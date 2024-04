Connaissez-vous Wattpad ?

À l'ère numérique, il y a une multitude de plateformes conçues pour faciliter l'accès à diverses activités culturelles. Wattpad en particulier réunit des millions d'histoires et de romans écrits par des auteurs amateurs et professionnels du monde entier.

Née en 2006, cette plateforme permet aux écrivains de publier leurs œuvres gratuitement. Par la même occasion, elle offre aux lecteurs un accès illimité aux contenus. Les utilisateurs peuvent donc y lire les histoires directement sur leur ordinateur, tablette ou smartphone, grâce à une application dédiée. Le succès fulgurant de Wattpad est principalement attribué à sa capacité à toucher un public jeune. Ce n'est pas étonnant de voir que près de 70% de ses utilisateurs sont âgés de 13 à 24 ans. Cette plateforme se révèle alors être une manière efficace d'initier les jeunes à la lecture et à l'écriture, tout en s'adaptant à leur mode de consommation digitale.

Tout d'abord, il faut préciser que l'utilisation de Wattpad est gratuite et ne nécessite pas obligatoirement la création d'un compte. Cependant, si vous désirez suivre vos auteurs préférés, personnellement, je vous recommande de vous inscrire afin de profiter pleinement des fonctionnalités offertes par la plateforme. Pour lire sur Wattpad, rien de plus simple :

Pour utiliser Wattpad, la création d'un compte se fait quelques instants. Vous pouvez commencer votre découverte littéraire en naviguant parmi les différentes catégories, telles que la science-fiction, l'amour, le fantastique, le mystère et bien d'autres encore. Ainsi, Wattpad permet de dénicher facilement des histoires en adéquation avec ses goûts personnels.

L'interface intuitive de Wattpad

Dès votre arrivée sur le site ou l'app de Wattpad, vous serez accueilli par une interface claire et intuitive. Disponible à la fois sur iOS et Android, l'application est également très simple à utiliser. Une fois inscrit et connecté, vous aurez accès à différentes fonctionnalités.

Vous pourrez ainsi naviguer dans les catégories existantes (romance, science-fiction, polar…) ou effectuer une recherche selon des mots-clés précis. De plus, le site propose régulièrement des sélections thématiques et des recommandations basées sur vos préférences de lecture.

La gestion de votre bibliothèque personnelle

En tant qu'utilisateur de Wattpad, vous aurez également la possibilité de créer et de gérer votre bibliothèque personnelle. Vous pourrez ainsi organiser vos lectures en ajoutant des œuvres à lire plus tard ou en les classant par catégories. De cette manière, vous n'aurez aucune difficulté à retrouver un livre que vous souhaitez lire ou relire.

Pourquoi choisir Wattpad parmi tant d'autres plateformes ?

Des atouts indéniables pour les auteurs

Outre son aspect communautaire, Wattpad permet surtout aux auteurs d'accéder à un large public sans frais et sans intermédiaire. Par ailleurs, ils peuvent obtenir des retours immédiats de la part des lecteurs, ce qui leur permet d'améliorer leur style et leur approche narrative. Enfin, certaines maisons d'édition scrutent désormais Wattpad afin de dénicher de nouveaux talents à publier.

Révélation des nouvelles stars de la littérature

De nombreux auteurs amateurs ont été découverts grâce à Wattpad et ont réussi à concrétiser leur rêve d'être publiés. Un des exemples les plus célèbres est Anna Todd, dont le roman « After » a débuté sur la plateforme avant d'être repéré par une maison d'édition. Par ailleurs, certaines histoires publiées sur Wattpad ont été adaptées au cinéma ou en série télévisée, comme « Light as a Feather » ou « The Kissing Booth ». Sinon, connaissez-vous l'histoire d'un auteur qui a écrit 97 livres grâce à ChatGPT et qui a gagné de l'argent avec l'IA ?

Les écrivains qui ont de l'influence ne sont que des hommes qui expriment parfaitement ce que les autres pensent, et qui réveillent dans les esprits des idées ou des sentiments qui tendaient à éclore. Joseph Joubert (1754 – 1824)

Un laboratoire de nouvelles formes narratives et de la fanfiction

La plateforme offre une totale liberté aux écrivains quant à la forme et au contenu de leurs œuvres. Ainsi, certains auteurs n'hésitent pas à sortir des sentiers battus et à innover en matière de narration. On peut par exemple citer les récits écrits entièrement sous forme de messages instantanés ou encore ceux qui intègrent des vidéos, des photos et des liens pour enrichir l'expérience du lecteur.

Wattpad est également un terrain fertile pour la naissance et le développement de la fanfiction, c'est-à-dire des histoires écrites par les fans sur la base d'œuvres existantes (livres, films, séries…). Ce phénomène prend de l'ampleur et touche aujourd'hui toutes les tranches d'âge et tous les genres littéraires.

Lieu de découverte et d'échange littéraire

Les amateurs de lecture peuvent quant à eux bénéficier d'une diversité incroyable d'histoires. La bibliothèque s'étale sur tous les genres et les styles littéraires. Toutefois, ce qui différencie vraiment Wattpad des autres plateformes de lecture en ligne, ce serait son aspect communautaire.

