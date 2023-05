Il écrit 97 livres avec ChatGPT et parvient à se faire un salaire

Découvrez le prodige littéraire qui a révolutionné l’écriture avec ChatGPT : l’auteur qui a publié 97 livres. Plongez dans l’univers fascinant où l’inspiration rencontre l’intelligence artificielle, repoussant les frontières de la créativité et du succès.

Grâce à cette collaboration unique entre l’homme et la machine, l’auteur a pu exploiter les capacités de ChatGPT pour créer des récits fascinants et captivants qui ont enchanté les lecteurs du monde entier. Cette expérience novatrice lui a également permis de trouver une source de revenus gratifiante.

ChatGPT et les livres : une révolution littéraire ou une simple exploitation commerciale ?

Selon un témoignage direct consigné dans Newsweek, Tim Boucher prétend avoir produit près de cent livres à l’aide de l’IA depuis août 2022. Ainsi, l’auteur de ces livres a accumulé environ 2 000 dollars. De plus, ces ouvrages ne présentent qu’une trame et des personnages peu développés. Cela constitue des curiosités fascinantes issues de l’IA, démontrant le potentiel de cette technologie.

D’après d’autres perspectives, certains entrepreneurs cherchent à exploiter commercialement la nouveauté d’une technologie émergente. Cela a pour but de générer quelques ventes.

Cependant, Boucher a admis que 60 % de l’article lui-même avait été généré par ChatGPT. Par ailleurs, lorsqu’il a fait paraître son article dans Newsweek, l’écrivain était sur le point de mettre à disposition ses 97ᵉ ouvrages. En outre, ces ouvrages arborent des titres énigmatiques tels que « Le Mystérieux Bourdonnement » et « La Fée Zalachete ».

Comment ChatGPT a-t-il transformé l’écriture de livres pour Boucher ?

Boucher a communiqué une information à Newsweek. Il a affirmé qu’écrire des textes longs tout en maintenant une intrigue cohérente et en développant les personnages représente un défi majeur. De plus, il a ajouté qu’il préfère se focaliser sur de brefs récits « éclair » qui mettent en scène des instants de vie. Cela a pour but d’approfondir l’univers et le contexte. La plupart des travaux de Boucher n’ont pas suscité de critiques. De plus, celles qui ont été émises ne lui ont attribué que deux ou trois étoiles sur cinq.

En outre, le meilleur livre de Boucher, intitulé Conspiratopia : Une Parodie de l’Utopie, a été publiée en novembre 2021. Ainsi, ce remarquable accomplissement a été réalisé avant qu’il ne commence à utiliser l’intelligence artificielle pour générer des textes.

Comment ChatGPT peut-il contribuer à l’écriture de votre ouvrage de manière originale ?

ChatGPT, reposant sur la structure GPT-4 développée par OpenAI, représente un puissant modèle linguistique apte à engendrer du texte de manière originale.

Tout d’abord, la taille habituelle d’un livre se compte en dizaines, voire en centaines de milliers de mots. Ce Chatbot est donc capable de générer des phrases cohérentes et informatives. Par ailleurs, préserver cette cohérence sur une telle étendue peut s’avérer ardu.

Ensuite, l’écriture d’un livre requiert une structure narrative cohérente et des personnages développés. Cependant, cet assistant virtuel peut concevoir des récits et des dialogues. Par contre, il ne possède pas la capacité de se souvenir des détails spécifiques mentionnés précédemment.

Enfin, l’expertise et la recherche sont souvent essentielles lors de la rédaction d’un ouvrage, notamment s’il aborde un sujet spécialisé. ChatGPT peut fournir des informations jusqu’à sa date de formation en septembre 2021. En revanche, il ne peut pas accéder à de nouvelles recherches ou à des données actualisées.

En outre, cet outil d’IA peut certainement être utilisé pour générer des fragments d’un livre. Par exemple, il peut générer des chapitres spécifiques, des idées de scènes ou de personnages.