ChatGPT : vous pouvez maintenant connecter les données de votre entreprise

ChatGPT s’invite dans les fichiers de votre entreprise. Pas pour espionner. Pas pour fouiller la boîte mail du RH. Juste pour transformer toutes ces informations éparpillées en un cerveau unique.

Le chatbot d’OpenAI sera donc dorénavant capable de répondre clairement aux questions qui provoquaient auparavant des soupirs interminables en réunion. Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub et d’autres outils deviennent ses nouvelles sources de connaissances.

ChatGPT, votre collègue qui connaît vraiment les données de l’entreprise

OpenAI est conscient qu’une IA sans données internes perd en efficacité. Elle ne fera que proposer un discours générique. Ce, alors que les vraies réponses se trouvent souvent dans une note oubliée sur Google Docs. Parfois, dans trois messages Slack et un ticket d’assistance. Alors, l’entreprise a pris les choses en main.

Désormais, ChatGPT peut analyser les messages Slack récents concernant un client. Il a même la possibilité de consulter les documents partagés, puis croiser des infos tirées de GitHub ou d’Intercom. Un responsable peut préparer un appel important en quelques secondes. Il demande un briefing, et l’assistant réunit les données utiles sans soupirer ni lever les yeux au ciel. Ce qui est assez pratique.

Disons qu’une direction demande les ambitions pour l’année prochaine. ChatGPT synthétisera les plans mentionnés dans les différentes équipes, identifie les points d’accord et les zones floues. Il ne se contente pas de chercher des mots clés. Il comprend l’intention, compare les positions et signale les divergences encore ignorées.

Les usages se multiplient. L’équipe marketing obtient un résumé d’une campagne en regroupant les infos de HubSpot, des e-mails et des briefs internes. Les ingénieurs planifient une version en surveillant GitHub, Linear et les discussions Slack. Cela simplifie les journées et réduit les pertes de temps liées aux recherches sans fin.

Connecter oui, paniquer non : la sécurité surveille tout

Les RSSI n’aiment jamais entendre que “l’IA regarde les fichiers internes”. La peur de divulguer les secrets industriels existe. Alors, OpenAI a prévu des garde-fous pour éviter la catastrophe juridique. ChatGPT ne voit que ce que l’utilisateur peut déjà consulter. Les autorisations actuelles restent la règle. Pas question d’enfreindre la hiérarchie en un clic.

OpenAI précise également que les données internes ne servent pas à entraîner le modèle, sauf décision choisie. Les responsables gardent la main sur la confidentialité. Le chiffrement s’active partout. Une authentification unique limite les accès. Une API contrôle les journaux. On peut donc utiliser l’outil sans craindre un espion dans les locaux.

Les administrateurs contrôlent les accès aux applications. Ils créent des rôles adaptés aux équipes. Chaque organisation définit son cadre. Les informations internes fonctionnent comme une extension contrôlée de ChatGPT. On évite ainsi les dérives où un stagiaire curieux découvrirait les plans d’une fusion confidentielle. Chaque permission compte.

Il existe toutefois des limites. L’activation des données internes coupe certaines fonctions. ChatGPT ne peut plus consulter le Web ou créer des graphiques en même temps. Il faut choisir une approche dès le début de la conversation. Cette contrainte demande une petite discipline. Rien d’insurmontable. OpenAI annonce un correctif dans une prochaine mise à jour.

Avant l’IA, un bon rangement s’impose

Cette nouvelle option ne remplace pas l’organisation interne. Une montagne de fichiers mal classés restera toujours une montagne de fichiers. Les chefs d’entreprise doivent vérifier les autorisations dans SharePoint, Slack ou Google Drive. Une permission trop large donne à l’IA une fenêtre sur des dossiers sensibles. L’outil révèle parfois les erreurs internes. Cela incite à ranger, corriger et structurer.

Les premiers usages doivent concerner les tâches les plus pénibles. Les briefs clients ou les rapports inter-équipes représentent un bon terrain d’essai. Ils reposent sur des informations dispersées et exigent trop de temps humain. ChatGPT montre vite sa valeur dans ces situations. Les équipes gagnent des heures de respiration. Les managers respirent enfin entre deux réunions.

Le choix de l’écosystème joue aussi un rôle important. ChatGPT s’inscrit dans une compétition directe avec Microsoft Copilot, Google Vertex AI ou Salesforce Agentforce. Chaque géant veut devenir la plateforme unique de l’entreprise. OpenAI multiplie les intégrations pour répondre à la réalité variée des outils. Asana, GitLab Issues ou ClickUp rejoignent la liste.