Les auteurs sont encouragés à interagir avec leur public en recevant des commentaires, des votes et des messages privés. De même, les lecteurs ont la possibilité d'échanger entre eux ou avec l'auteur à propos des histoires qu'ils lisent. L'interaction numérique favorise ainsi un véritable partage autour de la littérature.

Que lire sur Wattpad ? Découvrez quelques titres incontournables

Maintenant que nous avons vu comment faire pour lire sur Wattpad, passons aux choses sérieuses : que lire sur cette plateforme ? Bien entendu, il est difficile de citer tous les ouvrages disponibles sur le site, étant donné la quantité colossale de contenus proposés par les utilisateurs. Ainsi, voici une sélection non exhaustive des meilleures histoires dans diverses catégories :

✍ Romance

Fan inconditionnel (le) d'amour et de passion, vous ne serez pas déçu(e) avec les romances présentes sur Wattpad. Parmi les titres phares du genre, on peut citer « The Kissing Booth » de Beth Reekles. C'est une histoire d'amour moderne entre deux adolescents dont l'un d'eux a une règle stricte : ne jamais s'embrasser !

« Le château de sable » (Anna Godbersen) est un conte de fées revisité où une jeune fille en quête d'identité se lie d'amitié avec une vieille dame vivant dans un mystérieux manoir. Dans le même registre, vous pouvez lire « Un amour interdit » de Simone Elkeles. C'est le récit d'un amour naissant entre deux jeunes gens issus de milieux sociaux différents.

✍ Fanfiction

Un univers parallèle à celui des créations originales, les fanfictions sont nombreuses sur Wattpad. Pour rappel, elles reprennent les personnages et l'univers de fictions populaires. À titre d'exemple, « Hermione Granger et le prince de Serpentard » est un récit né de l'imagination de SereRy22 qui reprend certains événements du tome 6 de la saga Harry Potter. L'auteur ajoute une intrigue inédite centrée autour d'Hermione et Draco Malfoy.

Autre idée de lecture intéressante, « Twisted Fate » de Madameloki plonge dans l'univers des Avengers. Elle invite à découvrir les aventures inédites de vos superhéros favoris lorsqu'ils font face à une nouvelle menace pour l'équilibre mondial.

✍ Poésie

Si vous êtes plutôt amateur de vers et de poèmes, Wattpad offre également une large sélection d'œuvres poétiques pour vous permettre de vous évader et de rêver en lisant. Parmi les plus belles réalisations, on retrouve :

« Au gré des mots » : un recueil de poèmes touchant, mélancolique et profond qui saura vous émouvoir (SébastienFaujas)

» : un recueil de poèmes touchant, mélancolique et profond qui saura vous émouvoir (SébastienFaujas) « Le chant des sirènes » : laissez-vous envoûter par ces poésies délicates et éthérées aux accents oniriques (AngelineSirinya)

✍ D'autres genres littéraires à explorer

Bien sûr, Wattpad regorge d'autres trésors dans bien d'autres catégories. Que vous soyez amateur de suspense avec les thrillers, d'aventure grâce aux récits fantastiques ou encore d'humour avec des comédies, la plateforme saura répondre à toutes vos attentes.

« Un mot après l'autre. C'est la seule façon d'écrire un roman. Ne cherchez pas de raccourci » – Stephen King

Comment écrire une fiction sur Wattpad ?

Maintenant que vous êtes familiarisé avec Wattpad, il est temps de nous intéresser à l'une des principales raisons d'utiliser cette appli : écrire votre propre histoire. Suivez ces conseils pour publier et valoriser votre œuvre sur la plateforme.

Créez votre espace d'auteur

Avant toute chose, commencez par compléter votre profil d'auteur avec une photo et une courte biographie. Cela permettra aux autres utilisateurs de mieux vous connaître et de s'intéresser davantage à vos écrits. N'oubliez pas non plus de renseigner vos réseaux sociaux (si vous en avez) afin de créer du lien avec vos lecteurs et, pourquoi pas, d'élargir votre audience.

Rédigez votre histoire

Pour ajouter une nouvelle œuvre sur Wattpad, cliquez simplement sur le bouton « Écrire » présent dans le menu principal. Un éditeur de texte apparaîtra alors, vous permettant de rédiger votre histoire en toute simplicité. Prenez le temps de travailler vos personnages, votre intrigue et votre style : cela fera la différence aux yeux des lecteurs et augmentera vos chances de succès sur la plateforme.

« Il faut toujours écrire comme si notre mère nous lisait par-dessus l'épaule » Douglas Adams

Choisissez un titre accrocheur et une couverture soignée

Afin de donner envie aux utilisateurs de Wattpad de lire votre œuvre, il faut choisir avec soin son titre et sa couverture. Optez pour un titre intrigant et original qui reflète l'esprit de votre histoire tout en étant facile à retenir. Pour ce qui est de la couverture, pensez à utiliser des images de qualité ou à faire appel à un graphiste si besoin.

Soyez actif sur la plateforme

Enfin, n'hésitez pas à échanger avec les autres auteurs et lecteurs de Wattpad via les commentaires, les messages privés ou encore les forums dédiés. Un auteur actif et à l'écoute de sa communauté aura ainsi toutes les chances de se constituer un lectorat fidèle et d'augmenter sa visibilité sur le site. Je vous recommande également de lire : « Comment écrire et publier un livre avec ChatGPT et MidJourney : le guide complet« .

