Sur Xbox et PlayStation, le mode écran partagé à deux joueurs revient. Clin d’œil au passé des salons où Halo a bâti sa légende.

Le gameplay gagne en fluidité. Le Major peut désormais sprinter, esquiver et interagir plus librement. Les véhicules, notamment le Warthog, disposent d’un siège supplémentaire surnommé « pare-chocs », parfait pour les missions en équipe. Les développeurs ont aussi intégré la possibilité de détourner des véhicules ennemis, comme les tanks Wraith, jusque-là réservés à l’IA.

La surenchère dans Halo : Campaign Evolved

Toutes les armes ont été reconstruites et redessinées. Leur texture, leur recul, leur résonance plongent le joueur dans une immersion sonore totale.

Le fusil d’assaut crépite avec une intensité nouvelle, tandis que les tirs plasma illuminent les couloirs d’énergie bleue. Neuf armes supplémentaires, empruntées aux épisodes ultérieurs de la saga, rejoignent l’arsenal : fusil de combat, épée d’énergie, carabine à aiguilles, entre autres.

Les amateurs de défis seront comblés : Campaign Evolved offre le plus grand nombre de crânes jamais intégrés dans un jeu Halo. Max Szlagor, directeur de conception, plaisante : « Si quelqu’un parvient à terminer le mode légendaire avec tous les crânes activés, qu’il nous envoie la preuve ! »

Fait surprenant, le multijoueur n’accompagne pas ce remake. Le studio justifie ce choix par un retour aux sources. Combat Evolved avait été conçu comme une aventure solo, avant l’essor du Xbox Live.

