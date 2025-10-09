The Boys saison 5 : cet acteur a quitté le tournage, horrifié par la violence

La saison 5 de The Boys arrivera l’année prochaine, et les équipes sont en plein tournage. À ce qu’il paraît, l’action et la violence démesurée sont toujours au menu. Un acteur a même quitté le plateau à cause de ça.

Jensen Ackles, l’acteur qui incarne Soldier Boy, s’attendait à quoi, au juste ? The Boys est connue pour ses scènes choc, et la saison 5 ne fera pas exception. Pourtant, il a quitté le plateau de tournage, choqué par la violence d’une scène. Il explique qu’il n’était pas prêt pour ce qu’il a vu. Même si la séquence avait été répétée différemment auparavant.

Action et chaos : le même plaisir coupable revient pour la saison 5 de The Boys

Pour la saison 5 de The Boys, les fans trépignent à l’idée de voir enfin l’affrontement entre Billy Butcher et Homelander. Après quatre saisons de manipulations, trahisons et chaos, cette confrontation tant attendue pourrait bien être le moment fort de la série.

En ce moment, les équipes sont à fond sur le tournage. Et les premières infos laissent entendre que l’action sera encore plus intense que jamais. Les cascades, les scènes choc et la violence qui ont fait la réputation de la série seront au rendez-vous.

Jensen Ackles l’a d’ailleurs confirmé lors d’un panel célébrant les 20 ans de la série Supernatural. Il avoue même avoir été choqué par la violence d’une séquence, au point d’avoir quitté le plateau de tournage.

« J’étais tellement désolé, mais je n’étais pas prêt pour ça. Et je pense que personne ne le sera non plus. », affirme-t-il.

Alors, il ne sera pas là pour cette nouvelle saison ?

Je comprends tout à fait cette inquiétude vu que Jensen Ackles, alias Soldier Boy, a marqué les esprits dans la saison précédente. Impossible d’imaginer la saison 5 de The Boys sans lui, surtout à l’heure où la série s’approche de sa fin.

Mais rassurez-vous, l’acteur sera bien de retour pour la cinquième saison de votre série préférée. Oui, il a quitté le plateau un moment à cause d’une scène trop violente, mais il n’a jamais quitté la série. Mieux encore, il devrait reprendre son rôle dans le spin-off Vought Rising, déjà en préparation.

Rendez-vous en 2026 sur Prime Video pour le grand final de The Boys. Pour la date exacte, il faudra encore patienter un peu.

